Чимаев стал почти безупречным бойцом. Теперь у Борза нет проблем и с «бензобаком»

В ночь с 16 на 17 августа на арене «Юнайтед-центр» в Чикаго, США, прошёл грандиозный турнир – UFC 319. Его украшением стал титульный поединок в среднем весе. Свой шанс получил Хамзат Чимаев, который давно стремился к этой возможности. А действующим чемпионом к бою подходил Дрикус дю Плесси. В итоге Борз забрал победу единогласным решением судей.

Стоит отметить, что перед поединком у Чимаева искали уязвимости. И главным недостатком считали «бензобак». По предыдущим боям Хамзата его выносливость действительно вызывала вопросы. Но, видимо, Борз действительно прислушался ко всем советам и упрёкам. И проделал очень качественную работу над ошибками.

Хамзат подошёл максимально ответственно к процессу подготовки. И решил немного изменить условия. А для улучшения ситуации даже обратился к Арману Царукяну. И позже рассказал, что тренировки были действительно изнурительными: «Я спросил у Армана, где есть хороший частный зал. Он сказал: «Я знаю один зал в Лос-Анджелесе». Я поехал туда. Ти Джей Диллашоу сказал, что у него есть хороший тренер. Тренировки у него были очень тяжёлые».

А затем и сам Арман рассказал, как именно готовился Хамзат. Царукян на протяжении всего процесса тренировок находился в непосредственной близости, помогал и поддерживал Борза. И даже был в углу Чимаева во время поединка. Он заявил, что за одну тренировку Хамзат мог провести 10 мини-спаррингов с разными партнёрами: «В течение 10 раундов он спарринговал с разными парнями. Хамзат также каждый день на тренировке работает. Всех мучит, всех ломает. Самое главное, что у него нет проблем с весом, нет серьёзных травм, которые могли бы помешать. Он здоров, и это самое важное».

Впервые Борз перевёл дю Плесси уже на восьмой секунде. И многие сразу закачали головами. Неужели Хамзат испугался того, что слишком быстро устанет? Но дальнейший поединок показал – никаких проблем с «бензобаком» больше нет. Достаточно просто посмотреть на цифры контроля за поединок – 21 минута 40 секунд! И это – за пять раундов. Нужно понимать, что в среднем дивизионе крайне непросто удерживать соперника. Вес Дрикуса перед поединком составил 83,91 кг. И есть ощущение, что к самому бою он прилично поднабрал. Но Чимаев играючи переводил его от первого до пятого раунда.

Борз даже не думал просто «залёживать» оппонента. Он постоянно менял позиции, искал наиболее выгодное положение. А главное, бил практически без остановки. Сложно поверить в статистику, которая подводила итог этого поединка. Чимаев выбросил 567 ударов, 529 из которых попали в цель . Такого не было в UFC никогда. Конечно, в итоге акцентированными засчитали всего лишь 37. Однако это не отменяет того факта, что Хамзат на протяжении всего поединка продолжал атаковать. Раз за разом, удар за ударом… И выглядел свежим. На каждый перерыв он уходил с довольной улыбкой.

Борз стал практически идеальным бойцом. Почему «практически»? А потому, что последнюю минуту Чимаев всё-таки отпустил. Он позволил дю Плесси занять доминирующую позицию, едва не допустил роковую ошибку. Да, снять замок на шее получилось достаточно легко. Но при этом Хамзат всё равно слишком сильно деклассировал чемпиона к тому моменту. Поэтому никакой интриги в судейском решении не было. И нет никаких сомнений, что к следующему поединку Борз устранит и расслабленность на последних минутах.

Смело можно констатировать, что Чимаев устранил самый главный недостаток. И теперь может стать доминирующим чемпионом своего дивизиона. Но вариантов продолжения карьеры у Хамзата очень много.