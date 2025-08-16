UFC 319: Чимаев и дю Плесси устроили потасовку. В октагоне будет жарко! LIVE

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.
В ночь с 16 на 17 августа на арене «Юнайтед-центр» в Чикаго, США, состоится грандиозный турнир – UFC 319. Фанаты с нетерпением ждут, когда в клетку в очередной раз выйдет Хамзат Чимаев. Ему предстоит титульный поединок против Дрикуса дю Плесси. Борз попытается с первой попытки стать чемпионом лучшей лиги на планете.
В соглавном событии вечера столкнутся британец Лерон Мёрфи и американец Аарон Пико. Изначально соперником Пико должен был стать Мовсар Евлоев. Но в итоге россиянин был вынужден сняться из-за повреждения. А дебютант получил нового оппонента.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.
😴 Дрикус дю Плесси: Чимаев настоящий зверь, но я уложу его спать
Действующий чемпион UFC в весе до 84 кг Дрикус дю Плесси из ЮАР высказался после проведения финальной церемонии битвы взглядов перед титульным поединком с выступающим под флагом ОАЭ Хамзатом Чимаевым, который станет главным событием турнира по смешанным единоборствам UFC 319. В ходе стердауна бойцы едва не устроили драку, не дожидаясь выхода в октагон.
«Он настоящий зверь как оппонент, но вот что я скажу — я уложу его спать, будь то сабмишен или нокаут. Я вынесу вашего парня», — сказал дю Плесси в ходе пресс-конференции после завершения церемонии.
⭐️ Бёрнс: как титул Чимаева может навредить UFC? Он же суперзвезда
Бывший претендент на титул UFC бразилец Гилберт Бёрнс высказался о предстоящем чемпионском поединке в среднем весе (до 84 кг) между Дрикусом дю Плесси и Хамзатом Чимаевым, который состоится 17 августа на турнире UFC 319 в Чикаго (США).
«Дин Томас надеется на поражение Чимаева? Мне нравится Дин. Он умный парень. Он два раза был угловым в боях с моим участием. Я слышал его советы и удивлялся тому, насколько у него высокий IQ. Но иногда он говорит такие вещи. Каким образом чемпионство Чимаева может навредить UFC? Этот парень суперзвезда.
У него куча подписчиков, он даже не может спокойно сходить в магазин. Да, конечно, Хамзат дерётся раз в год, но у него были проблемы с визой. Может, в статусе чемпиона он будет выступать дважды в год. А трижды за год обладатели титулов никогда не дерутся», — сказал Бёрнс в эфире YouTube-канала Show me the Money.
😁 Крис Уайдман: Дрикус дю Плесси — это слишком много для любого соперника
Бывший чемпион UFC в среднем весе Крис Уайдман поделился прогнозом на предстоящий бой за титул между Дрикусом дю Плесси и Хамзатом Чимаевым. По его мнению, Чимаев должен завершить поединок в первых раундах, иначе шансов на победу по очкам у него нет.
«Чимаев – он тот самый парень. Недаром его называют «бугименом». Но ему нужно финишировать дю Плесси в первых раундах, потому что я не представляю, как он может выиграть по очкам.
Дрикус – это слишком много для любого соперника. Он везде и сразу, его трудно поймать. С ним категорически нельзя уставать к пятому раунду. У Чимаева такого опыта ещё не было. Поэтому ставлю на победу Дрикуса в поздних раундах – уж очень я оригинальный, ха-ха», – приводит слова Уайдмана MMA Fighting.
Где смотреть турнир UFC 319
Посмотреть трансляцию турнира UFC 319 можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass.
🦁 Бёрнс предложил неожиданного соперника для возможной защиты титула Чимаевым
Бывший претендент на титул UFC бразилец Гилберт Бёрнс высказался о возможном сопернике Хамзата Чимаева в случае успешного завоевания титула в поединке с южноафриканцем Дрикусом дю Плесси.
«Если Чимаев победит, то ему будет нужно взять паузу и подумать, с кем драться дальше. Борральо, Имавов, де Риддер? Мне кажется, это не самые интересные поединки. Стрикленд? Я не знаю, какой бой может быть для Чимаева достаточно громким.
Мне нравится идея боя Чимаева с Пауло Костой. Но Пауло нужно победить Адесанью, например, тогда он может стать следующим в очереди, особенно если Коста выиграет красиво. Имавов, Борральо и де Риддер — это не звёзды. А вот у Косты есть всё, но ему нужно быть более активным. Это ещё один парень, у которого очень большие паузы между поединками», — сказал Бёрнс в видео на YouTube-канале Show me the Money.
Дата и время турнира с главным боем Дрикус дю Плесси – Хамзат Чимаев
Турнир UFC 319 с главным боем Дрикус дю Плесси – Хамзат Чимаев состоится в ночь с 16 на 17 августа на арене «Юнайтед-центр» в Чикаго, США. Он стартует в 01:00 по московскому времени. Начало основного карда – в 05:00 мск.
🤔 Эрнандес посетит титульный бой между дю Плесси и Чимаевым
31-летний американский профессиональный боец смешанных единоборств, выступающий в среднем весе UFC, Энтони Эрнандес сообщил, что посетит титульный бой между чемпионом лиги в среднем весе южноафриканцем Дрикусом дю Плесси и российским бойцом Хамзатом Чимаевым.
«Готов ли я лететь в Чикаго на UFC 319? Да, мне сказали, что будут меня там ждать. Мне нужен этот титул. Я занимаюсь боями только ради этого. Так что я обязательно посещу UFC 319», – приводит слова Эрнандеса MMA Junkie.
Полный кард турнира UFC 319
- Дрикус дю Плесси – Хамзат Чимаев;
- Лерон Мёрфи – Аарон Пико;
- Джефф Нил – Карлос Пратес;
- Джаред Каннонье – Майкл Пейдж;
- Тим Эллиотт – Кай Асакура;
- Джеральд Миршерт – Михал Олексейчук;
- Джессика Андраде – Лупита Годинес;
- Чейз Хупер – Александр Эрнандес;
- Эдсон Барбоза – Драккар Клозе;
- Карин Силва – Джей-Джей Олдрич.