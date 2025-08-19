Никита Цзю — Лулзим Исмаили: Мясник не повторит ошибок старшего брата? LIVE

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.
20 августа на арене «Ай-Си-Си Сидней Театр» в Сиднее, Австралия, состоится яркий боксёрский турнир. Особенное внимание будет приковано к главному бою вечера. В ринг возвращается Никита Цзю – сын легендарного российского чемпиона. Наследник Кости столкнётся с представителем Северной Македонии – Лулзимом Исмаили. Оба бойца подходят к этому противостоянию в непобеждённом статусе. Кроме того, на кону будет стоять вакантный титул чемпиона по версии WBO Inter-Continental. Поэтому бой вызывает повышенный интерес со стороны болельщиков профессионального бокса.
55-летний член Международного зала боксёрской славы, а также бывший чемпион мира по боксу по версиям WBC, IBF и WBA в первом полусреднем весе (до 63,5 кг) Константин Цзю выразил уверенность в том, что его сыновья Никита и Тимофей, которые также являются профессиональными боксёрами, уже популярнее братьев Владимира и Виталия Кличко в Австралии.
«По популярности мои сыновья в Австралии однозначно уже превзошли братьев Кличко. Если они сейчас не выше, то точно на одном уровне со мной. Братья Кличко внесли большую лепту в бокс — их достижения нельзя умалять. Но то, чего добились мои сыновья… Они тоже молодцы», — приводит слова Цзю портал «РИА Новости».
Где смотреть турнир с главным боем Никита Цзю – Лулзим Исмаили
Легальной прямой трансляции турнира в России не ожидается. Бои покажут на платформах Fox Sports, Main Event и Kayo Sports. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию, в которой отразит все самые интересные события.
Австралийский боксер Никита Цзю прокомментировал поражение старшего брата и экс-чемпиона мира Тима Цзю в реванше с американцем Себастьяном Фундорой.
Напомним, поединок состоялся 20 июля в Лас-Вегасе (США) и завершился досрочной победой Фундоры в седьмом раунде.
«Угол остановил бой, потому что Тим уже не мог ничего противопоставить сопернику. Угловые Тима поняли, что он не дерётся за победу, что у него нет сил. И мой дядя остановил бой.
Я видел заявления, что Тим сдался сам. Его даже называют трусом! Это совсем не так. Бой к тому моменту уже закончился», — приводит слова Цзю Code Sports.
Дата и время турнира с боем Цзю – Исмаили
Турнир с главным боем Никита Цзю – Лулзим Исмаили состоится 20 августа на арене «Ай-Си-Си Сидней Театр» в Сиднее, Австралия. Старт боксёрского вечера запланирован на 10:00 по московскому времени.
Непобеждённый австралийский проспект первого среднего веса (до 69,9 кг) Никита Цзю (10-0, 8 KO) прокомментировал анонс поединка с македонцем Лулзимом Исмаили (12-0, 7 KO), который состоится 20 августа в Сиднее (Австралия).
«Нам нужно найти путь к победе. Этот парень будет стремиться оторвать мне голову. И я выйду боксировать с тем же настроем», – сказал Цзю в интервью FOX Sports.
Полный кард турнира с главным боем Никита Цзю – Лулзим Исмаили
- Никита Цзю – Лулзим Исмаили;
- Майкл Зерафа – Майки Далман;
- Брок Джарвис – Сэм Бек;
- Ахмад Реда – Бруно Таримо;
- Джейкоб Клэншо – Исайяс Сетте;
- Блэр Герати – Наки Сагуба.