Взвешивание UFC 319: последний шаг к бою. Будут ли у Чимаева проблемы с весом? LIVE

В ночь с 16 на 17 августа в Чикаго, США, состоится большой номерной турнир UFC 319. В главном событии вечера пройдёт титульный бой в среднем весе между действующим чемпионом промоушена Дрикусом дю Плесси и одной из самых крупных звёзд организации Хамзатом Чимаевым.
В соглавном событии вечера столкнутся непобеждённый британец Лерон Мёрфи, занимающий шестую строчку в рейтинге полулёгкого веса, и дебютант UFC Аарон Пико.
Кроме того, на турнире выступит ещё один непобеждённый россиянин. Байсангур Сусуркаев только на этой неделе получил контракт с UFC, победив в Претендентской серии Даны Уайта, а спустя четыре дня уже дебютирует в лиге. Его соперником станет Эрик Нолан.
15 августа состоится официальное взвешивание участников турнира. Позднее, в ночь на 16 августа, пройдут церемониальное взвешивание и финальные битвы взглядов.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию взвешивания и событий вокруг него.
🦷 Аспиналл: меня вдохновило то, что Чимаев сделал с Уиттакером
Чемпион UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) британец Том Аспиналл высказался о непобеждённом средневесе организации Хамзате Чимаеве.
«Этот парень невероятен, просто невероятен. То, что он сделал с Робертом Уиттакером, вдохновило меня, по правде говоря. Так легко доминировать над бывшим чемпионом, не пропустив ударов. Абсолютно вдохновляющий человек», — сказал Аспиналл в интервью TNT Sports.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию взвешивания, в которой отразит все самые интересные события. Также мероприятие можно посмотреть на платформе UFC Fight Pass.
🤼♂️ Дю Плесси: справился с ударами Адесаньи, Стрикленда. И борьбу Чимаева преодолею
Чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) южноафриканец Дрикус дю Плесси объяснил, почему уверен в своей победе над третьим номером рейтинга UFC в среднем весе (до 84 кг) непобеждённым российским атлетом Хамзатом Чимаевым.
«Мы готовимся как никогда прежде. Я не собираюсь драться по его правилам, я собираюсь вести свой бой. Как я справился с ударами Адесаньи и с боксом Стрикленда, я справлюсь и с борьбой Хамзата», — приводит слова дю Плесси пресс-служба промоушена.
Официальное взвешивание пройдёт 15 августа. Начало мероприятия — в 17:00 по мск. Церемониальное взвешивание состоится в ночь на 16 августа и начнётся в 1:00 по мск.
😱 Сехудо считает, что дю Плесси обойдёт Махачева в рейтинге P4P, если победит Чимаева
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо высказался о предстоящем поединке за титул в среднем весе, в котором сойдутся действующий обладатель титула Дрикус дю Плесси и непобеждённый чеченский боец смешанных единоборств (ММА) Хамзат Чимаев.
«Если Дрикус досрочно победит Чимаева на UFC 319, то пятёрка лучших бойцов будет следующей: Топурия, дю Плесси, Махачев. Двалишвили, Пантожа», — написал Генри Сехудо в социальных сетях.
Посмотреть трансляцию турнира UFC 319 можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass.
😁 Крис Уайдман: Дрикус дю Плесси — это слишком много для любого соперника
Бывший чемпион UFC в среднем весе Крис Уайдман поделился прогнозом на предстоящий бой за титул между Дрикусом дю Плесси и Хамзатом Чимаевым. По его мнению, Чимаев должен завершить поединок в первых раундах, иначе шансов на победу по очкам у него нет.
«Чимаев – он тот самый парень. Недаром его называют «бугименом». Но ему нужно финишировать дю Плесси в первых раундах, потому что я не представляю, как он может выиграть по очкам.
Дрикус – это слишком много для любого соперника. Он везде и сразу, его трудно поймать. С ним категорически нельзя уставать к пятому раунду. У Чимаева такого опыта ещё не было. Поэтому ставлю на победу Дрикуса в поздних раундах – уж очень я оригинальный, ха-ха», – приводит слова Уайдмана MMA Fighting.
Турнир UFC 319 с главным боем Дрикус дю Плесси – Хамзат Чимаев состоится в ночь с 16 на 17 августа на арене «Юнайтед-центр» в Чикаго, США. Он стартует в 01:00 по московскому времени. Начало основного карда – в 05:00 мск.
🦁 Бёрнс предложил неожиданного соперника для возможной защиты титула Чимаевым
Бывший претендент на титул UFC бразилец Гилберт Бёрнс высказался о возможном сопернике Хамзата Чимаева в случае успешного завоевания титула в поединке с южноафриканцем Дрикусом дю Плесси.
«Если Чимаев победит, то ему будет нужно взять паузу и подумать, с кем драться дальше. Борральо, Имавов, де Риддер? Мне кажется, это не самые интересные поединки. Стрикленд? Я не знаю, какой бой может быть для Чимаева достаточно громким.
Мне нравится идея боя Чимаева с Пауло Костой. Но Пауло нужно победить Адесанью, например, тогда он может стать следующим в очереди, особенно если Коста выиграет красиво. Имавов, Борральо и де Риддер — это не звёзды. А вот у Косты есть всё, но ему нужно быть более активным. Это ещё один парень, у которого очень большие паузы между поединками», — сказал Бёрнс в видео на YouTube-канале Show me the Money.
Полный кард турнира UFC 319
Дрикус дю Плесси – Хамзат Чимаев;
Лерон Мёрфи – Аарон Пико;
Джефф Нил – Карлос Пратес;
Джаред Каннонье – Майкл Пейдж;
Тим Эллиотт – Кай Асакура;
Джеральд Миршерт – Михал Олексейчук;
Джессика Андраде – Лупита Годинес;
Чейз Хупер – Александр Эрнандес;
Эдсон Барбоза – Драккар Клозе;
Брайан Баттл – Нурсултон Рузибоев;
Карин Силва – Джей-Джей Олдрич;
Байсангур Сусуркаев – Эрик Нолан;
Алиби Идрис – Джозеф Моралес.