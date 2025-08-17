Итаума прошёл проверку. 20-летний британец уничтожил обидчика Поветкина в первом раунде

В Саудовской Аравии состоялся масштабный вечер профессионального бокса. Основное внимание было приковано к поединку в супертяжёлом весе между 20-летним Мозесом Итаумой и опытным Диллианом Уайтом.

Мозес Итаума семимильными шагами рвётся к вершине мирового бокса. Британец с нигерийскими и словацкими корнями считается главным молодым проспектом современного бокса. В 17-летнем возрасте Мозес подписал контракт с известным промоутером Фрэнком Уорреном: согласитесь, большой аванс? Итаума моментально стал оправдывать доверие, уже за первый год в профессионалах он провёл семь боёв, во всех одержал победы и оформил пять нокаутов, причём все в первом раунде. Постепенно уровень оппозиции стал возрастать, однако Мозес по-прежнему побеждал. В 2024 году он добавил в свой рекорд ещё четыре досрочные победы: две в первом раунде, две – во втором. Ну а 2025 год Итаума начал с нокаута в бою с Майком Балогуном, и снова во втором отрезке.

К поединку с Диллиантом Уайтом британский проспект подошёл с солидным рекордом 12-0, причём 10 побед он одержал досрочно, и все 10 – в пределах двух первых раундов. Но, конечно, оппозиция у Мозеса была, мягко говоря, не самая серьёзная. Итауму грамотно вели через джорнименов, с которыми он легко справлялся. Однако по-настоящему серьёзных проверок в карьере британца ещё не было. Несмотря на это, о Мозесе говорят как о будущей суперзвезде королевского дивизиона, а Турки Аль аш-Шейх даже выдвинул идею свести Итауму с Александром Усиком.

Подтвердить свой высокий статус Итаума должен был в поединке с 37-летним Диллианом Уайтом. Карьера Уайта уже постепенно идёт к закату. Диллиан дебютировал в профессионалах, когда Мозесу было всего шесть лет. Уайт не сумел стать полноценным чемпионом мира – главные бои в карьере он проиграл Энтони Джошуа и Тайсону Фьюри. Российским фанатам бокса Диллиан запомнился тем, что провёл два поединка с Александром Поветкиным за титул временного чемпиона мира: в первом неожиданно улетел в глухой нокаут в бою, в котором он доминировал, а во втором взял реванш и финишировал Поветкина.

Да, Уайт подходил к бою с Мозесом не в лучшей форме, его последний бой с Эбенезером Тетте получился ужасным. Но тем не менее Диллиан должен был стать первой серьёзной проверкой для молодого соотечественника. У Уайта колоссальный опыт, приличный удар, ну и большое имя, что было важно для резюме Итаумы.

Мозес справился с проверкой на 100%. Уже на старте поединка бросилась в глаза разница в скорости. Итаума «жалил» соперника джебом, в том числе обрабатывал корпус. Уайт просто не успевал реагировать на эти выпады и пытался сам атаковать первым номером, но практически не попадал по молодому оппоненту. Передняя рука Мозеса раз за разом достигала цели, Итаума пристрелялся и пошёл в атаку. Правый хук и плотные попадания по корпусу заставили Уайта отступить к канатам и перекрыться в глухой защите. Диллиан попытался поработать корпусом, однако пропускал всё больше и больше, а затем Мозес снял блок с головы соперника и всё тем же хлёстким правым хуком отправил Уайта на пол. Диллиан поднялся, но едва стоял на ногах, и рефери остановил поединок.

Мозес Итаума Фото: Richard Pelham/Getty Images

Очередное фантастическое выступление Итаумы и первое по-настоящему серьёзное имя в резюме его побед. 20-летний британец вновь продемонстрировал отличные скорость и тайминг, безупречную технику и нокаутирующую мощь. Мозес не по годам зрелый боксёр, и теперь он доказал, что готов к большим вызовам . Интересно, что после боя Итаума не стал бросать вызов Усику, хотя с учётом симпатий Турки Аль аш-Шейха вполне мог это сделать. Британец заявил, что готов драться с любым соперником, однако всё же высказал свои предпочтения.

«Сделал то, к чему готовился последние 12 недель. Что дальше? Я не хочу пока вызывать Усика, так как не думаю, что уже заслужил такую возможность. Агит Кабайел или Джозеф Паркер — вот такие имена я назову», — заявил Итаума.