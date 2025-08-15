Борьбы не получилось. Гасанов играючи разбил Арышева и не проигрывает уже 10 лет!

15 августа в Москве состоялся огненный юбилейный турнир – ACA 190. Настоящим украшением стал титульный поединок в среднем весе. В статусе чемпиона к нему подходил Магомедрасул Гасанов. Он не проигрывает на профессиональном уровне больше 10 лет. Но в этом бою столкнулся с тяжелейшим соперником – Дмитрием Арышевым. Тот выдал затяжную серию из одних побед, что не могло остаться незамеченным. В итоге в лиге ACA 32-летний боец сразу же получил титульную возможность.

Магомедрасул, безусловно, считался фаворитом этого противостояния. А всё потому, что обладает в свои 30 лет колоссальным опытом выступлений на профессиональном уровне. К новому вызову Гасанов подходил с рекордом 21-2. Однако особенно примечательно было то, что последнее поражение случилось в далёком 2015 году. С тех пор Магомедрасул выглядел практически безупречно. А многие уверенно называют Гасанова самым сильным россиянином в мире, выступающим в среднем весе. Поэтому ожидания от очередного выступления были запредельными.

Но на пути оказался крепкий Арышев. В свои 32 года он наколотил профессиональный рекорд 18-6-1. Однако намного важнее было то, что боец вышел на серию из одних побед. Удачно закончились 10 последних поединков Дмитрия. И это тоже выглядело очень большой интригой. Стрик одного из соперников должен был прерваться. А существовала и фантастическая вероятность, что всё могло завершиться ничейным исходом. И тогда обе серии были бы закончены. Но Арышев выходил в клетку с одной целью – снять с плеча соперника чемпионский пояс.

С самого начала Арышев бросился вперёд и начал рубиться. Однако опытный Магомедрасул перевёл всё в борьбу. Он занял выгодную позицию, начал контролировать ситуацию. А Дмитрию пришлось терпеть. Но в определённый момент Арышев всё-таки поймал свой шанс, выбросил несколько неплохих ударов. Однако развить успех не получилось. Гасанов быстро погасил вспышку от соперника. А затем зафиксировал оппонента у сетки, начал набрасывать мощнейшие атаки. Дмитрий с большим трудом дождался сигнала о завершении пятиминутки.

Во втором раунде ситуация практически не поменялась. Гасанов просто бросал соперника на канвас, а там методично разбивал. Арышев, сильной стороной которого является ударка, ушёл в глухую защиту. И просто не пытался отвечать, выглядел потерянно. А Магомедрасул не особенно спешил. Он прекрасно понимал, что полностью доминирует. А судья начал всё внимательнее следить за тем, чтобы не пропустить момент, в который необходимо остановить поединок. И воспользовался этой возможностью. Рефери остановил избиение под занавес второй пятиминутки.

Магомедрасул Гасанов Фото: ACA MMA

Магомедрасул одержал очередную победу и продлил свою удачную серию. А разговоров о возможном попадании в UFC, очевидно, станет ещё больше. Гасанов вновь продемонстрировал, что слишком уверенно доминирует над всей оппозицией дивизиона в ACA. К слову, после объявления результата Магомедрасул вызвал Владислава Ковалёва. И даже устроил с Белазом конфликт в клетке. Видимо, именно он может стать следующим соперником Гасанова.