Шанс россиян спасти сезон. Команды Хабиба и Фёдора пока проваливаются

В ночь с 21 на 22 августа состоится турнир PFL World Tournament 10: Finals. Гран-при промоушена стремительно приближается к своему логическому завершению. Особое внимание фанатов смешанных единоборств из России вызывает финал в тяжёлом весе. За титул и солидный денежный приз будут биться Олег Попов и Александр Романов.

Финал мог принести России гарантированный чемпионский пояс. Но на предыдущей стадии случилась большая неприятность. К сожалению, запрещённый удар не позволил Валентину Молдавскому завершить поединок своей победой. Поэтому теперь есть вероятность, что у тяжеловесов страна останется без чемпиона. И это может подвести черту под провальным для России сезоном в PFL . Вместо ожидаемой россыпи побед и поясов – пока разочарование.

А ведь перед началом сезона казалось, что PFL действительно может превратиться в шоу для России, в настоящий праздник. Но в итоге многие наши парни (и одна девушка) вылетели ещё на самой первой стадии. Конечно, даже при этом в борьбе оставалось достаточно россиян. Однако и дальше никакого оптимизма не наметилось. Напротив, с каждым раундом участников становилось всё меньше, а шансы на большое количество титулов стремительно снижались. В итоге сейчас у России один чемпион Гран-при – Мовлид Хайбулаев . И возможность повторить его успех осталась только у Попова.

Очень обидно всё складывается в этом сезоне для команды Хабиба. Основная ставка делалась на то, что триумфально свой поход завершит Гаджи Рабаданов. Он уже становился чемпионом Гран-при, обладал достаточным опытом. И выглядел абсолютным фаворитом своего дивизиона. На поединок с британцем Альфи Дэвисом россиянин выходил с огромным запасом прочности. Но в итоге уступил единогласным (!) решением судей. Сложно говорить, что вердикт не был спорным. Впрочем, и на чистую победу Гаджи не наработал. Поэтому одного пояса Россия лишилась вполне закономерно.

Многого ждали от Касума Касумова, который «сгорел» в первом же бою. Не справились Андрей Корешков и Мухамед Берхамов. Быстро покинул розыгрыш Мурад Рамазанов. И, конечно, все ждали российского финала от Гран-при тяжеловесов. Таким образом можно было немного компенсировать неудачу в остальных дивизионах (за исключением того, где царит Хайбулаев). Но случилась череда неприятностей. Сначала Сергей Билостенный и Молдавский сошлись между собой. В противостоянии россиян победителем вышел Валентин. А затем он не смог совладать с Романовым. Причём демонстрировал отличный уровень, доминировал и шёл уверенно. Однако нанёс запрещённый удар, после которого соперник не смог продолжить бой. Как итог: дисквалификация, а Александр оказался в финале. И вполне может перебить Попова.

Естественно, для России расклад с одним чемпионом за весь розыгрыш Гран-при станет настоящим кошмаром. И это вовсе не преувеличение. Особенно на фоне того, каких успехов добиваются наши парни в UFC. С каждым днём представителей России там становится всё больше. А некоторые уже повесили на свои плечи чемпионские пояса. Или пока освободили, но всё равно считаются супертопами, как, например, Ислам Махачев. В PFL же, где всегда получалось доминировать и забирать все титулы, наметился очевидный кризис. В прошлом сезоне у России было четыре победителя Гран-при. И это при том что в двух финалах наши соотечественники сошлись между собой. А теперь может быть всего лишь два чемпиона. И даже на это нет никаких гарантий.

Олег Попов Фото: Cooper Neill/Getty Images

На Попова возлагается большая ответственность. Если он проиграет, возникнут большие вопросы ко всему, что происходит в команде Фёдора. Особенно на фоне того, что совсем недавно её покинул Анатолий Токов. У Хабиба также есть свои спорные моменты. Усман Нурмагомедов защитил пояс, но столкнулся с огромными трудностями в поединке с Полом Хьюзом. Остался без чемпионства в Гран-при Рабаданов. И предстоящий турнир может стать показательным. Он продемонстрирует, как обстоят дела на самом деле.