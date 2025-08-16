Реванш с ветераном вместо похода в UFC. Куда двигается Белаз Ковалёв?

В мае этого года Владислав Ковалёв, он же Белаз, одержал свою самую большую победу в профессиональной карьере. Спортсмен из Беларуси победил раздельным решением судей звёздного ветерана Александра Шлеменко и мгновенно превратился в одного из самых медийных бойцов на постсоветском пространстве.

Сразу после триумфа в бою со Шлеменко Белаз просто разрывался между вариантами. Он заявлял о желании ехать в Баку на турнир UFC к Дане Уайту и выпросить шанс попасть хотя бы на Претендентскую серию. В то же время впереди маячила возможность денежного боя с медийным Магомедом Исмаиловым, и Ковалёв был готов: «Магомед Исмаилов, иди сюда. Я иду за тобой. Я дрался с Александром Шлеменко, только чтобы подраться с тобой. Я тебе говорил, что удивлю тебя, и я удивил. Надеюсь, что в декабре это сделает лига RCC. Я сказал, что приду за тобой. И я пришёл за тобой. Погнали творить историю!»

А потом Александр Шлеменко заговорил о реванше и о том, что выходил в неоптимальном состоянии. В итоге Белаз, не получив никакой конкретики по бою с Исмаиловым, перешёл к варианту с реваншем: «Посмотрел интервью Александра Шлеменко, в котором он говорит, что восемь минут поединка забрал он, что по ударам чуть ли не перебил меня в два раза. Судя по его словам, его засудили в данном бою. Не знаю, пересматривал он поединок, или нет, но как будто речь идёт о каком-то другом его бое. Я считаю, что бой забрал в одну калитку, в каждом раунде одержал победу, и, соответственно, мне доказывать даже нечего. Но, исходя из того, что Александр просит незамедлительный реванш, я готов к этому реваншу, и, если RCC тоже это интересно, они знают мой номер — набирайте, присылайте контракт, и погнали! Ещё раз подерёмся. Следующий бой не буду доводить до решения, чтобы не было спорных раздельных решений».

Владислав «Белаз» Ковалёв и Александр Шлеменко Фото: RCC MMA

И при всём этом Белаз действительно отправился в Баку. Сначала там всем про него рассказывал его друг, а потом прибыл Ковалёв и вернулся с хорошими новостями: «Пошла жара-жаришка. Белаз идёт к своей цели, несмотря ни на что. Дана Уайт даёт мне шанс попасть в UFC, правда, через Contender Series, но ничего, ребята — я от своей мечты не откажусь, буду идти к ней и побеждать дальше. Совсем скоро будет очень много новостей».

Новостей, с учётом желания Белаза принять все вызовы, которые в принципе есть в российских ММА, действительно вышло много. Это принесло недоумение — что вообще будет? Реванш со Шлеменко, бой с Исмаиловым или перелёт в Лас-Вегас и бой на Претендентской серии? Или и вовсе реванш с Вячеславом Василевским. В довесок к этому всему Ковалёв ещё приехал на турнир АСА 190, где секундировал Дмитрия Арышева. Тот проиграл Магомедрасулу Гасанову в титульнике, однако Белаз умело перетащил фокус на себя — устроил перепалку с чемпионом, провёл с ним битву взглядов и заявил, что если поступит предложение, то он придёт биться и с ним в декабре.

Итого уже в планах четыре боя до конца года. Слишком мощно, как бы себя ни позиционировал Белаз. И слишком странно, потому что Ковалёв в силу каких-то причин не может определиться, за чем он идёт — за наследием, за деньгами или за всем вместе.

Но, похоже, метания подошли к концу. Как минимум на ближайший месяц, потому что на 12 сентября планируется реванш Белаза со Шлеменко . Это логично, бой всё ещё интересен публике, а кого-то ещё медийнее, чем Шторм, Ковалёв вряд ли найдёт. Есть Исмаилов, но он в подвешенном состоянии, и непонятно, планирует ли он вообще драться. А в АСА вряд ли рискнут подписывать бойца, который и сам не знает, где он захочет драться в следующий раз.

Белаз — это, безусловно, интересный персонаж, который нужен российским ММА. Однако постоянные вызовы всем вокруг уже выглядят странно, и люди начинают от этого уставать. Пора бы определиться с курсом и двигаться по нему.