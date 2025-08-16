Большой апсет со знаком минус. Рабаданов проиграл британцу в финале PFL

В ночь на 16 августа в Шарлотт, США прошёл турнир PFL World Tournament 9: Finals. В рамках главного события вечера российский боец Гаджи Рабаданов бился в финале Гран-при лёгкого веса с Альфе Дэвисом, представляющим Англию.

Рабаданов в прошлом году уже выигрывал Гран-при и главный приз в $ 1 млн. Тогда россиянин триумфально прошёл по сетке, нокаутировав в финале опытного Брента Примуса. В 2025 году призовой фонд сократился вдвое, но Гаджи вновь заявился в сезон и добрался до решающего боя. По пути Рабаданов оформил два эффектных нокаута — сначала уничтожил за 32 секунды Марка Диакези, а потом безжалостно снёс экс-звезду UFC Кевина Ли. Там Гаджи за половину раунда четыре раза уронил соперника и в итоге финишировал его. Бой с Дэвисом должен был стать для Рабаданова последней преградой к историческому достижению — второй победе в Гран-при подряд.

Альфи Дэвис, как и Гаджи, ранее выступал в Bellator. В прошлом году британец дебютировал в PFL, а в 2025-м он заявился в сезон Гран-при. На первом этапе Дэвис нокаутировал Клея Колларда и вышел в полуфинал на Брента Примуса. Альфи пришлось серьёзно повозиться с ветераном, но в итоге он всё же добился победы единогласным решением судей и заработал путёвку в финал. Впрочем, к решающему поединку Дэвис подходил большим андердогом и ему практически не давали шансов на победу над Рабадановым. При этом Хабиб Нурмагомедов предупредил, что Альфи станет очень тяжёлым соперником для Гаджи.

Россиянин сразу начал поджимать Альфи к сетки и искать момент для удара. Дэвис отстреливался, продемонстрировал фирменный акс-кик, но не форсировал события. Рабаданов же поменял этаж атак и начал активнее работать по корпусу соперника. Дэвис ответил точным правым оверхэндом. Периодически Альфи пропускал после быстрых атак Гаджи, но тут же уходил с линии атак. Во втором раунде Рабаданов включил борьбу и тут же легко оформил тейкдаун, оказавшись в топ-позиции. В углу российскому бойцу кричали, чтобы он все пять минут провёл сверху и выматывал Дэвиса. Поэтому Гаджи просто концентрировался на том, чтобы не выпускать британца.

Начало третьего раунда прошло в стойке. Рабаданов поджимал, несколько раз попал, но при этом и тяжело пропустил в ответ, получив небольшое рассечение. Дэвис постоянно угрожал креативными атаками: колено в прыжке, локоть с разворота, фронт-кики в корпус. Рабаданов же часто застаивался и слишком долго выжидал подходящего момента для удара, а в концовке ещё раз пропустил опасный локоть. После неудачного раунда Гаджи вернулся к борьбе и опять легко оформил перевод. Дэвис пытался выбраться, но россиянин постоянно возвращал его на канвас и старался активно работать. Это было не зрелищно, но Рабаданов уверенно забрал раунд, что было важно после проигранного третьего отрезка и довольно близкой первой пятиминутки.

В финальном раунде Дэвис снова продемонстрировал преимущество в стойке, попадая и с рук, и с колена. Рабаданов дважды попытался пойти в борьбу, но неудачно. А Альфи при этом успевал издеваться и играть на публику. В итоге ошибка Дэвиса всё же привела к пропущенному тейкдауну, но в партере британец старался вязать и не позволял по себе бить.

По итогам пяти раундов все трое судей выставили счёт 48-47 в пользу Альфи Дэвиса. Рабаданов, будучи огромным фаворитом, потерпел первое поражение с 2020 года. Грандиозный апсет со знаком минус для российского бойца. Дэвис же забрал пояс, $ 500 тыс призовых и заявил о желании драться с победителем боя Усман Нурмагомедов — Пол Хьюз.