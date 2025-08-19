Дикий бразилец, российский Десантник и экс-чемпион. Почему UFC в Шанхае нельзя пропускать

Дата и время турнира UFC Шанхай

23 августа в Шанхае, Китай, на «Мерседес-Бенц Арене» состоится турнир UFC Fight Night 257. Его начало запланировано на 10:00 мск. А основной кард стартует в 13:00 мск.

В октагон возвращается Сергей Павлович, который пытается вернуться в титульную гонку в тяжёлом весе. Его соперником станет опасный американец Вальдо Кортес-Акоста.

Главное событие вечера также привлекает к себе повышенное внимание. Очередной поединок проведёт бразилец Джонни Уокер. А противостоять ему будет любимец местной публики – китаец Миньян Чжан.

Прямая трансляция UFC Шанхай

Посмотреть трансляцию турнира UFC Шанхай можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass.

Полный кард турнира UFC Шанхай

Джонни Уокер — Миньян Чжан;

Брайан Ортега — Алджамейн Стерлинг;

Сергей Павлович — Вальдо Кортес-Акоста;

Су Мудаэрцзи — Кевин Борхас;

Нуражы Тайлак — Кифер Кросби;

Махешат Хайсаер — Годж Янг;

Лонир Кавана — Чарльз Джонсон;

Чжу Жун — Остин Хаббард;

Мишель Перейра — Кайл Докос;

Чжа И — Вестин Уилсон;

Лун Сяо — Су Ёун Ёу;

Уран Сатыбалдиев — Дияр Нургожай.

Материалы о турнире и его главных звёздах

Прогноз на бой Сергей Павлович — Вальдо Кортес-Акоста на UFC Шанхай

Российский тяжеловес АСА Адам Богатырёв поделился своим прогнозом на бой между Сергеем Павловичем и Вальдо Кортес-Акостой.

«Опасность поражения всегда есть, каким бы ты фаворитом ни был. Павловичу нужен бой. Он давно не дрался. Это забег с перезагрузкой. Всем сердцем буду болеть за него. Хочу, чтобы он одержал победу и уверенно вернулся в титульную гонку. Победу над Жаирзиньо Розенстрайком не осуждаю. Но многие ждали другой картины боя.

Сейчас Сергей вернулся на победную тропу. И он может зайти на рекорд по нокаутам. Кортес-Акоста может оказаться в нокауте, однако он и сам бьёт. У него большие габариты. Сейчас Павлович работает с Вальтером Уокером, который чем-то похож на Вальдо. Вполне может быть, что он ему помог. При правильном плане на бой Серёга выиграет нокаутом», — сказал Богатырёв в интервью MMA.Metaratings.ru.

Бывший боец Bellator Кирилл Сидельников также высказался о предстоящем поединке российского Десантника.

«Сергей показал, что может бороться, является разносторонним. Есть не только «банка», которой он вырубает всех бойцов. Поэтому может быть и быстрый нокаут, и трёхраундовый бой с элементами борьбы. Серёга не зацикливается на одном, начинает понимать, что это не всегда проходит. И если сейчас ему сделать реванш с Александром Волковым, никто не знает, как этот поединок закончится. Сергей сделал выводы, ждём его победы. Он немного вырос, осознал свои ошибки, пересмотрел полностью подготовку», — сказал Кирилл Сидельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.