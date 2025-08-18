Бой Павловича в Китае, возвращения Гассиева и Никиты Цзю. Главные поединки недели

Наступает новая неделя, которая подарит любителям единоборств яркие турниры и противостояния. В Китае состоится UFC Fight Night 257, в рамках которого в октагон вернётся известный российский тяжеловес Сергей Павлович. В PFL пройдёт финал сезона у тяжей, где выступит Олег Попов, а в боксе свои поединки проведут Никита Цзю и Мурат Гассиев.

20 августа. Никита Цзю — Лулзим Исмаили

В Австралии на очередном турнире по боксу выступит младший сын Кости Цзю — Никита Цзю. Мясник свой последний поединок провёл год назад, так что многие любители бокса успели потерять Цзю. Никита, как и старший брат Тим, выступает в первом среднем весе, идёт с идеальным рекордом 10-0, причём восемь побед он одержал нокаутами. Теперь на пути Цзю встал северомакедонец Лулзим Исмаили, у которого тоже идеальный рекорд 12-0 и семь нокаутов в активе — на бумаге поединок выглядит крайне перспективно.

В ночь с 21 на 22 августа. Олег Попов — Александр Романов

В США пройдёт турнир PFL World Tournament 10, в рамках которого состоятся финалы сезона сразу в трёх весовых категориях. Российских фанатов привлечёт поединок тяжей: в решающем бою Гран-при сойдутся россиянин Олег Попов и экс-боец UFC Александр Романов. Для Попова это второй подряд финал, в прошлом году он в бою за титул и $ 1 млн уступил соотечественнику Денису Гольцову. Теперь у Попова есть шанс стать лучшим бойцом сезона, но в соперниках у него будет Александр Романов, который на этом турнире уже побеждал россиян: в полуфинале Романов одолел Валентина Молдавского, правда, дисквалификацией за удар в пах.

23 августа. Сергей Павлович — Валдо Кортес-Акоста

В Шанхае пройдёт очередной турнир UFC Fight Night 257. В главном карде вечера в клетку выйдет топовый российский тяжеловес Сергей Павлович. Третий номер рейтинга пытается улучшить свои позиции и получить ещё один титульный шанс. Сергей закрыл поражения от Тома Аспиналла и Александра Волкова, победив Жаирзиньо Розенстрайка, теперь ему предстоит непростой вызов в лице шестого номера рейтинга Валдо Кортес-Акосты. У уроженца Доминиканской Республики солидный рекорд 17-1, в UFC у Валдо семь побед в восьми боях, так что для россиянина лёгкой прогулки не предвидится.

Сергей Павлович Фото: Getty Images

23 августа. Брайан Ортега — Алджамейн Стерлинг

В Шанхае на турнире UFC состоится поединок двух топовых полулегковесов Брайана Ортеги и Алджамейна Стерлинга. Ортега уже успел подраться почти со всеми топами дивизиона, правда, не совсем успешно: в последних шести поединках у него четыре поражения. Тем не менее Брайан продолжает занимать высокую четвёртую строчку в рейтинге, на которую претендует Алджамейн Стерлинг. Бывший чемпион в легчайшем весе постепенно осваивается в новом дивизионе, и победа над Ортегой сильно повысит его котировки.

В ночь с 23 на 24 августа. Мурат Гассиев — Джереми Милтон

В США состоится вечер профессионального бокса. Свой очередной поединок проведёт экс-чемпион мира в крузервейте Мурат Гассиев. Ему предстоит разделить ринг с Джереми Милтоном. Изначально россиянин должен был встретиться с Анджеем Вавжиком, однако Гассиеву внезапно поменяли соперника. После поражения от Александра Усика Мурат провёл всего шесть поединков за семь лет с крайне слабой оппозицией. Гассиев столкнулся с травмами, долгими простоями и срывами поединков, но всё ещё пытается вернуться на прежний уровень. Очередным соперником россиянина станет Джереми Милтон — малоизвестный американец с рекордом 11-1.