Уральский Халк сильнее Супермена. Штырков разбил экс-бойца UFC

17 августа в Екатеринбурге в рамках празднования дня города прошёл турнир по кикбоксингу в маленьких перчатках RCC Fair Fight 33. В рамках соглавного события вечера в ринге встретились местная звезда Иван Штырков и бывший боец UFC Армен Петросян. Изначально бой должен был пройти днём ранее, но в последний момент противостояние перенесли.

Штырков активно выступает по разным боевым дисциплинам. В кикбоксинге Уральский Халк попробовал себя не так давно, но уже успел провести в этом виде спорта пять поединков, в том числе одержав победы над Петром Романкевичем и Ясубеем Эномото. Последний раз по правилам кикбоксинга Штырков бился в феврале 2025 года и уступил решением Алексею Кудину. Бой с Арменом Петросяном должен был стать попыткой вернуться на победную тропу и заодно получить в резюме ещё одно большое имя.

Петросян вернулся в Россию после четырёх лет в UFC. В лучшем ММА-промоушене мира Супермен славы не снискал — трижды выиграл и четыре раза уступил. Причём покидал организацию Петросян на серии из трёх досрочных поражений. Армен с 2018 года выступал в смешанных единоборствах, а бой со Штырковым для него стал своеобразным возвращением к истокам в чисто ударную дисциплину. Петросян — титулованный тайский боксёр, однако и выступить по кикбоксингу для него не проблема. И на бумаге именно у него было преимущество в поединке со Штырковым.

Бойцы начали с перестрелки киками. Петросян был активнее, менял этажи. Штырков сосредоточился на ногах соперника и привычно для себя атаковал с наскока размашистыми оверхендами, которые Армен читал. При этом Петросян практически не бил руками и неплохо уходил с линии атак Уральского Халка. Но уступал в активности. Во втором раунде Арсен добавил в арсенал панчи и колени, стал больше двигаться и оставил гематому на лице соперника. Штырков, несмотря на то что подустал, по-прежнему угрожал взрывами, но Петросян к тому моменту уже окончательно освоился на ринге и легко разбивал Ивана.

В третьем раунде темп упал ещё сильнее, и атак от Штыркова стало меньше. Петросян хорошо связывал лоу-кики с прямыми, и на них Иван уже не успел реагировать. Однако в одном из эпизодов Петросян застрял на ближней дистанции и упал в нокдаун после оверхенда Штыркова. После этого до конца раунда Армен уже работал безопасно.

В итоге бой дошёл до решения судей, и они отдали победу Штыркову! Большой сюрприз, потому что Иван снова бился на чужой территории и победил базового ударника. На этот раз Халк оказался сильнее Супермена.