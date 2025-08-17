Чимаев уничтожил дю Плесси. Хамзат — новый чемпион UFC

В ночь с 16 на 17 августа в Чикаго, США, прошёл номерной турнир UFC 319. Главным событием вечера стал бой за титул чемпиона промоушена в средней весовой категории между действующим обладателем пояса Дрикусом дю Плесси и непобеждённым Хамзатом Чимаевым.

Путь Борза к титульному поединку серьёзно затянулся. После столь яркого дебюта пять лет назад от Хамзата ждали быстрого продвижения к бою за пояс. Однако для этого пришлось окончательно перебраться в средний вес. Сначала Чимаев попал в топ-15 этого дивизиона, победив Камару Усмана. А следом уничтожил другого бывшего чемпиона UFC Роберта Уиттакера, заслужив статус претендента на титул.

Дрикус дю Плесси стал чемпионом промоушена вопреки ожиданиям. Южноафриканца списывали перед каждым боем, но он в итоге добрался до пояса. В начале 2024-го Дрикус победил Шона Стрикленда и завоевал титул, а потом дважды его защитил. Сначала стал первым, кто засабмитил Исраэля Адесанью, а потом очень уверенно забрал реванш со Стриклендом. Это вывело дю Плесси в топ-5 рейтинга pound-for-pound. Позже чемпион неоднократно подчёркивал, что хочет провести следующую защиту именно против Чимаева, и желание было исполнено. А в неделю боя соперники ещё и неплохо «прогрели» противостояние.

Первый раунд, разумеется, начался с тейкдауна. Дрикус пытался выйти на свип, однако Хамзат легко вернул контроль и топ-позицию. Оттуда Борз вышел на распятие и начал работать в агрессивном граунд-энд-паунд. Правда, ударам не хватало амплитуды, и это больше напоминало тычки. Но при этом дю Плесси просто лежал без шансов выбраться. В конце раунда Дрикус почти вырвался, однако его быстро вернули на канвас. Вторая пятиминутка тоже началась под диктовку претендента, на этот раз Чимаев начал искать выход за спину. Дю Плесси защищался, и всё свелось к контролю у сетки, где Хамзат постоянно пытался угрожать удушающим. Тем не менее и эту пытку Дрикус пережил, но отдал вчистую ещё один раунд.

В третьем отрезке стойки было примерно 10 секунд, после чего Хамзат опять предложил борьбу, против которой у дю Плесси ничего не нашлось. Чимаев вновь вернулся к распятию и работе в граунд-энд-паунд. Чемпиону не оставалось ничего, кроме того, чтобы просто принимать урон все пять минут. В четвёртом раунде Дрикус впервые защитился от тейкдауна, однако через секунды всё равно был переведён. Хамзат оказался за спиной, но ноги не заправил, поэтому просто работал коленями по корпусу и пытался улучшить позицию. Дю Плесси попытался выйти просто за счёт физической силы, однако выпустил Чимаева в сайд-контроль и продолжил пропускать удары, пускай и не очень сильные. В конце отрезка рефери Марк Годдард поднял бойцов в стойку, но Борз тут же провёл ещё один тейкдаун.

Дрикус дю Плесси — Хамзат Чимаев Фото: Geoff Stellfox/Getty Images

20 секунд в финальном раунде Дрикус поработал в стойке, прежде чем был снова переведён и оказался в распятии. Оттуда Чимаев попытался выйти на кимуру, от которой дю Плесси защитился. Хамзат зашёл за спину, но позже допустил ошибку и сам оказался под Дрикусом. Однако ненадолго, и Чимаев вернул всё на круги своя. За минуту до конца Годдард вновь поднял бойцов, хотя у Хамзата была топ-позиция. Дю Плесси пошёл за последним шансом, нанёс несколько ударов, оказался сверху в партере, но в итоге это ни к чему не привело.

Решение судей было чистой формальностью, потому что все 25 минут Хамзат доминировал в борьбе. Да, возможно, это скучно, но Чимаев сделал то, что должен был для победы. И даже вопросов к его кардио ни у кого не возникло. Все пять раундов он активно работал и заслуженно стал новым чемпионом UFC в среднем весе.