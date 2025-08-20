Бейсболист и обладатель бонуса за «самый стрёмный бой». С кем дерётся Павлович?

23 августа в Шанхае состоится турнир UFC Fight Night 257. В главном карде вечера сойдутся два топовых тяжеловеса промоушена: бывший претендент на временный титул, третий номер рейтинга Сергей Павлович и Вальдо Кортес-Акоста по прозвищу Сальса Бой, занимающий шестую позицию.

Про Сергея Павловича, конечно, знают многие любители единоборств не только в России, но и во всём мире. Россиянин – один из самых устрашающих нокаутёров тяжёлого веса UFC, до титульного боя против Тома Аспиналла шёл на внушительной серии из шести нокаутов в первом раунде. Но поражения от Аспиналла и Александра Волкова отбросили россиянина от титульной гонки, и теперь Сергей начал новый поход за поясом. В феврале он уверенно победил Жаирзиньо Розенстрайка, теперь в соперниках у него оказался Вальдо Кортес-Акоста.

Вальдо Кортес-Акоста Фото: Elsa/Getty Images

Про уроженца Доминиканской Республики известно гораздо меньше, чем про Павловича. Вальдо родился и вырос в провинции Бараона. Кортес-Акоста мечтал перебраться в США и в итоге осуществил свой план. Правда, изначально он совершенно не был связан со смешанными единоборствами: в Америку Вальдо поехал, чтобы играть… в бейсбол, ведь на родине он был профессионалом в этом виде спорта. И долгое время доминиканец действительно пытался построить карьеру бейсболиста в Штатах, однако в итоге бросил это и увлёкся боксом.

Фактурный Вальдо с ростом 193 см и размахом рук 198 см, с хорошими спортивными данными, приглянулся тренерам и стал совмещать бокс и смешанные единоборства. Причём в боксе он дебютировал в 2017 году, на год раньше, чем в ММА, но выступал там с переменным успехом: на счету Вальдо шесть побед при четырёх поражениях, трижды он проигрывал нокаутами. В итоге Кортес-Акоста решил сделать окончательный выбор в пользу смешанных единоборств.

Вальдо в начале своей карьеры участвовал в проекте Road to One, одержал там две победы, однако путь в итоге привёл не в One Championship, а в Bellator. Там Кортес-Акоста задержался всего на один поединок, который выиграл, и с рекордом 4-0 Вальдо оказался в LFA. В новой для себя лиге он сначала нокаутировал Деррика Уивера, а следом – Томаса Петерсена, став чемпионом организации всего за два поединка. И после этого доминиканец решил попробовать пробиться в UFC через Претендентскую серию.

Получилось вполне успешно: Вальдо вырубил Данило Сузарта и получил контракт с лигой. 7-0, пять финишей, четыре нокаута – Кортес-Акоста подавал большие надежды. Но в лучшей лиге мира дела складывались не так, как он себе представлял. С выросшим уровнем оппозиции пропала и нокаутирующая мощь Вальдо: в восьми поединках в UFC у него всего лишь два нокаута, что для парня, который до этого сносил практически всех подряд, довольно посредственная статистика.

В UFC у Кортес-Акосты рекорд 7-1, серия из пяти побед, что позволило ему подняться на шестую строчку рейтинга. Однако при этом Павлович будет для него первой по-настоящему серьёзной проверкой. Вряд ли можно называть победу над 45-летним Андреем Орловским чем-то сверхъестественным, а Сергей Спивак перед поединком с Вальдо шёл с рекордом 1-2. Пожалуй, главную победу Кортес-Акоста одержал над Робелисом Деспанье. Помните бронзового призёра Олимпийских игр по тхэквондо, который удивлял своими габаритами? Кубинец с ростом 201 см имел самый большой размах рук в UFC и превосходил Джона Джонса – 213 см. Деспанье крайне ярко проявлял себя в смешанных единоборствах, в UFC оказался с рекордом 4-0 и четырьмя нокаутами в активе, стартовал с нокаута и в лиге Даны Уайта, однако затем попал на Кортес-Акосту. Вальдо не стал играть по правилам Деспанье, избегал очевидных разменов и сушил бой за счёт борьбы и клинча. В итоге Кортес-Акоста одержал победу судейским решением, совершив большой апсет, и, конечно, вывел из себя Дану Уайта, у которого были свои планы на Робелиса.

«Смотрите, у нас было не просто шоу. Офигенный ивент, рекордный ивент. Арена была заполнена практически полностью уже после первого боя. Энергия бурлила. Болельщики сходили с ума. Всё шоу вышло на новый уровень. Почти всё шоу. Кроме этого боя. Бой-открытие основного карда значит одно. Ты должен сделать всё, чтобы тебя заметили и запомнили. Даже не знаю, как это описать. Скажу так. Если бы у нас был бонус за самый стрёмный бой вечера, то этот бонус точно достался бы Кортес-Акосте и Деспанье», — сказал разгневанный Дана Уайт.