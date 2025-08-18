UFC Шанхай: Павлович едет в Китай! Сможет ли Сергей вернуться в титульную гонку? LIVE

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

23 августа в Шанхае, Китай, на «Мерседес-Бенц Арене» состоится турнир UFC Fight Night 257. Он вызовет особый интерес у фанатов смешанных единоборств из России. В октагон возвращается Сергей Павлович, который пытается вернуться в титульную гонку в тяжёлом весе. Его соперником станет опасный американец Вальдо Кортес-Акоста.

Главное событие вечера также привлекает к себе повышенное внимание. Очередной поединок проведёт бразилец Джонни Уокер. А противостоять ему будет любимец местной публики – китаец Миньян Чжан.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.