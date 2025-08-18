Скидки
Бокс/ММА Статьи

Сергей Павлович – Вальдо Кортес-Акоста, UFC Шанхай, MMA 23 августа 2025, прямая онлайн-трансляция, лайв, live, полный кард

UFC Шанхай: Павлович едет в Китай! Сможет ли Сергей вернуться в титульную гонку? LIVE
Сергей Сорокин
Сергей Павлович – Вальдо Кортес-Акоста
Комментарии
Важнейший поединок в карьере Десантника.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

23 августа в Шанхае, Китай, на «Мерседес-Бенц Арене» состоится турнир UFC Fight Night 257. Он вызовет особый интерес у фанатов смешанных единоборств из России. В октагон возвращается Сергей Павлович, который пытается вернуться в титульную гонку в тяжёлом весе. Его соперником станет опасный американец Вальдо Кортес-Акоста.

UFC 2025. UFC Fight Night 257, Шанхай, Китай
Сергей Павлович — Вальдо Кортес-Акоста
23 августа 2025, суббота. 14:00 МСК
Сергей Павлович
Не началось
Вальдо Кортес-Акоста

Главное событие вечера также привлекает к себе повышенное внимание. Очередной поединок проведёт бразилец Джонни Уокер. А противостоять ему будет любимец местной публики – китаец Миньян Чжан.

UFC 2025. UFC Fight Night 257, Шанхай, Китай
Джонни Уокер — Миньян Чжан
23 августа 2025, суббота. 15:00 МСК
Джонни Уокер
Не началось
Миньян Чжан

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.

Десантнику пора пересмотреть свой путь в лучшей лиге на планете:
От титульного шанса — до забвения. У Павловича есть шанс реанимировать карьеру
От титульного шанса — до забвения. У Павловича есть шанс реанимировать карьеру
Где смотреть UFC Шанхай Дата и время турнира с боем Сергей Павлович — Вальдо Кортес-Акоста Полный кард турнира UFC Шанхай
Live Сергей Сорокин

🐻 Павлович объяснил, чувствовал ли давление за рубежом из-за того, что является русским

Бывший претендент на временный титул чемпиона UFC в тяжёлом весе россиянин Сергей Павлович раскрыл, чувствовал ли он давление из-за того, что является русским.

«Ни разу не замечал таких вещей. Может быть, спортивная жизнь другая. Но вообще, абсолютно никак. Всё как у обычных людей, всё нормально. Я даже скажу так: когда ты из России, везде знают, что из России все люди и спортсмены из особого сплава. Всегда относятся с уважением. Потому что наши предки зарекомендовали себя так, а мы уже пытаемся нести их славу на себе. Что это всегда такие стальные люди во всех аспектах — и морально подтянутые, и физически. В хорошем смысле железные люди» — сказал Павлович в интервью на YouTube-канале Drozd Podcast.

12:48 Сергей Сорокин

🐺 «Вы его видели?» Волков объяснил, почему не хотел драться с Павловичем

Третий номер рейтинга UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) россиянин Александр Волков рассказал об организации боя с соотечественником Сергеем Павловичем, состоявшемся в июне 2024 года.

«Я укладывал ребёнка спать, и тут мне звонок от моего тренера, американского. Говорит: «Слышал, у тебя бой с Павловичем». Я очень разволновался, если честно. Потому что Павлович… Вы видели Павловича? Я не очень хотел с ним драться.

Я сказал: «Не хочу». И мне утром менеджер перезвонил: «Да, предлагают бой с Павловичем в Саудовской Аравии». И, самое главное, вот что произошло. Дана Уайт сделал анонс. Анонс он сделал примерно так: зашёл к себе офис, увидел, что на стене написано «бои», и проанонсировал их. А это был черновик турнира. У них не было это согласовано ни со мной, ни с Сергеем Павловичем», — сказал Волков в подкасте Адама Зубайраева.

12:47 Сергей Сорокин

Где смотреть UFC Шанхай

Посмотреть трансляцию турнира UFC Шанхай можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass.

12:47 Сергей Сорокин

🥵 «Привыкаем к жаре». Павлович прибыл в Шанхай для боя с Кортес-Акостой

Рейтинговый боец тяжёлого веса (до 120 кг) UFC россиянин Сергей Павлович рассказал о подготовке к поединку с представителем Бразилии Вальдо Кортес-Акостой. Бой пройдёт 23 августа на турнире UFC Fight Night 257 в Шанхае (Китай).

«Шанхай. Первый этап адаптации пройден — провели первые спарринги после перелёта. Потихоньку входим в ритм, привыкаем к часовому поясу и жаре. Работаем. Бой уже 23 августа», — написал Павлович на своей странице в социальных сетях.

12:46 Сергей Сорокин

Дата и время турнира с боем Сергей Павлович — Вальдо Кортес-Акоста

Турнир UFC Шанхай с поединком Сергей Павлович — Вальдо Кортес-Акоста состоится 23 августа на «Мерседес-Бенц Арене». Турнир стартует в 10:00 по московскому времени. А основной кард запланирован на 13:00 мск.

12:46 Сергей Сорокин

❓ Как закончится бой Сергея Павловича и Вальдо Кортес-Акосты?

12:45 Сергей Сорокин

Полный кард турнира UFC Шанхай

  • Джонни Уокер — Миньян Чжан;
  • Брайан Ортега — Алджамейн Стерлинг;
  • Сергей Павлович — Вальдо Кортес-Акоста;
  • Су Мудаэрцзи — Кевин Борхас;
  • Нуражы Тайлак — Кифер Кросби;
  • Махешат Хайсаер — Годж Янг;
  • Лонир Кавана — Чарльз Джонсон;
  • Чжу Жун — Остин Хаббард;
  • Мишель Перейра — Кайл Докос;
  • Чжа И — Вестин Уилсон;
  • Лун Сяо — Су Ёун Ёу;
  • Уран Сатыбалдиев — Дияр Нургожай.
