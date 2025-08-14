«Есть подозрение, что что-то случится». Как Чимаев испортил свою репутацию

В ночь на 17 августа в Чикаго, США, пройдёт турнир UFC 319. Главным событием вечера станет титульный бой в среднем весе, в котором действующий чемпион дивизиона Дрикус дю Плесси встретится с непобеждённым Хамзатом Чимаевым.

Неоднократно в контексте этого поединка проговаривались опасения, что кто-то может сняться с ивента. Под «кем-то» в первую очередь подразумевается Хамзат Чимаев. Сначала на этот бой страхующим назначили Нассурдина Имавова, затем запасным стал Кайо Борральо. Более того, изначально поединок планировали устроить в июне, но из-за проблем у Чимаева пришлось переносить бой. Об этом рассказал Даниэль Кормье: «Было очень много вопросов насчёт того, сможет ли вообще Чимаев выйти в октагон. До боя осталась одна неделя, так что я теперь могу раскрыть этот секрет — два месяца назад мне звонили и сказали, что Хамзат выбыл. У меня тогда спросили, кого нужно поставить против дю Плесси. Я ответил, что это должен быть либо парень из Франции Имавов, либо Борральо. Однако в UFC решили, что это обязательно должен быть Хамзат».

Это подтверждается и словами Имавова, который говорил, что изначально соглашался быть запасным на июнь. А нынешний страхующий Кайо Борральо также предполагает, что в последний момент всё может пойти не по плану, и для этого его вызвали в Чикаго: «Меня беспокоит вес Чимаева. Видел его фото, и он кажется просто огромным. Мы знаем, что иногда сгонка даётся ему тяжело. Мне не сказали, кто может получить травму, Хамзат или Дрикус, и в чём именно проблема. Но у меня есть подозрение, что что-то случится, потому что раньше в UFC говорили, что страхующего не будет, а затем вдруг назначили. Если следовать логике, у Чимаева больше шансов сняться с боя, потому что он уже делал это несколько раз. Однако недавно я слышал, что у него всё отлично, он здоров, нет серьёзных травм».

Хамзат Чимаев Фото: Chris Unger/GettyImages

Как вообще сложилась такая репутация у Чимаева? Изначально он приходил бойцом, который дерётся очень часто, но потом его подкосили проблемы со здоровьем. Сначала это были последствия коронавирусной инфекции. Хамзату трижды назначали бой с Леоном Эдвардсом, однако с британцем он так и не встретился. Сначала сам Леон сдал положительный тест на ковид, потом дважды снимался Чимаев. В тот период Борз и вовсе думал о завершении карьеры и подозревал у себя рак. Но в итоге всё обошлось, и он вернулся в октагон.

Спустя некоторое время была история с боем против Нейта Диаза. Бойцы должны были возглавить турнир UFC 279, но всё превратилось в один большой скандал: потасовки в неделю боя, отменённая пресс-конференция и проваленная весогонка Чимаева, которая вынудила UFC буквально за считаные часы пересобирать некоторые поединки карда. Хамзат перевесил Диаза почти на 3 кг, а выйдя на весы, совсем не выглядел расстроенным .

По словам тренера Чимаева Андреаса Микаэля, Хамзату запретили продолжать весогонку: «Когда нам оставалось согнать 7 кг, мы довольно легко убрали первые 4 кг и оставили примерно 3 кг на утро. Но вечером начались проблемы. У Хамзата пошли спазмы в мышцах, судороги, его рвало, было головокружение, он вставал и чуть ли не валился в обморок. Мы позвонили в UFC, попросили совета, попросили врача. Я не доктор, я всегда иду безопасным путём, потому что здесь мы играем человеческими жизнями — это не шутка. Пришёл доктор и сказал: «Я не советую вам гонять дальше». Это была рекомендация доктора. Когда у человека кружится голова, он падает в обморок — это уже ненормально, мой друг. И при этом ему ещё гонять 3 кг».

Так или иначе, Хамзат провалил взвешивание и после этого окончательно покинул полусредний вес, так как тело уже не позволяло гонять в этот лимит. Сам Борз уверяет, что при необходимости без проблем впишется в 77 кг, однако верится в это с трудом — Чимаев слишком габаритный, и с возрастом весогонки даются бойцам всё труднее.

После полноценного ухода в средний вес Чимаев провёл два поединка — с Камару Усманом и Робертом Уиттакером. В первом случае это была замена на коротком уведомлении, так как соперником Борза изначально был Пауло Коста, снявшийся с боя из-за стафилококка. С Уиттакером Хамзат изначально должен был биться в июне 2024-го в Саудовской Аравии, но из-за болезни снялся с поединка за неделю до турнира .

Дана Уайт тогда был крайне разочарован: «Проблема в том, что мы не знаем, что с ним не так. Каждый раз, когда приближается бой, он начинает болеть. Я помню Чимаева как молодого парня на Бойцовском острове. Он просил дать ему подраться дважды за две недели, и мы назначили ему бой. Он выглядел великолепно. Но теперь он болеет. Не знаю, что ещё сказать. И нет, он недоступен для нас, наши врачи не могут его осмотреть и проверить. У нас нет к нему доступа, так что это нелегко».

А так отмену боя с Уиттакером объяснял Хамзат: «Причина в иммунитете, он очень упал. Хотели отдохнуть недельку, отдохнули, однако не помогло, попал в больницу. Сильные головные боли. Врачи мне что-то объяснили про стресс, потом домой вернулся. Но затем снова попал в больницу. И врачи сказали, что нужен отдых. Иммунитет слабый был, не мог тренироваться».

Хамзат Чимаев Фото: Francois Nel/GettyImages

В итоге бойцы всё же встретились через несколько месяцев, и Чимаев одержал одну из самых ярких своих побед в UFC. Однако случаи с Диазом и Уиттакером создали Хамзату репутацию не самого надёжного бойца. Теперь эксперты и другие бойцы по умолчанию считают, что Борз в любой момент может сняться с поединка. К бою с дю Плесси Хамзат подходил под руководством Сэма Калавиты, известного тренера и диетолога, так что можно предполагать, что Чимаев без проблем сделает вес и долгожданный титульник Борза не окажется под угрозой.