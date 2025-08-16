RCC Fair Fight: Халк против Супермена! Штырков и Петросян зарубятся в кикбоксинге. LIVE

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

16 августа состоится первая часть масштабного спортивного фестиваля, украшением которого станет турнир RCC Fair Fight 32. Организаторы подготовили огромное количество ярких противостояний. В соглавном событии сойдутся два бойца, которые в своё время приглашались в UFC. Один даже выступал на протяжении долгого времени, но уже покинул лучшую лигу на планете. По правилам кикбоксинга зарубятся Армен Петросян и Иван Штырков.

Главным событием турнира станет титульный бой в тяжёлом весе между претендентами Никитой Козловым и Никитой Варягом. Бойцам предстоит провести пять раундов за главный титул RCC Fair Fight и определить первого номера рейтинга P4P организации.