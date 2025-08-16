UFC нужна победа Чимаева. Промоушену не хватает такого чемпиона

В ночь на 17 августа в Чикаго пройдёт долгожданный номерной турнир UFC 319, в главном событии которого свой первый титульный бой проведёт Хамзат Чимаев. Соперником непобеждённой звезды станет действующий чемпион UFC в среднем весе Дрикус дю Плесси, уже успевший оформить две защиты титула.

Чимаев — уникальный боец. Он успел стать большой звездой задолго до того, как пришёл к титульному поединку. Дана Уайт этого не скрывал и неоднократно выделял именно Хамзата, подчёркивая, что Борз способен стать главной суперзвездой лиги. Началось это ещё с дебюта Чимаева, когда он провёл два боя за 10 дней и удосрочил соперников. В какой-то момент казалось, что поезд хайпа имени Хамзата сбился с пути, но сейчас снова вырулил на рельсы и идёт с новыми силами. Чтобы закрепить всё это, обязательно нужна победа над дю Плесси. И если она ещё и будет такой же яркой, как, например, с Робертом Уиттакером, то популярность Чимаева взлетит в космос.

В этом титульном противостоянии UFC нужна именно победа Хамзата. Он намного более медийный боец, обладает харизмой и умеет устраивать шоу и в октагоне, и за его пределами, у него огромная фан-база. Реакция фанатов во время бойцовской недели тоже о многом говорит. На пресс-конференции и церемониальном взвешивании публика нещадно освистывала чемпиона и гудела на каждую его реплику, однако при этом овациями встречали Чимаева. И ради этого Хамзату, который почти три года не был в США, не приходилось лезть из кожи. Он просто пришёл, и всё.

Хамзат Чимаев Фото: Ed Mulholland/Getty Images

А ещё о статусе Чимаева говорят просмотры. Пресс-конференцию в онлайне на пике смотрели 110 тысяч зрителей, рекорд в этом году. К бою Ислама Махачева это были 98 тысяч, к поединку Илии Топурии — 97 тысяч. А битва взглядов Хамзата и дю Плесси собирала в десятки тысяч раз больше просмотров, чем стердаун любого другого поединка этого же турнира. Обе битвы взглядов Чимаева и дю Плесси вышли за 9 млн просмотров к данному моменту. А прошло только полтора дня с пресс-конференции.

Во многом это заслуга Чимаева. Да, дю Плесси входит в топ-5 pound-for-pound и уже дважды защитил титул, но он большой популярности так и не набрал. А Хамзат не только привлекает фанатов и приводит публику в экстаз, а ещё и делает битвы взглядов действительно напряжёнными. Так, например, он устроит небольшую потасовку, и это сразу начало попадать в заголовки. Борз знает, что нужно фанатам, и охотно это даёт, при этом подчёркивая, что получает от этого удовольствие.

Такого чемпиона у UFC нет, а он им точно нужен. Хорошие парни вроде Ислама Махачева не генерируют столько просмотров и внимания и работают на достаточно узкий сегмент рынка. Хотя нельзя не отметить, что статус Ислама сильно вырос и продолжает расти, однако он — бывший номер один pound-for-pound и был доминирующим чемпионом с рекордом по защитам. Есть Илия Топурия, но он скорее пытается быть хорошим парнем, чем действительно им является. Чимаеву эта роль даётся куда лучше, и он в ней смотрится органичнее. Он не оставляет людей равнодушными — они либо за него болеют, либо желают ему поражения. Плюс у него широкий охват аудитории, он звезда не только для России или ОАЭ, а ещё и для США. Был ещё Алекс Перейра, которого любят повсюду, однако его хайп поутих после поражения.

Да, эпоха PPV уходит, и это подталкивает к выводу, что нехватка больших звёзд не так сильно бьёт по UFC, но Дана Уайт явно хочет, чтобы его продукт конкурировал (или, скорее, пытался) с привычными для зрителя в Америке НФЛ или НБА. Чимаев может стать таким локомотивом, который потащит UFC вперёд к бóльшим цифрам по охватам с просмотрами и, соответственно, к деньгам. Поэтому так или иначе в руководстве промоушена надеются на победу Чимаева. Она им нужна.