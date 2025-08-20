Россия и Грузия «рулят», а США — на задворках. Как выходцы с Кавказа захватили UFC

Минувшие выходные стали настоящим праздником для российских фанатов смешанных единоборств. Очередной пояс UFC завоевал уроженец страны – Хамзат Чимаев. А ещё существенно улучшил свои позиции в рейтинге P4P. Более того, триумф и рывок Борза внезапно подсветили важный момент, который до этого не так сильно бросался в глаза. Кавказские бойцы стремительно захватывают весь топ лучшей лиги на планете. И если взять семь лучших представителей UFC вне зависимости от весовой категории, выходцев из этого региона – пятеро! Такая математика заставляет задуматься о том, почему именно сложилась подобная ситуация.

Доминация действительно выглядит неоспоримой. В топ-7 уже забрались Илия Топурия, Ислам Махачев, Мераб Двалишвили, Чимаев и Магомед Анкалаев. А если принимать во внимание постсоветское пространство… То в топ-15 находятся ещё и Арман Царукян с Шавкатом Рахмоновым. Фантастика. Естественно, у этого есть целый ряд причин. И их нужно рассматривать в совокупности. Не существует какой-то одной конкретной предпосылки, по которой сложилась такая ситуация. Но факт остаётся фактом. Россия и Грузия – доминирующие силы в топовых смешанных единоборствах.

Очень важный момент – развитие в сторону универсализма. Раньше слишком сильно бросалось в глаза, что определённые школы заточены под что-то одно. Например, бразильцы чаще всего акцентировали внимание на ударной технике и мощи, американцы – на борьбе, которая у них всегда была на высоком уровне. Кавказ тоже долгое время был «однобоким», основное внимание уделялось именно работе в партере. Со временем получилось избавиться от этого. На данный момент в топе всего лишь два слишком сильно выраженных борца – Мераб и Хамзат. Однако их ударку не стоит недооценивать. Просто парни настолько искусно работают в партере, что не видят особенного смысла кого-то развлекать. Вряд ли их борьбу получится назвать скучной, заставляющей зрителей зевать.

Дрикус дю Плесси и Хамзат Чимаев Фото: Geoff Stellfox/Getty Images

Остальные представители Кавказа в топе – универсалы. Тот же Топурия вообще стал одним из самых пугающих нокаутёров лиги. Нет, не по мощи в кулаках, а по красоте и беспощадности своих финишей. Махачев постоянно комбинирует ударку и борьбу. А последний поединок Анкалаева и Алекса Перейры доказал, что даже Магомед больше не собирается постоянно тянуть соперников в партер. Универсализм – сильное качество бойцов с Кавказа. В процессе подготовки они прокачивают все аспекты. А ещё достаточно просто посмотреть на то, как поработали над физической выносливостью Хамзата – красота!

Очень важный момент – стагнация остальных «школ». Совсем недавно казалось, что у Кавказа полно конкурентов. Но сначала в PFL наметилась тотальная доминация России. А затем тенденция перекинулась и на UFC. Причём сейчас выражена даже более серьёзно, чем в других промоушенах. Совпало всё так, что набирающие обороты бразильцы пока только начинают возвращение страны на топовый уровень. Да, в UFC полно крутых южноамериканцев, подобравшихся близко к титулу. Однако пояс только один – у Александра Пантожи. А остальным только придётся доказывать свою состоятельность. Причём далеко не факт, что это получится. Например, Ренато Мойкано, на которого возлагались огромные надежды, в итоге попросту их не оправдал. Такие вот дела.

Ренато Мойкано и Ислам Махачев Фото: Hans Gutknecht/Getty Images

У США дела идут ещё более плачевно. Прозвучит грустно для американцев, но сейчас самый топовый представитель страны в лучшей лиге на планете – это Кайла Харрисон, которая повесила на плечо чемпионский пояс. Однако возвращается бразильянка Аманда Нуньес, которая быстро может вернуть себе статус «королевы дивизиона». Стрикленд свой титул уже утратил. А остальные представители США совсем далеко от вершины. Разве что пытаться притянуть в список вызывающих гордость Белала Мухаммада. Но все прекрасно понимают его происхождение.

Ещё одну любопытную причину назвал вице-президент АСА Асланбек Бадаев. Он отметил, что на Кавказе более «голодные» парни: «Я считаю, что влияет экономическое состояние. Благополучные страны, города, регионы… Они всё-таки занимаются другим. Ребят тяжело заставить заниматься единоборствами. В большом городе много соблазнов, ребята отвлекаются на другие направления. Они рассредоточены на разные виды спорта. Например, игровые. На Кавказе всегда присутствовал культ силы. Тут ценилась сила, навыки. Не говорю, что это не ценится в других местах. Но здесь на это делается основной акцент. Плюс – это социальный лифт. Особенно не развиты другие направления. Ребята идут в единоборства, живут этим и доминируют. В любительских видах это было видно давно. И лишь вопросом времени было то, как быстро ребята начнут доминировать во всех мировых организациях.

Если при естественной конкуренции давать парням с Кавказа выступать, они проявляют себя даже в других странах. Другой вопрос, что с точки зрения маркетинга это не всегда может быть хорошо. Особенно для американского промоушена, в котором сейчас нет ни одного мужчины-чемпиона из США. Наверное, сейчас будут какие-то меры предпринимать. Думаю, это особенность региона и его любви к единоборствам. На Кавказе ими живут, занимаются, режимят. Плюс духовный подход, образ жизни, отсутствие вредных привычек. Это и позволило единоборцам из Кавказа выйти на такие позиции».

Асланбек Бадаев Фото: Из личного архива вице-президента АСА

Свою точку зрения высказал боец PFL Валентин Молдавский: «Я думаю, что на Кавказе, и это не зависит от республики или страны, единоборства ставятся во главу угла. Вольная борьба, ушу-саньда. Очень большое количество детей и молодёжи в этом участвует. Соответственно, большая конкуренция даже на уровне республик. Ребята выходят на высокий уровень очень быстро. Из представителей США тоже достаточно много серьёзных бойцов. Но если брать общий процент населения, в Америке заинтересованность людей в единоборствах меньше. Вот и результат».

Кавказ действительно захватил весь верх мирового топа лучшей лиги на планете. Однако, как видим, ситуация является положительной не только из-за позитивных факторов. К сожалению, многих действительно подталкивает «голод», с которым приходится бороться любыми способами. И очень важно отметить, что воспитание и характер не позволяют бойцам пресытиться. Тот же Мераб на протяжении долгого времени остаётся непобеждённым, удерживает пояс. Он стал суперзвездой в медийном плане. Но продолжает выходить в клетку и биться из последних сил. Потому что прекрасно знает цену своего успеха. И не может позволить себе это потерять. Видимо, доминация Кавказа в UFC – всерьёз и надолго.