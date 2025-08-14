Обратно в любители? Топовые профессионалы выступят на чемпионате России по боксу

В пятницу, 15 августа, в Екатеринбурге стартует чемпионат России по боксу среди мужчин. Главный старт сезона для «любителей» соберёт сильнейших спортсменов страны, в том числе и тех, кто уже давно строит профессиональную карьеру.

«Уверен, что чемпионат России будет очень сильным по конкуренции. Поедут и молодые ребята, среди которых чемпионы первенств Европы и мира, а также более опытные спортсмены. В чемпионате страны примут участие финалист Олимпийских игр и двукратный чемпион мира Муслим Гаджимагомедов, чемпион Европы и мира Шарабутдин Атаев, чемпион Европы Тархан Идигов, финалист чемпионата мира и Европы Джамбулат Бижамов, чемпион Европы Эдуард Саввин, призёр чемпионата мира и чемпион Европы Всеволод Шумков, призёр чемпионата мира и чемпион Европы Эдмонд Худоян», — отметил главный тренер сборной России по боксу Виктор Фархутдинов.

Безусловно, чемпионат России от такой конкуренции останется только в плюсе, как, собственно, и любители бокса, которые будут наблюдать за поединками с трибун или в трансляции. Но при этом такие новости оставляют двоякое ощущение.

Многие лидеры любительской национальной команды, те боксёры, которые приносят сборной России медали чемпионатов Европы и мира, а также Олимпийских игр, уже давно развивают свои профессиональные карьеры. Муслим Гаджимагомедов, например, за год с момента последнего выступления в «любителях» на чемпионате Европы – 2024 успел стать чемпионом WBA в бриджервейте, защитить титул и побить крепкого Табисо Мчуну. В планах у Муслима был объединительный поединок с чемпионом WBC Кевином Лереной, появился и временный чемпион WBA Георгий Юновидов. Но всё это поставлено на паузу: Гаджимагомедов решил выступить на чемпионате страны, а осенью, вероятно, и на чемпионате мира, в случае победы в Екатеринбурге.

То же самое можно сказать про чемпиона мира – 2023 Шарабутдина Атаева, и про призёра чемпионата мира – 2023 Всеволода Шумкова. Оба, как и Гаджимагомедов, принимали участие в чемпионате Европы – 2024 в Белграде, где все трое выиграли золотые медали, оба за год провели два профессиональных поединка. Да, таких результатов, как у Муслима, у них нет, но и Шарабутдин, и Всеволод хотят развиваться в профессионалах. Однако ставят профессиональную карьеру на паузу и едут в Екатеринбург.

И такие решения наших спортсменов вызывают вопросы. Всё-таки любительский бокс и профессиональный значительно отличаются. Не только правилами, но и техникой, и тактикой, и таймингом. Для перехода в профессионалы требуется время, многим нужен не один поединок, чтобы привыкнуть к новой главе своей карьеры. А тут получаются откаты назад: снова тренировочные сборы, подготовка к более коротким поединкам за короткий срок. Совершенно другая работа, с которой потом опять нужно будет перестраиваться. И, конечно, всё это влияет на развитие профессиональной карьеры, где подготовка идёт к определённому сопернику, где о больших поединках известно заранее.

Однако тем не менее наши ведущие боксёры продолжают метаться между любителями и профессионалами. Для чего всё это? Гаджимагомедов заявлял ещё до парижской Олимпиады, куда российские боксёры не поехали, что его мечта – олимпийское золото. Увы, во Франции нашим спортсменам выступить не дали, а до следующих Игр ещё целый цикл, и неизвестно, какое отношение к нашим атлетам будет через три года. Но, видимо, Муслим всё ещё держит в голове возможность выступить на Играх и поэтому продолжает выступать в любителях. Возможно, такой же логики придерживаются и другие российские боксёры.

Есть ещё одна мотивация – финансовая сторона вопроса. Общий призовой фонд предстоящего чемпионата России в Екатеринбурге будет самым большим в истории – 35 млн рублей. Победители в каждой весовой категории получат по 2 млн рублей, серебряные призёры – по 350 тыс. рублей, бронзовые – по 175 тыс. рублей. Ну и, конечно, есть призовые за выступление на чемпионате мира, тем более – за медали.

Понять наших спортсменов можно. Но при этом проблема остаётся: при колоссальном количестве отличных боксёров-любителей, которые занимают ведущие места на мировой арене, в профессионалах российских чемпионов почти нет. И есть ощущение, что это в том числе связано с тем, что многие живут на два фронта, пытаются выступать и в любителях, и в профессионалах. Однако это, безусловно, выбор каждого. Чемпионат России, конечно, от этого только выиграет: зрители увидят бои топовых спортсменов мирового уровня.