Чимаев — агрессивная версия Хабиба. Борьба Хамзата перекрывает все недостатки

В ночь с 16 на 17 августа в Чикаго (США) состоится масштабный турнир UFC 319. Возглавит его долгожданный титульный поединок в среднем весе между обладателем пояса Дрикусом дю Плесси и непобеждённым Хамзатом Чимаевым.

Хамзат Чимаев очень ярко залетел в UFC. В 2020 году он за три месяца одержал три досрочные победы, две из которых были добыты с разницей в 10 дней. Фантастическая доминация и в стойке, и в партере, яркая внешность и характер «убийцы»: казалось, что Хамзат доберётся до титула в кратчайшие сроки. Но Борз загнал себя, усиленные тренировки с совокупности с коронавирусом вылились в проблемы со здоровьем, из-за которых он был готов завершить карьеру.

Пришлось брать паузу, сбавлять темп и выступать реже. Тем не менее Чимаев продолжал выигрывать, а убедительная победа над Робертом Уиттакером не оставила руководству лиги других вариантов, кроме как дать Борзу долгожданный титульный шанс. Хотя Хамзат, надо сказать, успел подпортить себе репутацию срывами поединков, провалом взвешивания и другими неприятными историями.

Однако если брать спортивную составляющую, то Чимаев, конечно, заслужил поединок за титул. У него вторая по длительности в дивизионе победная серия – 8-0, такие же показатели у Энтони Эрнандеса, лучше только у Дрикуса дю Плесси – 9-0. При этом у Борза шесть финишей, пять из них – в первом раунде, пять бонусов за выступление вечера и один – за бой вечера – такой статистики нет ни у кого в дивизионе.

Чем так хорош Чимаев? Естественно, что главным оружием Хамзата является борьба. Вольной борьбой Хамзат занимался ещё с раннего детства, после переезда в Швецию он несколько раз выигрывал национальный чемпионат, а позже сумел адаптировать её под смешанные единоборства. В совокупности с отличным таймингом и физической силой Борза его навыки вольной борьбы превращаются в настоящий кошмар для соперников. Вспомните, как он «валял» Кевина Холланда или таскал по всему октагону Ли Цзинляна – а ведь это далеко не проходные соперники.

Первый раунд с Чимаевым – это самое сложное, с чем приходится сталкиваться соперникам Борза. Хамзат оказывает колоссальное давление, постоянно угрожает тейкдаунами. И это не тот вариант, например, как с Мерабом Двалишвили, который тоже постоянно напирает и проходит в ноги, но даёт сопернику вставать, а дальше следует новый проход. Если Чимаев проводит тейкдаун, он моментально старается затащить соперника к сетке и стянуть ноги – примерно в такой же манере действовал и Хабиб Нурмагомедов. Однако если в действиях Орла, пожалуй, за исключением поединка с Конором, всегда было самообладание, он постепенно улучшал позицию и старался поймать соперника на приём, то Борз действует в партере агрессивно. Шквал ударов заставляет соперников перекрываться, чем пользует Хамзат и ловит шею. Здесь ему помогает уже упомянутая физическая мощь, а также антропометрические данные: рост Хамзата 188 см, и зачастую он больше и мощнее своих соперников, что позволяет ему удерживать оппонентов на земле .

Борз не демонстрирует какого-то разнообразия в партере. Его тактика простая: перевести соперника, завязать ноги, по возможности поймать шею, обрушивая при этом добивающие удары. Активный граунд-энд-паунд дезориентирует оппонентов, чем Борз и пользуется. Со стороны кажется, что Чимаев – достаточно предсказуемый боец, все соперники знают, что от него ожидать. Однако у Борза всё это проходит раз за разом, капитулировал даже Роберт Уиттакер, который выдержал две пятираундовые войны с призёром Олимпиады Йоэлем Ромеро.

Со стойкой у Борза дела обстоят хуже. На этом, к слову, акцентирует внимание Дрикус дю Плесси, хотя не в его случае стоит говорить о какой-то технике в ударке.

«Очевидно, что Хамзат — специалист мирового класса по борьбе и грэпплингу, но это не борьба и не грэпплинг — это ММА. Мы сражаемся не за титул чемпиона по борьбе и не за титул чемпиона по грэпплингу — мы сражаемся за титул чемпиона UFC, и в этом я лучший. Я не лучший борец, не лучший грэпплер и не лучший страйкер, однако если сложить всё это вместе, то становлюсь лучшим в мире», — приводит слова дю Плесси издание FOX News.

Дрикус дю Плесси и Хамзат Чимаев Фото: Ed Mulholland/Getty Images

Хамзата действительно вряд ли можно отнести к элитным ударникам, однако техника и мощь в стойке у него приличные. Особенно это касается работы на руках: в стойке Борз чаще делает акцент именно на боксе. У него неплохой силовой джеб, есть в арсенале прямые и боковые удары, он может вложиться и в апперкот – Икрам Алискеров соврать не даст. В стойке Борз работает первым номером, оказывает давление. «Ранний» Чимаев мог отойти от плана с борьбой и, например, зарубиться в стойке с Гилбертом Бёрнсом, но теперь Хамзат отмечает, что стал драться более умно, придерживаться плана.

Есть много вопросов к функциональной подготовке Хамзата, бои с Бёрнсом и Камару Усманом, которые перетекли в поздние отрезки, получились непростыми, и с таким агрессивным стилем Чимаева не хватало на три раунда, а впереди – пятираундовый бой, которых в карьере Чимаева ещё не было. Интересно, что Борз решил сделать акцент именно на прокачке кардио, стал работать с Сэмом Калавитой – бывшим тренером Ти Джея Диллашоу, который является специалистом по физподготовке.

Чимаева вряд ли можно назвать универсальным бойцом, однако Хабиб, например, тоже не был универсалом, но стал одним из лучших бойцов UFC за всю историю. У Хамзата есть в арсенале отличные навыки вольной борьбы, которые соединяются с физической мощью и агрессией Борза. Да, стойка на фоне борьбы у Чимаева проигрывает, однако это не значит, что Борз – односторонний боец, он вполне может сражаться и в стойке и выглядит даже куда техничнее, чем чемпион. Универсальность Чимаеву и не нужна, у него есть свои преимущества, которые на данный момент позволяют ему оставаться непобеждённым бойцом и которые вполне могут принести ему титул чемпиона.