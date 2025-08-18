Скидки
Хамзат Чимаев, гражданство Хамзата Чимаева, под каким флагом выступает Чимаев, новый чемпион UFC, сколько чемпионов UFC из России

Чимаева можно считать российским чемпионом UFC? Какие есть нюансы
Яхья Гасанов
Чимаева можно считать российским чемпионом UFC?
Аудио-версия:
Разбираемся во флагах и гражданствах.

В прошедшие выходные в среднем весе UFC сменился чемпион. Дрикус дю Плесси после двух успешных защит титула сложил с себя полномочия и уступил пояс Хамзату Чимаеву. Случилось то, чего многие ждали ещё с 2020 года. И ожидаемо, что в русскоязычном сегменте одними из главных тем после чемпионства Борза стали его гражданство и выяснение, чей он боец. Чимаев сам подлил масла в огонь этих споров: обернулся во флаг Объединённых Арабских Эмиратов в октагоне, выразил благодарность в интервью тоже ОАЭ. На пресс-конференции, правда, он поблагодарил и болельщиков из России за поддержку.

Хамзат Чимаев Подробнее

Есть три пути определения принадлежности бойца к какой-либо стране: по тому, где он получал базу, на которой начал выступать в ММА, по гражданству и по флагу, под которым выступает спортсмен.

Что у Чимаева? Начинал заниматься спортом и закладывал базу под профессиональные выступления он в России. Девять лет занятий по борьбе, после чего он переехал в Швецию, где быстро стал демонстрировать высокие результаты на разных соревнованиях. А уже оттуда перешёл в ММА, попав в зал Allstars Gym Sweden. Тем не менее база заложена в России. Более того, последние лагери Хамзат также начинает в Чечне и Кисловодске, и пока это приносит пользу. Асланбек Бадаев, к примеру, призывает считать Чимаева российским чемпионом: «100%. Потому что Хамзат тренировался и получал свои базовые навыки в Чеченской Республике, в Российской Федерации. Здесь получил своё становление как единоборец и уже на этой базе дальше в Швеции развил свои навыки. Потом вернулся на родину, тренировался и готовился здесь. В Кисловодске готовился, на Эльбрусе готовился, в Грозном готовился. Конечно же, это очень даже российский чемпионский пояс. Думаю, мы должны гордиться им».

Другой момент — флаг и гражданство. Чимаев начинал выступать в UFC под флагом Швеции, но гражданства этой страны у него никогда не было. Не так давно он стал выступать под флагом ОАЭ и получил гражданство. В 2021 году Чимаев говорил: «Можно сказать, что я представляю Россию». Переход под флаг ОАЭ — отчасти вынужденная мера. С российским паспортом он не получал визу на въезд в США, однако теперь всё решилось, когда он подал заявление на визу с паспортом ОАЭ. При этом Чимаев подчёркивал, что представляет обе страны. А перед боем с дю Плесси говорил, что приедет с титулом на родину: «Привезу ли пояс в Россию? Конечно! Россия — тоже моя родина. Я там вырос, моя семья там живёт. Конечно, я буду в России».

Но, к примеру, Петра Яна это не убеждает: «Олег Тактаров, да, чемпион UFС, если так говорят. Я же не рассуждаю. Если вы так считаете, так оно и есть. Он представлял Россию. Хамзат Чимаев не представляет Россию. Мы не можем называть его российским чемпионом? Думаю, нет. Логично же — он выходит под флагом другой страны, не выходит под флагом России».

Но у Камила Гаджиева немного другая точка зрения: «Вижу много споров в соцсетях: какую страну представляет Хамзат, почему он появился под флагом ОАЭ. Моё мнение — в первую очередь Хамзат представляет Россию. Формально он представляет ОАЭ. Это его страна, его новая спортивная родина. Он её поблагодарил — всё, забыли. Швеция как-то ушла с повестки дня. Если в первое время он представлял Швецию, зал, тренера, шведского менеджера, то сейчас об этом никто не вспоминает. Почему Хамзат — российский спортсмен? Просто потому, что именно в нашей стране за Хамзата больше всего болеют».

Да, действительно, все предыдущие российские чемпионы UFC выступали под триколором, и не было каких-то разговоров о принадлежности бойца к другой стране: Олег Тактаров, Хабиб Нурмагомедов, Пётр Ян, Ислам Махачев, Магомед Анкалаев. Но если трактовка будет звучать «чемпион UFC из России», то Чимаев безоговорочно под неё подходит и является шестым чемпионом UFC из России. Или шестым уроженцем России, завоевавшим титул чемпиона UFC.

При этом Хамзата, безусловно, можно считать и российским бойцом или российским чемпионом. В этом нет ошибки, однако это неизбежно ведёт к спорам и рассуждениям о флагах и гражданствах. Кто-то не захочет соглашаться и называть Чимаева чемпионом UFC из России, но пояс едет в эту страну — это факт.

