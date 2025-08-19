Дрался с Усиком за абсолют, но потом ушёл в «спячку». Карьера Гассиева — грустный фильм

В ночь с 23 на 24 августа в Майами, США, состоится вечер профессионального бокса. В карде турнира очередной поединок проведёт экс-чемпион мира в крузервейте, бывший претендент на титул абсолютного чемпиона мира Мурат Гассиев. Он разделит ринг с американцем Джереми Милтоном.

Имя : Мурат Гассиев

: Мурат Гассиев Дата рождения : 12 октября 1993 года

: 12 октября 1993 года Место рождения : Владикавказ, Россия

: Владикавказ, Россия Рост : 192 см

: 192 см Размах рук : 193 см

: 193 см Рекорд : 31-2

: 31-2 Весовая категория : первый тяжёлый/супертяжёлый вес

: первый тяжёлый/супертяжёлый вес Место в дивизионе : 10-й номер рейтинга IBF

: 10-й номер рейтинга IBF Прозвище: Iron.

Начинал с футбола и борьбы

31-летний Гассиев – один из самых известных российских боксёров-профессионалов современности. Мурат родился во Владикавказе, интересно, что спортом он занимался с детства, но в боксе оказался только в 13 лет – в достаточно позднем возрасте. До этого Гассиев увлекался футболом, борьбой и дзюдо, однако затем попал в бокс, где и остался надолго, тренируясь под руководством Виталия Сланова. Как таковой любительской карьеры у Мурата не было, он сразу тяготел к профессиональному рингу и уже в 17 лет успел дебютировать.

За первые два года карьеры он провёл 13 поединков, во всех одержал победы и завоевал титул WBC Youth World в первом тяжёлом весе. Гассиев всегда делал акцент на силовой бокс, постоянный прессинг и плотные серии, за счёт чего подкупал фанатов и набирал популярность. В 2014 году Мурат отправился в США к известному тренеру Абелю Санчесу и стал боксировать за океаном.

Победа над Лебедевым, разочарование в бою с Усиком

Уровень оппозиции рос, но Мурат продолжал побеждать и взлетать в рейтингах. В мае 2016 года он нокаутировал в первом раунде Джордана Шиммелла в бою за вторую строчку рейтинга IBF и стал главным претендентом на титул, которым в то время владел Денис Лебедев.

Конечно, титульный поединок двух российских боксёров должен был состояться в Москве, и в декабре 2016 года Гассиев вышел на свой первый в карьере чемпионский бой. 24-0 – у Мурата, 29-1 — у Дениса, титул IBF на кону – это был, безусловно, большой бой, в котором Гассиев забрал победу решением судей и впервые в карьере стал чемпионом мира.

Титул IBF открыл россиянину путь во Всемирную боксёрскую суперсерию. В четвертьфинале Мурат нокаутировал Кшиштофа Влодарчика, в полуфинале – Юниера Дортикоса, отобрав у него попутно титул WBA. Ну а дальше был, пожалуй, главный бой в карьере Гассиева – против Александра Усика. На кону были четыре пояса, титул абсолютного чемпиона и победителя Всемирной боксёрской суперсерии, пояс The Ring – в общем, победителю доставалось абсолютное величие. Нужно ли говорить, что поединок у Гассиева совершенно не получился? Усик навязал россиянину свой бой, прессинг Мурата не работал: россиянин уступал в скорости, Александр перебивал россиянина с дистанции и забирал раунд за раундом. 120-108, 119-109, 119-109 – судейские записки говорят сами за себя. Гассиев потерпел первое поражение в карьере, поражение сокрушительное, которое, безусловно, сказалось на его дальнейшей карьере.

Травмы, скандалы, длинные паузы

Но сначала казалось, что ничего страшного не произошло. Гассиев принял поражение, взял паузу, чтобы поправить здоровье, в том числе сделал операцию на травмированном плече. Параллельно с этим пошли разговоры, что Мурат подписал контракт с Эдди Хирном и готовится перебраться в супертяжёлый вес. Однако возвращение Гассиева в ринг затягивалось, у россиянина срывались поединки из-за травм, Мурат стал фигурантом судебных дел с промоутерами – в общем, началась чёрная полоса.

В ринг Гассиев вернулся только в октябре 2020 года, спустя почти два года после поражения от Усика. Как и планировалось, Мурат дебютировал в «королевском» дивизионе, нокаутировав Нури Сефери в первом раунде. Однако впечатляющее возвращение не сильно повлияло на развитие карьеры Гассиева. За два с половиной года он одержал всего четыре победы, все – нокаутами, и получил относительно большой поединок в супертяжёлом весе против Отто Валлина. Победа открывала бы россиянину путь к звёздным поединкам и возможным титулам в новом весе, но Мурат проиграл. И этот поединок был отголоском боя с Усиком. Шведу точно так же удалось сдержать россиянина на дистанции и забрать победу раздельным решением судей. Отто, к слову, свой следующий бой провёл уже в Саудовской Аравии против Энтони Джошуа – шанс, о котором мечтал Гассиев. Однако вместо этого россиянина ждали очередной простой длиной в год и возвращение в ринг против Кема Юнгвиста, с которым он разобрался в пятом раунде.