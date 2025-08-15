Кто такой Хамзат Гириханов? Узнаём о Чимаеве в молодости

В ночь с 16 на 17 августа на арене «Юнайтед-центр» в Чикаго, США, состоится грандиозный турнир – UFC 319. Фанаты с нетерпением ждут, когда в клетку в очередной раз выйдет Хамзат Чимаев. Ему предстоит титульный поединок против Дрикуса дю Плесси. Борз попытается с первой попытки стать чемпионом лучшей лиги на планете.

Стоит отметить, что молодые годы Борза получились очень непростыми. Постоянные переезды, попытки заработать первые большие деньги. А ещё Чимаеву приходилось спать в маленькой подсобке спортивного зала размером метр на метр. Поэтому тот период был одним из самых сложных в жизни бойца. А главное – далеко не все знают, что на протяжении долгого времени Хамзат выступал… под другой фамилией.

Чимаев родился в селе Гвардейское. И жил в бедной семье, в которой никогда не было роскоши. Даже еду приходилось просить у соседей. Но и этого не хватало. Сам Хамзат был очень активным ребёнком. И уже в два года получил первый жёсткий удар от жизни. Борз упал на бетонный пол с лестницы, выбил зубы и разорвал губу. Также был повреждён нос. С тех пор на всю жизнь у Чимаева остался шрам на лице, а одна ноздря плохо дышит. Железный характер был у Хамзата всегда. Уже в шесть лет мальчика отправили на борьбу, поскольку приходилось защищать себя на улице. При рождении у мальчика была нынешняя фамилия. Но затем было принято решение её поменять.

После переезда в Швецию на протяжении нескольких лет Борз выступал под фамилией Гириханов. О причинах этого сообщил сам Чимаев позже: «Гириханов — это моя материнская фамилия. Потом я её поменял на отцовскую. Бо́льшую часть жизни я провёл с фамилией Гириханов . Вообще, первая фамилия у меня была отцовская. Потом её изменили на фамилию матери — не знаю почему. А затем опять изменили — на Чимаев».

Хамзат Чимаев Фото: Из личного архива бойца

Однако первый бой в смешанных единоборствах он провёл именно под этой фамилией – Гириханов. При этом многих смущало, что брат Хамзата Артур всегда был Чимаевым. Но позже родственник Борза всё объяснил: «Дома у них с сестрой была материнская фамилия, а потом сюда переехали – поменяли на отцовскую».

Стоит отметить, что смена фамилии положительно сказалась на образе Чимаева. Сформировался непобедимый ореол. А ведь Гириханов проигрывал. Такое случилось на турнире по греко-римской борьбе. Чеченский викинг с травмой вышел на поединок против бронзового призёра чемпионата мира Закариаса Берга. Хамзат усугубил повреждение и при счёте 0:8 проиграл решением врача об остановке схватки . Но сейчас Чимаев считается безупречным бойцом, который не знает поражений. О тех осечках особо никто и не вспоминает. При этом в своё время успехи Гириханова в борьбе активно подсвечивали на родине. И старались информировать соотечественников о том, насколько успешно Хамзат выступает за рубежом.

Под фамилией Чимаев Борз успел провести 16 поединков. 14 из них носили профессиональный характер, ещё два – любительский. И, что любопытно, 14 завершились досрочно. Лишь дважды поединки Хамзата добирались до судейского решения. И сейчас фамилия бойца является одной из самых пугающих в UFC. Да, было два поединка, которые сложно называть удачными. Это противостояния с Гилбертом Бёрнсом и Камару Усманом. Однако остальных соперников Чимаев буквально разрывал в доминирующем стиле, деклассировал оппозицию. Теперь на пути Хамзата очередной вызов. Но на кону – титул. Поэтому Борз попытается отдать все силы, чтобы реализовать мечты того самого мальчишки под фамилией Гириханов.

