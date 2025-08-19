Никита Цзю — Лулзим Исмаили: Мясник не повторит ошибок старшего брата? LIVE

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

20 августа на арене «Ай-Си-Си Сидней Театр» в Сиднее, Австралия, состоится яркий боксёрский турнир. Особенное внимание будет приковано к главному бою вечера. В ринг возвращается Никита Цзю – сын легендарного российского чемпиона. Наследник Кости столкнётся с представителем Северной Македонии – Лулзимом Исмаили. Оба бойца подходят к этому противостоянию в непобеждённом статусе. Кроме того, на кону будет стоять вакантный титул чемпиона по версии WBO Inter-Continental. Поэтому бой вызывает повышенный интерес со стороны болельщиков профессионального бокса.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.