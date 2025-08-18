Чимаева можно считать российским чемпионом UFC? Какие есть нюансы

В прошедшие выходные в среднем весе UFC сменился чемпион. Дрикус дю Плесси после двух успешных защит титула сложил с себя полномочия и уступил пояс Хамзату Чимаеву. Случилось то, чего многие ждали ещё с 2020 года. И ожидаемо, что в русскоязычном сегменте одними из главных тем после чемпионства Борза стали его гражданство и выяснение, чей он боец. Чимаев сам подлил масла в огонь этих споров: обернулся во флаг Объединённых Арабских Эмиратов в октагоне, выразил благодарность в интервью тоже ОАЭ. На пресс-конференции, правда, он поблагодарил и болельщиков из России за поддержку.

Есть три пути определения принадлежности бойца к какой-либо стране: по тому, где он получал базу, на которой начал выступать в ММА, по гражданству и по флагу, под которым выступает спортсмен.

Что у Чимаева? Начинал заниматься спортом и закладывал базу под профессиональные выступления он в России. Девять лет занятий по борьбе, после чего он переехал в Швецию, где быстро стал демонстрировать высокие результаты на разных соревнованиях. А уже оттуда перешёл в ММА, попав в зал Allstars Gym Sweden. Тем не менее база заложена в России. Более того, последние лагери Хамзат также начинает в Чечне и Кисловодске, и пока это приносит пользу. Асланбек Бадаев, к примеру, призывает считать Чимаева российским чемпионом: «100%. Потому что Хамзат тренировался и получал свои базовые навыки в Чеченской Республике, в Российской Федерации. Здесь получил своё становление как единоборец и уже на этой базе дальше в Швеции развил свои навыки. Потом вернулся на родину, тренировался и готовился здесь. В Кисловодске готовился, на Эльбрусе готовился, в Грозном готовился. Конечно же, это очень даже российский чемпионский пояс. Думаю, мы должны гордиться им».

Другой момент — флаг и гражданство. Чимаев начинал выступать в UFC под флагом Швеции, но гражданства этой страны у него никогда не было. Не так давно он стал выступать под флагом ОАЭ и получил гражданство. В 2021 году Чимаев говорил: «Можно сказать, что я представляю Россию». Переход под флаг ОАЭ — отчасти вынужденная мера. С российским паспортом он не получал визу на въезд в США, однако теперь всё решилось, когда он подал заявление на визу с паспортом ОАЭ. При этом Чимаев подчёркивал, что представляет обе страны. А перед боем с дю Плесси говорил, что приедет с титулом на родину: «Привезу ли пояс в Россию? Конечно! Россия — тоже моя родина. Я там вырос, моя семья там живёт. Конечно, я буду в России» .

Но, к примеру, Петра Яна это не убеждает: «Олег Тактаров, да, чемпион UFС, если так говорят. Я же не рассуждаю. Если вы так считаете, так оно и есть. Он представлял Россию. Хамзат Чимаев не представляет Россию. Мы не можем называть его российским чемпионом? Думаю, нет. Логично же — он выходит под флагом другой страны, не выходит под флагом России».

Но у Камила Гаджиева немного другая точка зрения: «Вижу много споров в соцсетях: какую страну представляет Хамзат, почему он появился под флагом ОАЭ. Моё мнение — в первую очередь Хамзат представляет Россию. Формально он представляет ОАЭ. Это его страна, его новая спортивная родина. Он её поблагодарил — всё, забыли. Швеция как-то ушла с повестки дня. Если в первое время он представлял Швецию, зал, тренера, шведского менеджера, то сейчас об этом никто не вспоминает. Почему Хамзат — российский спортсмен? Просто потому, что именно в нашей стране за Хамзата больше всего болеют».

Да, действительно, все предыдущие российские чемпионы UFC выступали под триколором, и не было каких-то разговоров о принадлежности бойца к другой стране: Олег Тактаров, Хабиб Нурмагомедов, Пётр Ян, Ислам Махачев, Магомед Анкалаев. Но если трактовка будет звучать «чемпион UFC из России», то Чимаев безоговорочно под неё подходит и является шестым чемпионом UFC из России. Или шестым уроженцем России, завоевавшим титул чемпиона UFC .

При этом Хамзата, безусловно, можно считать и российским бойцом или российским чемпионом. В этом нет ошибки, однако это неизбежно ведёт к спорам и рассуждениям о флагах и гражданствах. Кто-то не захочет соглашаться и называть Чимаева чемпионом UFC из России, но пояс едет в эту страну — это факт.