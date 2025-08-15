А у Сусуркаева вторая весогонка за неделю.

Взвешивание UFC 319: последний шаг к бою. Будут ли у Чимаева проблемы с весом? LIVE

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

В ночь с 16 на 17 августа в Чикаго, США, состоится большой номерной турнир UFC 319. В главном событии вечера пройдёт титульный бой в среднем весе между действующим чемпионом промоушена Дрикусом дю Плесси и одной из самых крупных звёзд организации Хамзатом Чимаевым.

В соглавном событии вечера столкнутся непобеждённый британец Лерон Мёрфи, занимающий шестую строчку в рейтинге полулёгкого веса, и дебютант UFC Аарон Пико.

Кроме того, на турнире выступит ещё один непобеждённый россиянин. Байсангур Сусуркаев только на этой неделе получил контракт с UFC, победив в Претендентской серии Даны Уайта, а спустя четыре дня уже дебютирует в лиге. Его соперником станет Эрик Нолан.

15 августа состоится официальное взвешивание участников турнира. Позднее, в ночь на 16 августа, пройдут церемониальное взвешивание и финальные битвы взглядов.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию взвешивания и событий вокруг него.