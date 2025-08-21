«Ну, заяц, погоди!» Интервью с Бетербиевым — про Бивола и рай на Земле

Казалось, трилогия между Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом неизбежна. После второго боя спортсмены сразу в ринге договорились о третьем поединке, однако потом начались проблемы. Долго не появлялось никаких новостей: Артур даже стал публично проявлять недоумение, на что Дмитрий после долгого молчания ответил неожиданным сообщением о проведении операции. Таким образом, трилогия откладывается на неопределённый срок, а Бетербиев уже получил нового оппонента — 22 ноября россиянин встретится с Деоном Николсоном. Мы поговорили с Артуром — оценили нового оппонента, обсудили непонятную ситуацию с Биволом и даже нашли «рай на Земле».

– Как провели время в России? Что запомнилось больше всего?

– Я прилетел домой в Грозный. Больше никуда не ездил. Практически всё время провёл просто дома. Поэтому впечатления остались, конечно, хорошие. Потом поехал на сборы в Приэльбрусье. Мне там очень нравится, я езжу туда с 2005 года. Там хорошее место и очень хорошие люди. Если бы на Земле был рай, думаю, он был бы там. Только непонятно мне, почему на улице люди до сих пор хотят со мной сфотографироваться? Я вроде бы никакой не чемпион… А может, они меня просто с кем-то путают.

– Полноценный тренировочный лагерь к бою с Деоном Николсоном уже начался?

– Чтобы конкретно к этому бою – ещё нет. Но я начал активно тренироваться, как я всегда это делаю. Ездил вот в горы недавно. Как говорится, на старт, внимание, марш. Вот я сейчас на старте.

– У вас были травмы, которые в прошлом году ставили спорт на паузу. Сейчас нет отголосков?

– Травмы были. К сожалению, они неотъемлемая часть профессионального спорта. Поэтому с ними нам теперь жить… Жить и не тужить.

– Что можете сказать про своего соперника?

– Мы с командой пока что его ещё не просматривали и не разбирали. Когда подпишем контракт, вот тогда и начнём готовиться непосредственно к этому бою и к этому сопернику.

– Спустя восемь лет чемпионских боёв как себя ощущаете, когда на кону не стоит титул?

– Пока ещё не знаю. Но мне даже интересно. Я к этому отношусь достаточно философски, как к новому какому-то опыту. Он, конечно, не совсем новый, я же с этого когда-то начинал. Теперь будем посмотреть, как всё пройдёт.

– Есть ли серьёзная разница в гонорарах между титульными и обычными боями?

– Конечно, разница есть. Я думаю, что у каждого боксёра ощущается эта разница. В обычных боях не бывает больших денег. Но на хлеб с маслом хватит. Ну и на попить останется…

– Отказ Бивола от трилогии – самая большая несправедливость, с которой пришлось столкнуться в профессиональной карьере?

– Да нет, конечно. Ну есть в мире такие мужчины, которые говорят, что что-то сделают, а потом не делают и надеются при этом сохранить своё имя. Я смотрю на это только так. И уж тем более не мне нужно об этом думать, пусть он думает. Что я могу ещё сказать? «Ну, заяц, погоди»…

– Были ли разговоры с саудовцами на тему трилогии с Биволом и как они объясняли, что не сделают её, хотя изначально сами об этом говорили?

– Саудовцы совершенно ни при чём. Они спокойно отдали бой российским организаторам. Я свидетель, что было сделано всё возможное, чтобы третий бой состоялся. Но сторона Бивола сделала всё, чтобы ничего не получилось. Ну а потом вы видели и сами – пошли фотографии с отдыха, из палаты после операции и так далее.

– Бой с Биволом в России. Кто-то из бойцов был инициатором такого решения? Насколько важно провести такой громкий и статусный поединок дома, если он всё-таки состоится?

– Прям инициатором – не знаю, но я не раз говорил, что с удовольствием провёл бы бой в России. Были предложены очень неплохие условия. Но Бивол не согласился с ними, хотя они были лучше, чем где-либо и когда-либо.

– Если перед вами будут две опции для титульника — Бенавидес и Бивол, то кто будет интереснее как соперник?

– Я выберу и того, и другого. Потому что оба владеют сейчас поясами. Но, учитывая последние обстоятельства, я бы сначала встретился с Бенавидесом.

– Первое поражение в карьере добавило вам мотивации?

– Посмотрим, конечно. Мне самому всё это интересно. Я не такой великий боксёр как, например, Мохаммед Али, а он ведь тоже проигрывал. Я очень далеко от него, поэтому мне может быть даже «можно» проигрывать. Ничего страшного.

– Фьюри говорит, что «бокс — игра для молодых». Сколько лет будет молодым Артур Бетербиев?

– Он же младше меня на несколько лет. Но прав. Поэтому я и продолжаю боксировать.

Тайсон Фьюри Фото: Getty Images

– Ваш тренер Марк Рэмзи сказал, что Бивол специально ждал, пока вы «состаритесь», и, условно, сейчас продолжает это делать. Вы согласны с этим мнением?

– Возможно. У Марка есть своё видение, и я не буду с ним спорить в этом вопросе.

– Нет ли обиды, что вы прокачиваете противостояние с Биволом, делаете громкие высказывания, а он молчит? Получается, продаёте бой за двоих?

– Я ничего не прокачиваю и тем более ничего не продаю. Говорю только по факту. Что было, что есть. Если честно, не очень люблю давать интервью, не люблю болтать лишнего. Болтать мне не очень интересно – мне интересно боксировать.

– Дана Уайт пришёл в бокс. Лично вы как-то ощущаете его влияние? Может, его боксёрская команда обращалась к вам?

– Я даже не знал, что он пришёл в бокс. Мне сейчас интересно стало, что он сможет сделать в боксе. Посмотрим.

Дана Уайт Фото: Getty Images

– Сколько нужно денег, чтобы вам провести бой с Джейком Полом? За какой гонорар подрались бы с блогером или это вообще исключено?

– Да это всё просто из разряда «фэнтези». Я не думаю, что Джейк Пол действительно захочет боксировать со мной или с другими нормальными молодыми ребятами. Я имею в виду тех, кому до 45 лет как минимум.

– Артур, моему сыну шесть лет. Стоит ли отдавать мальчика в бокс и в каком возрасте это надо делать?

– На самом деле, я бы вообще не отдал ребёнка в бокс. Даже соседских детей не отдал бы. Но если есть страсть, если ребёнок хочет, то, конечно, надо отдать. Но попозже – лет с восьми-девяти, а может, и с 10. Чтобы мальчик более-менее сформировался. Очень важно к детям найти правильный подход. Ведь они могут травмироваться – я имею в виду морально, психологически. А потом с какими-то комплексами жить всю жизнь. Поэтому важно следить, чтобы тренер был грамотным. А всё остальное придёт с опытом.