Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Статьи

Сергей Павлович: статистика боёв, рейтинг в UFC, рекорд, сколько побед, поражений

Павлович перестал всех вырубать. Но мы ещё увидим его в титульных боях
Яхья Гасанов
Сергей Павлович
Аудио-версия:
Комментарии
Сергей остаётся угрозой для Аспиналла.

23 августа в Шанхае, Китай, пройдёт турнир UFC Fight Night 257. В рамках основного карда турнира состоится поединок российского тяжеловеса Сергея Павловича. Он сразился с Вальдо Кортес-Акостой, который идёт на серии из пяти побед и занимает шестое место в рейтинге дивизиона.

  • Имя: Сергей Павлович
  • Дата рождения: 13 мая 1992 года
  • Место рождения: Орловский, Ростовская область, Россия
  • Рост: 191 см
  • Размах рук: 213 см
  • Рекорд: 19-3
  • Весовая категория: тяжёлая
  • Место в дивизионе: третье
  • Команда: Gor ММА
  • Прозвище: —

Чемпионство в Fight Nights, провальный дебют в UFC

Сергей Павлович пришёл в ММА с очень солидной базой. За плечами было больше 10 лет занятий греко-римской борьбой, а также боевое самбо и армейский рукопашный бой. Плюс у Сергея внушительные габариты, так что переход в смешанные единоборства был логичен. Павлович начал с шести побед нокаутами в первом раунде, в том числе один раз выступил за границей — на турнире Full Fight 1 в Словакии. После 10 поединков в профессиональной карьере (девять — пол эгидой Fight Nights) Сергей получил титульный шанс, а соперником стал Михаил Мохнаткин. Бой получился далеко не самым зрелищным и прошёл все пять раундов, но Мохнаткин заявил, что после поединка неделю ходил на костылях. Павлович завоевал пояс, один раз его защитил и отправился покорять UFC с впечатляющими цифрами: 12-0, девять нокаутов.

Сергей Павлович Подробнее

«Когда мы ставим цели и приходим к ним – это большой успех. Конечно, не собираюсь скрывать, что к подписанию с UFC я шёл долгое время, трудился. Когда ты достигаешь чего-то подобного – это хорошо. Чувствую гордость и радость, что нахожусь в этом промоушене», — делился впечатлениями Павлович.

В дебюте Сергей сразу получил звёздного Алистара Оверима на турнире в Китае. Несмотря на то что нидерландский боец занимал шестое место в рейтинге, Павлович был фаворитом. Всё начиналось неплохо, но уже к концу первого раунда Оверим забил россиянина в граунд-энд-паунд и оформил ему первое поражение в карьере. Позже Сергей объяснял причины и подчёркивал, что этот опыт помог ему в дальнейшем: «С ментальностью у меня никогда не было проблем. При подготовке к бою с Оверимом проблема была с акклиматизацией. Мы прилетели не заблаговременно. А ментально у меня было всё в порядке, так и осталось. У меня был тогда юношеский максимализм, думал: «Да ладно, ничего страшного с этой акклиматизацией». Всё будет чётко и нормально. Бой с Оверимом помог мне стать более профессиональным. Я начал более профессионально относиться к подготовке к поединкам. Теперь я просто-напросто отдаюсь на тренировках полностью. Тренируюсь, пашу. Это тяжёлый труд. А тяжёлый труд всегда оправдывает себя и даёт результат».

Сергей Павлович

Сергей Павлович

Фото: Chris Unger/GettyImages

Нокауты и рекорды Сергея Павловича в UFC

Опыт первого поражения в карьере действительно помог Сергею. Запрыгнуть в топ-10 рейтинга сразу не получилось, но Павлович пошёл другим путём и продемонстрировал, за что его подписывали в UFC. В 2019 году он одержал две победы нокаутами в первом раунде — над Марсело Голмом и Морисом Грином, но потом из-за проблем с травмой колена, операции и ковида пришлось взять паузу. В октагоне бывший десантник не появлялся 2,5 года. А когда вернулся, то снёс соотечественника Шамиля Абдурахимова в первом раунде и вошёл в топ-15 дивизиона. Дальше обороты не сбавлялись.

Павловича двигали выше, его называли белым Нганну, сравнивали с Фёдором Емельяненко, а когда он друг за другом прибил Деррика Льюиса и Тая Туивасу (обоих в первом раунде), то всерьёз заговорили о титульных перспективах россиянина. Момент был удачный. В тяжёлом весе появился новый чемпион в лице Джона Джонса, Сириль Ган упустил шанс на титул, а Стипе Миочич находился в забвении и чего-то ждал. На этом фоне Павлович получил самую большую проверку в карьере в лице Кёртиса Блэйдса. Американец не боялся впечатляющей серии соперника и говорил, что проверит его партер, выносливость и бойцовский интеллект. К тому же это был первый мейн-ивент Павловича в UFC, и россиянин называл этот бой главным в жизни.

Блэйдс по итогу не стал проблемой для Сергея. Всё закончилось так же, как и с предыдущими соперниками — нокаут в первом раунде. После боя Павлович потребовал пояс: «Вы не представляете, какую работу я проделал. Очень тяжело работаю. Надеюсь, в этот раз мне тоже дадут бонус. Где мой пояс? Дайте мне пояс. Кто-то там говорил, что он меня переведёт вниз. И что? Ответьте. Насколько я смотрел UFC, бонусы всегда давали страйкерам. Я могу бороться, но бонусы за это не дают. Я предполагал, что Кёртис усовершенствует стойку, захочет со мной подзарубиться. Он понял, что борьба не сработает, и я начал делать свою работу».

Шесть побед нокаутами в первом раунде — исторический рекорд UFC. Такого не делал никто с 2001 года, а тогда это удалось лишь Чаку Лидделлу. Кроме того, серия из шести нокаутов — вторая по продолжительности в истории промоушена. В лидерах с семью нокаутами тот же Лидделл.

Сергей Павлович

Сергей Павлович

Фото: Chris Unger/GettyImages

Поражение в титульнике, конфликт с Волковым и перезагрузка

Мощная серия убедила всех — Павлович должен стать претендентам. Но тогда Джонсу уже пообещали бой со Стипе Миочичем, а Сергей должен был подождать. Тем не менее россиянина сделали официальным страхующим титульника, который запланировали на турнир UFC 295 в «Мэдисон Сквер Гарден». Однако в дело вмешался случай — Джонс порвал грудную мышцу и надолго выбыл, а UFC пришлось экстренно пересобирать кард турнира. Так образовался бой Павловича с Томом Аспиналлом за временный пояс чемпиона.

Сергей подошёл к бою фаворитом, однако на этот раз тактика напора и прессинга не сработала — Павлович попал, но не нокаутировал, а Аспиналл отработал свой момент лучше и разобрался с россиянином за 70 секунд. После боя тренеры Павловича предполагали, что серия нокаутов сыграла злую шутку, а сам Сергей обещал вернуться сильнее: «Хочу реванш, может, не сразу, однако моя цель взять реванш у Тома. Я молод, со мной всё в порядке. Я не получил урона своему здоровью. Том оказался быстрее, мне не удалось пробить его сразу, а он оказался точнее. Решил один удар. Скоро вернусь в клетку, хочу быть активным и выступать, чтобы снова иметь шанс подраться за пояс. Это моя цель, и мы к ней приедем. Вижу вашу поддержку, всем спасибо!»

Бой Сергея с Аспиналлом стал разочарованием:
Мечта о втором российском поясе UFC уничтожена. Аспиналл без подготовки снёс Павловича
Мечта о втором российском поясе UFC уничтожена. Аспиналл без подготовки снёс Павловича

По сути, поражение от Аспиналла не так далеко отбросило Павловича от титульной гонки. Тогда казалось, что одна-две победы приведут россиянина к желаемому реваншу. Сначала ожидали бой Сергея с Сирилем Ганом, эта возможность обсуждалась, но внезапно всплыл другой поединок — с Александром Волковым. Вокруг этого противостояния было много споров и разговоров на тему того, справедливо ли делать такой бой и почему никто из бойцов не отказался. Волков заявил, что у него не было возможности уклониться, так как он «исчерпал лимит» отказов. А вот у Павловича такой шанс, по словам Драго, был, однако Сергей им не воспользовался, и в итоге бой состоялся.

Получилось очень напряжённо: Павловича раздражали шутки Волкова, а Александр прямо на стердауне начал диалог о том, зачем Сергей принял бой. В бою, к удивлению многих, конкуренции не вышло. Волков отработал в контратакующей манере, постоянно двигался и поставил Павловича в тупик. Сергей так толком и не добрался до соперника, а после боя с досады толкнул Волкова и обматерил его, получив тонны хейта за такое поведение. Конфликт с соотечественником, второе поражение кряду и откат от гонки за поясом — вот такие исходные были у Павловича летом 2024 года. Всем стало ясно, как можно справляться со страшным нокаутёром — пришло время перезагрузки.

Что произошло между Павловичем и Волковым:
Детские обиды больших ребят. Волков морально сломал Павловича?
Детские обиды больших ребят. Волков морально сломал Павловича?

Первый бой нового Павловича был против Жаирзиньо Розенстрайка, умелого кикбоксёра, который вполне мог реализовать нечто похожее на план Волкова в поединке с Сергеем. Но мы увидели действительно другую версию Павловича, которую он не показывал со времён выступлений в Fight Nights: аккуратный контроль дистанции, полное хладнокровие (даже не пошёл добивать, когда потряс), переводы. Просто прагматичная победа, чтобы закрыть поражение, и Павлович просто решил не рисковать. Дана Уайт сказал, что это был ужасный бой, Том Аспиналл тоже раскритиковал бойцов, но задачу Сергей выполнил.

UFC 2025. UFC Fight Night 257, Шанхай, Китай
Сергей Павлович — Вальдо Кортес-Акоста
23 августа 2025, суббота. 14:00 МСК
Сергей Павлович
Не началось
Вальдо Кортес-Акоста

Впереди у Павловича тест в лице неудобного Вальдо Кортес-Акосты. Это боец, который практически все победы одерживает за счёт неплохого бокса и работе с дистанции. Не самый удобный соперник для Павловича, но в случае победы Сергей окажется в одном шаге от титульника. Его мощь никуда не делась, поэтому он всё ещё остаётся угрозой для любого тяжеловеса, включая Аспиналла. И если Павлович продолжит развиваться как боец, то у него будут шансы дойти до пояса.

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android