История на наших глазах. Сусуркаев дебютировал в UFC с яркой победы

В ночь на 17 августа в Чикаго, США проходит турнир UFC 317. В рамках предварительного карда ивента свой поединок проводил непобеждённый россиянин Байсангур Сусуркаев. А его соперником стал Эрик Нолан.

Сусуркаев — одна из звёзд последних дней. Ещё в начале недели он бился на Претендентской серии Даны Уайта, где вышел на коротком уведомлении и эффектно нокаутировал крепкого Муртазу Талху Али фронт-киком в корпус, доведя рекорд до 9-0. После этого Байсангур заработал контракт с UFC, получил очень много похвалы от президента лиги и тут же попросил бой на ближайшем номерном турнире, чтобы подраться в одном карде со своим другом и спарринг-партнёром Хамзатом Чимаевым. В промоушене просьбу оценили и быстро соорудили для россиянина бой. И заодно красиво подвели к громкому инфоповоду — самый короткий промежуток между поединками в новейшей истории UFC . Байсангура даже на пресс-конференцию заявили и вообще всячески продвигали его дебютный выход в клетку. А сам боец в стиле Илии Топурии заранее добавил себе победу в социальных сетях и подписался «новый любимый боец Даны Уайта».

Соперник Сусуркаева тоже попал на турнир на коротком уведомлении. У Нолана не такой впечатляющий рекорд (8-3), но зато он был чемпионом Cage Fury FC. В мае 2025 года Эрик бился за титул в полусреднем весе, а ради боя с Сусуркаевым поднялся на категорию выше. К поединку на UFC 319 Нолан подошёл на серии из четырёх побед, три из которых были добыты нокаутами. Но в Эрика совершенно не верили и видели его большим андердогом.

Сусуркаев сразу поддавил соперника к сетке, много финтил и менял стойки. Нолан несколько раз контратаковал, но россиянин улыбался и показывал, что его такие выпады не беспокоят. Тем не менее, Нолан и бил чаще, и попадал опасно, совершенно не боясь фаворита. В итоге Байсангур перешёл к борьбе, легко оформил перевод и вышел за спину. Эрик поднимался, но Сусуркаев ещё несколько раз эффектно бросил его на канвас. Однако в итоге Нолан всё же вырвался, а в конце раунда ещё и потряс Байсангура, но россиянина спас гонг.