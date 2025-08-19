Скидки
Никита Цзю — Лулзим Исмаили, бокс 20 августа 2025, прямая онлайн-трансляция, лайв, live, где смотреть, полный кард, дата и время

Никита Цзю — Лулзим Исмаили: Мясник не повторит ошибок старшего брата? LIVE
Сергей Сорокин
Никита Цзю — Лулзим Исмаили
Комментарии
Сын российского чемпиона остаётся единственным непобеждённым в семье.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

20 августа на арене «Ай-Си-Си Сидней Театр» в Сиднее, Австралия, состоится яркий боксёрский турнир. Особенное внимание будет приковано к главному бою вечера. В ринг возвращается Никита Цзю – сын легендарного российского чемпиона. Наследник Кости столкнётся с представителем Северной Македонии – Лулзимом Исмаили. Оба бойца подходят к этому противостоянию в непобеждённом статусе. Кроме того, на кону будет стоять вакантный титул чемпиона по версии WBO Inter-Continental. Поэтому бой вызывает повышенный интерес со стороны болельщиков профессионального бокса.

Профессиональный бокс 2025. Рейтинговые бои
Никита Цзю — Лулзим Исмаили
20 августа 2025, среда. 11:00 МСК
Никита Цзю
Не началось
Лулзим Исмаили

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.

Мясника ведут по профессиональному пути более осторожно:
Не повторить ошибок брата. Куда пропал Никита Цзю
Где смотреть турнир с главным боем Никита Цзю – Лулзим Исмаили Дата и время турнира с боем Цзю – Исмаили Полный кард турнира с главным боем Никита Цзю – Лулзим Исмаили
Live Сергей Сорокин

🤩 Костя Цзю: по популярности мои сыновья в Австралии уже превзошли братьев Кличко

55-летний член Международного зала боксёрской славы, а также бывший чемпион мира по боксу по версиям WBC, IBF и WBA в первом полусреднем весе (до 63,5 кг) Константин Цзю выразил уверенность в том, что его сыновья Никита и Тимофей, которые также являются профессиональными боксёрами, уже популярнее братьев Владимира и Виталия Кличко в Австралии.

«По популярности мои сыновья в Австралии однозначно уже превзошли братьев Кличко. Если они сейчас не выше, то точно на одном уровне со мной. Братья Кличко внесли большую лепту в бокс — их достижения нельзя умалять. Но то, чего добились мои сыновья… Они тоже молодцы», — приводит слова Цзю портал «РИА Новости».

19:47 Сергей Сорокин

Где смотреть турнир с главным боем Никита Цзю – Лулзим Исмаили

Легальной прямой трансляции турнира в России не ожидается. Бои покажут на платформах Fox Sports, Main Event и Kayo Sports. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию, в которой отразит все самые интересные события.

19:47 Сергей Сорокин

👊 Никита Цзю отреагировал на досрочное поражение брата Тима

Австралийский боксер Никита Цзю прокомментировал поражение старшего брата и экс-чемпиона мира Тима Цзю в реванше с американцем Себастьяном Фундорой.

Напомним, поединок состоялся 20 июля в Лас-Вегасе (США) и завершился досрочной победой Фундоры в седьмом раунде.

«Угол остановил бой, потому что Тим уже не мог ничего противопоставить сопернику. Угловые Тима поняли, что он не дерётся за победу, что у него нет сил. И мой дядя остановил бой.

Я видел заявления, что Тим сдался сам. Его даже называют трусом! Это совсем не так. Бой к тому моменту уже закончился», — приводит слова Цзю Code Sports.

19:46 Сергей Сорокин

Дата и время турнира с боем Цзю – Исмаили

Турнир с главным боем Никита Цзю – Лулзим Исмаили состоится 20 августа на арене «Ай-Си-Си Сидней Театр» в Сиднее, Австралия. Старт боксёрского вечера запланирован на 10:00 по московскому времени.

19:46 Сергей Сорокин

🗣 Никита Цзю прокомментировал анонс следующего боя

Непобеждённый австралийский проспект первого среднего веса (до 69,9 кг) Никита Цзю (10-0, 8 KO) прокомментировал анонс поединка с македонцем Лулзимом Исмаили (12-0, 7 KO), который состоится 20 августа в Сиднее (Австралия).

«Нам нужно найти путь к победе. Этот парень будет стремиться оторвать мне голову. И я выйду боксировать с тем же настроем», – сказал Цзю в интервью FOX Sports.

19:45 Сергей Сорокин

Полный кард турнира с главным боем Никита Цзю – Лулзим Исмаили

  • Никита Цзю – Лулзим Исмаили;
  • Майкл Зерафа – Майки Далман;
  • Брок Джарвис – Сэм Бек;
  • Ахмад Реда – Бруно Таримо;
  • Джейкоб Клэншо – Исайяс Сетте;
  • Блэр Герати – Наки Сагуба.
