Павлович перестал всех вырубать. Но мы ещё увидим его в титульных боях

23 августа в Шанхае, Китай, пройдёт турнир UFC Fight Night 257. В рамках основного карда турнира состоится поединок российского тяжеловеса Сергея Павловича. Он сразился с Вальдо Кортес-Акостой, который идёт на серии из пяти побед и занимает шестое место в рейтинге дивизиона.

Имя : Сергей Павлович

Дата рождения : 13 мая 1992 года

Место рождения : Орловский, Ростовская область, Россия

Рост : 191 см

Размах рук : 213 см

Рекорд : 19-3

Весовая категория : тяжёлая

Место в дивизионе : третье

Команда : Gor ММА

: Gor ММА Прозвище: —

Чемпионство в Fight Nights, провальный дебют в UFC

Сергей Павлович пришёл в ММА с очень солидной базой. За плечами было больше 10 лет занятий греко-римской борьбой, а также боевое самбо и армейский рукопашный бой. Плюс у Сергея внушительные габариты, так что переход в смешанные единоборства был логичен. Павлович начал с шести побед нокаутами в первом раунде, в том числе один раз выступил за границей — на турнире Full Fight 1 в Словакии. После 10 поединков в профессиональной карьере (девять — пол эгидой Fight Nights) Сергей получил титульный шанс, а соперником стал Михаил Мохнаткин. Бой получился далеко не самым зрелищным и прошёл все пять раундов, но Мохнаткин заявил, что после поединка неделю ходил на костылях. Павлович завоевал пояс, один раз его защитил и отправился покорять UFC с впечатляющими цифрами: 12-0, девять нокаутов.

«Когда мы ставим цели и приходим к ним – это большой успех. Конечно, не собираюсь скрывать, что к подписанию с UFC я шёл долгое время, трудился. Когда ты достигаешь чего-то подобного – это хорошо. Чувствую гордость и радость, что нахожусь в этом промоушене», — делился впечатлениями Павлович.

В дебюте Сергей сразу получил звёздного Алистара Оверима на турнире в Китае. Несмотря на то что нидерландский боец занимал шестое место в рейтинге, Павлович был фаворитом. Всё начиналось неплохо, но уже к концу первого раунда Оверим забил россиянина в граунд-энд-паунд и оформил ему первое поражение в карьере. Позже Сергей объяснял причины и подчёркивал, что этот опыт помог ему в дальнейшем: «С ментальностью у меня никогда не было проблем. При подготовке к бою с Оверимом проблема была с акклиматизацией. Мы прилетели не заблаговременно. А ментально у меня было всё в порядке, так и осталось. У меня был тогда юношеский максимализм, думал: «Да ладно, ничего страшного с этой акклиматизацией». Всё будет чётко и нормально. Бой с Оверимом помог мне стать более профессиональным. Я начал более профессионально относиться к подготовке к поединкам. Теперь я просто-напросто отдаюсь на тренировках полностью. Тренируюсь, пашу. Это тяжёлый труд. А тяжёлый труд всегда оправдывает себя и даёт результат».

Сергей Павлович Фото: Chris Unger/GettyImages

Нокауты и рекорды Сергея Павловича в UFC

Опыт первого поражения в карьере действительно помог Сергею. Запрыгнуть в топ-10 рейтинга сразу не получилось, но Павлович пошёл другим путём и продемонстрировал, за что его подписывали в UFC. В 2019 году он одержал две победы нокаутами в первом раунде — над Марсело Голмом и Морисом Грином, но потом из-за проблем с травмой колена, операции и ковида пришлось взять паузу. В октагоне бывший десантник не появлялся 2,5 года. А когда вернулся, то снёс соотечественника Шамиля Абдурахимова в первом раунде и вошёл в топ-15 дивизиона. Дальше обороты не сбавлялись.

Павловича двигали выше, его называли белым Нганну, сравнивали с Фёдором Емельяненко, а когда он друг за другом прибил Деррика Льюиса и Тая Туивасу (обоих в первом раунде), то всерьёз заговорили о титульных перспективах россиянина. Момент был удачный. В тяжёлом весе появился новый чемпион в лице Джона Джонса, Сириль Ган упустил шанс на титул, а Стипе Миочич находился в забвении и чего-то ждал. На этом фоне Павлович получил самую большую проверку в карьере в лице Кёртиса Блэйдса. Американец не боялся впечатляющей серии соперника и говорил, что проверит его партер, выносливость и бойцовский интеллект. К тому же это был первый мейн-ивент Павловича в UFC, и россиянин называл этот бой главным в жизни.

Блэйдс по итогу не стал проблемой для Сергея. Всё закончилось так же, как и с предыдущими соперниками — нокаут в первом раунде. После боя Павлович потребовал пояс: «Вы не представляете, какую работу я проделал. Очень тяжело работаю. Надеюсь, в этот раз мне тоже дадут бонус. Где мой пояс? Дайте мне пояс. Кто-то там говорил, что он меня переведёт вниз. И что? Ответьте. Насколько я смотрел UFC, бонусы всегда давали страйкерам. Я могу бороться, но бонусы за это не дают. Я предполагал, что Кёртис усовершенствует стойку, захочет со мной подзарубиться. Он понял, что борьба не сработает, и я начал делать свою работу».

Шесть побед нокаутами в первом раунде — исторический рекорд UFC. Такого не делал никто с 2001 года, а тогда это удалось лишь Чаку Лидделлу. Кроме того, серия из шести нокаутов — вторая по продолжительности в истории промоушена. В лидерах с семью нокаутами тот же Лидделл.

Сергей Павлович Фото: Chris Unger/GettyImages

Поражение в титульнике, конфликт с Волковым и перезагрузка

Мощная серия убедила всех — Павлович должен стать претендентам. Но тогда Джонсу уже пообещали бой со Стипе Миочичем, а Сергей должен был подождать. Тем не менее россиянина сделали официальным страхующим титульника, который запланировали на турнир UFC 295 в «Мэдисон Сквер Гарден». Однако в дело вмешался случай — Джонс порвал грудную мышцу и надолго выбыл, а UFC пришлось экстренно пересобирать кард турнира. Так образовался бой Павловича с Томом Аспиналлом за временный пояс чемпиона.

Сергей подошёл к бою фаворитом, однако на этот раз тактика напора и прессинга не сработала — Павлович попал, но не нокаутировал, а Аспиналл отработал свой момент лучше и разобрался с россиянином за 70 секунд. После боя тренеры Павловича предполагали, что серия нокаутов сыграла злую шутку, а сам Сергей обещал вернуться сильнее: «Хочу реванш, может, не сразу, однако моя цель взять реванш у Тома. Я молод, со мной всё в порядке. Я не получил урона своему здоровью. Том оказался быстрее, мне не удалось пробить его сразу, а он оказался точнее. Решил один удар. Скоро вернусь в клетку, хочу быть активным и выступать, чтобы снова иметь шанс подраться за пояс. Это моя цель, и мы к ней приедем. Вижу вашу поддержку, всем спасибо!»

По сути, поражение от Аспиналла не так далеко отбросило Павловича от титульной гонки. Тогда казалось, что одна-две победы приведут россиянина к желаемому реваншу. Сначала ожидали бой Сергея с Сирилем Ганом, эта возможность обсуждалась, но внезапно всплыл другой поединок — с Александром Волковым. Вокруг этого противостояния было много споров и разговоров на тему того, справедливо ли делать такой бой и почему никто из бойцов не отказался. Волков заявил, что у него не было возможности уклониться, так как он «исчерпал лимит» отказов. А вот у Павловича такой шанс, по словам Драго, был, однако Сергей им не воспользовался, и в итоге бой состоялся.

Получилось очень напряжённо: Павловича раздражали шутки Волкова, а Александр прямо на стердауне начал диалог о том, зачем Сергей принял бой. В бою, к удивлению многих, конкуренции не вышло. Волков отработал в контратакующей манере, постоянно двигался и поставил Павловича в тупик. Сергей так толком и не добрался до соперника, а после боя с досады толкнул Волкова и обматерил его, получив тонны хейта за такое поведение. Конфликт с соотечественником, второе поражение кряду и откат от гонки за поясом — вот такие исходные были у Павловича летом 2024 года. Всем стало ясно, как можно справляться со страшным нокаутёром — пришло время перезагрузки.

Первый бой нового Павловича был против Жаирзиньо Розенстрайка, умелого кикбоксёра, который вполне мог реализовать нечто похожее на план Волкова в поединке с Сергеем. Но мы увидели действительно другую версию Павловича, которую он не показывал со времён выступлений в Fight Nights: аккуратный контроль дистанции, полное хладнокровие (даже не пошёл добивать, когда потряс), переводы. Просто прагматичная победа, чтобы закрыть поражение, и Павлович просто решил не рисковать. Дана Уайт сказал, что это был ужасный бой, Том Аспиналл тоже раскритиковал бойцов, но задачу Сергей выполнил .

Впереди у Павловича тест в лице неудобного Вальдо Кортес-Акосты. Это боец, который практически все победы одерживает за счёт неплохого бокса и работе с дистанции. Не самый удобный соперник для Павловича, но в случае победы Сергей окажется в одном шаге от титульника. Его мощь никуда не делась, поэтому он всё ещё остаётся угрозой для любого тяжеловеса, включая Аспиналла. И если Павлович продолжит развиваться как боец, то у него будут шансы дойти до пояса.