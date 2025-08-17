За вторым поясом или тотальное уничтожение дивизиона? Разбираемся, что дальше для Чимаева

В ночь с 16 на 17 августа на арене «Юнайтед-центр» в Чикаго, США, прошёл грандиозный турнир – UFC 319. Его украшением стал титульный поединок в среднем весе. Свой шанс получил Хамзат Чимаев, который давно стремился к этой возможности. А действующим чемпионом к бою подходил Дрикус дю Плесси. В итоге Борз забрал победу единогласным решением судей.

Естественно, фанаты смешанных единоборств моментально задались закономерным вопросом: «Что дальше для Хамзата?» Чимаев не собирается завершать профессиональную карьеру, о чём он сам и заявил. Более того, Борз пообещал быть максимально активным, проводить защиты своего пояса. Но есть и расклады, при которых новый чемпион организации в среднем весе может пойти за вторым титулом. В последнее время такой вариант поведения стал практически трендом.

Долго простаивать Чимаев действительно не собирается. Поединок продемонстрировал, в какой шикарной форме находится Борз. Никаких проблем с функциональной готовностью не наблюдалось. Поэтому Дана Уайт закономерно сразу заговорил о следующем выходе Хамзата в октагон. Он отметил, что рассмотрит возможность защиты титула уже в Абу-Даби на турнире UFC 321. Этот ивент запланирован на самый конец октября. Однако при этом президент лиги конкретизировал, что к этому разговору стоит вернуться не раньше вторника. Видимо, решил дать Борзу возможность немного перевести дух, насладиться чемпионством и всё хорошенько обдумать.

Правда, сам Чимаев продемонстрировал, что сейчас он максимально голоден и заряжен. Хамзат сообщил, что не получил никаких повреждений в поединке с дю Плесси. В этом нет ничего удивительного, 90% времени прошло при его тотальной доминации. А перевес по донесённым ударам выглядит просто невероятным – 529 на 45. Естественно, Борз уверен, что способен выйти в октагон в самое ближайшее время. Сейчас нужно максимально пользоваться своим статусом чемпиона, его «бонусами» и тем, что к Чимаеву выстроится целая очередь из потенциальных соперников. А боец сможет выбирать тот вариант, который будет для него самым оптимальным.

Основной вариант для Чимаева прямо сейчас – защита пояса. А всё потому, что в дивизионе действительно есть парни, которые достойны того, чтобы дать им шанс. Достаточно взять того же дю Плесси, который уже заявил о желании попытаться вернуть себе пояс. И прерванная победная серия совершенно точно подтверждает, что из титульной гонки выбрасывать Дрикуса пока рано. Возможно, незамедлительный реванш – это лишнее при такой тотальной доминации. Но в обозримом будущем дать ему возможность совершенно можно.

А ведь есть целый список претендентов и помимо южноафриканца. Например, страховал титульный поединок Кайо Борральо. Топовый бразилец с рекордом 17-1 (1) оформил уже семь побед в UFC. И руководство лиги продемонстрировало, что готово довериться Боевому ботанику. Внезапно перезагрузился Нассурдин Имавов со статистикой 16-4 (1), который выдал серию из четырёх побед. Особенно ярким получился нокаут в противостоянии с Исраэлем Адесаньей. А ведь ещё есть Ренье де Риддер (21-2), который переехал Роберта Уиттакера и забрал уже четыре победы в лучшем промоушене на планете. За скобки можно убрать Шона Стрикленда (29-7) и Пауло Косту (15-4), в последнее время они не удивляют.

А ведь есть и опция похода за вторым поясом. Причём Чимаев намекнул на то, что готов ввязаться даже в разборку Джека Делла Маддалены и Ислама Махачева, замкнуть их треугольник. Однако есть уверенность, что опускаться в весе Борз уже не станет. Свежи в памяти труднейшие весогонки и большие проблемы со здоровьем. А вот подняться повыше вполне возможно. И об этом сам новоиспечённый чемпион уже высказывался: «Бой с Перейрой? Если мне хорошо заплатят, я готов подраться, почему бы и нет?» Конечно, сейчас титул у Магомеда Анкалаева. Но про него просто пока не спрашивали. Да и россиянина ждёт реванш с бразильцем. Поэтому к концу года баланс сил в дивизионе может измениться.

Сейчас все карты в руках Борза. И он может сам выбирать своё будущее. Есть ощущение, что пока за новыми поясами Чимаев не погонится. Очень уж много крутых вызовов в среднем весе. А вот стать супердоминирующим чемпионом – отличная цель. И бой с дю Плесси продемонстрировал, что остановить Хамзата будет невероятно сложно.