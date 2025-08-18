Россиянин дал пример всему миру. Но рисковал ли Сусуркаев?

Байсангур Сусуркаев – новое лицо из России в UFC. Но его дебют уже называют историческим. Парень совсем недавно выступал на родине и в не самых статусных организациях. А теперь заставил запомнить своё имя даже Дану Уайта. Боец наглядно продемонстрировал, как смелость и напор прокладывают дорогу к любой цели. А главное, первый поединок в лучшей лиге на планете получился для него удачным. Видимо, останавливаться на достигнутом Байсангур не собирается. Сусуркаев продолжает активно высказываться в социальных сетях, вести красивый трэш-ток и влюблять в себя заокеанскую публику.

Начиналось всё достаточно прозаично. Россиянин с рекордом 6-0 (все победы – нокаутом) перебирается за границу. После длительного простоя проводит два поединка в лигах BORROKA и Fury FC. Причём первый бой неожиданно добрался до судейского решения. И Сусуркаев получает приглашение на Dana White's Contender Series. А затем начинается настоящая сказка. Победа на DWCS была добыта уже в первом раунде, Байсангур оформил красивый нокаут. А затем проявил смелость и попросил, чтобы ему организовали бой на UFC 319 через четыре дня . В лиге оценили такую смелость и зацепились за возможность, в новейшей истории промоушена никто не проводил поединки так часто. И дали россиянину шанс всей жизни.

Сусуркаев понял, что именно ценят в UFC. Поэтому давал яркие интервью, громко вёл себя на пресс-конференции. И даже подшутил над Даной, что позволяют себе не все парни. Правда, у Байсангура был повод. Уайт не мог выговорить имя новичка, поэтому назвал его «Джонни». Но Сусуркаев заявил, что выступит так, что даже президент UFC запомнит его имя. А затем по заветам Илии Топурии заранее обновил себе рекорд в социальных сетях и сделал себе приписку: «Любимый боец Даны Уайта». После такой заявочки оплошать было уже нельзя.

Но рисковал ли чем-то Байсангур в плане профессиональной карьеры? Ведь по ходу поединка он столкнулся с серьёзными трудностями. В первом раунде против Нолана Сусуркаева болтануло так, что за россиянина стало страшно. Сразу после гонга он буквально рухнул на канвас, не дожидаясь табуретки. Однако во второй пятиминутке вышел и сделал своё дело. Нет. Ничем не рисковал. И даже напротив. Конечно, поражение могло бы испортить идеальный рекорд россиянина. Но разве мы не знаем огромное количество примеров, когда после такого парни выдавали длительные победные серии. Ислам Махачев, Сергей Павлович.

В UFC любят парней, которые не перебирают соперниками. А главное, не снимаются с важных испытаний, готовы буквально за день выйти на любой бой. Показательный пример – ситуация Армана Царукяна. Он отказался в последний момент от поединка с Махачевым, поэтому долгое время сидит без нового соперника. А Ренато Мойкано, даже проигравший Исламу, стал одним из любимцев руководства. Так и Сусуркаев. Он показал, что готов устраивать шоу, выходить за четыре дня на два поединка, гонять вес и делать его в таких жёстких условиях. Поэтому даже в случае поражения остался бы ценным активом. А он ещё и победил! Понятно, что теперь вести Байсангура могут намного аккуратнее. Однако сам россиянин продолжает доказывать, что намерен стать главной суперзвездой лиги.

Байсангур Сусуркаев Фото: Ed Mulholland/Getty Images

Достаточно просто посмотреть на поведение бойца. Он решил показать, что голоден до выступлений и побед. Поэтому сразу после поединка потребовал организовать новый поединок… меньше чем через месяц: «Никаких проблем. Дана, 12 сентября, я готов! Готов подраться и сегодня ещё раз. Я так счастлив. Хочу сказать одну вещь. Дана, ты говорил, что моё имя слишком тяжело для тебя? Чикаго, давайте все вместе. Байсангур, Байсангур, Байсангур!»

А ещё уверенно заявил, что намерен стать новым чемпионом максимально быстро. И есть ощущение, что не бросает слова на ветер. Конечно, в ближайшие месяцы думать о таком невозможно. Во-первых, нужно провести минимум три-четыре поединка. Но Сусуркаев выстраивает планы к тому времени, когда трон оставит другой россиянин – Хамзат Чимаев: «Через два года я стану чемпионом. Мне не нужно торопиться. Месяц-два на подготовку к следующему бою, и я готов. Я стану чемпионом».

Байсангур дал прекрасный пример для тех, кто хочет чего-то добиться в лучшей лиге на планете. Секрет прост – качественный трэш-ток + дерзость и здоровая наглость + удачные весогонки + яркое выступление в октагоне = любовь публики и руководства . Такая вот нехитрая математика. И не стоит думать, что Сусуркаев шёл ва-банк. Он вряд ли чем-то сильно рисковал. Поэтому вёл себя в клетке довольно эпатажно. Да, до Майкла Пейджа пока далековато. Но выступление Байсангура совершенно точно надолго запомнится всем. Сомневаетесь? Дана приехал на турнир именно к поединку Сусуркаева. Не раньше, не позже. А именно к этому бою.

Байсангур за четыре дня сделал то, что не удавалось многим россиянам долгие годы. Мухаммад Мокаев не прислушивался к руководству лиги и оказался за её пределами. Мовсар Евлоев идёт с «ноликом» в графе поражений и огромным победным стриком в UFC. Однако никак не может дождаться титульного шанса. И, видимо, в обозримом будущем его не получит. А Сусуркаев уже влюбил в себя публику и руководство, готов удивлять и дальше. Главное, не сбавлять оборотов. И тогда через пару лет мы получим суперзвезду мирового уровня. Которая, что особенно приятно, представляет Россию.