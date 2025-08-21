Самый богатый Десантник? Сколько зарабатывает Павлович в UFC

23 августа в Шанхае, Китай, пройдёт турнир UFC Fight Night 257. В рамках ивента, помимо прочих, выступит российский тяжеловес, экс-претендент на временный титул Сергей Павлович. Десантнику предстоит поединок с Вальдо Кортес-Акостой, занимающим шестую строчку в рейтинге тяжёлого дивизиона.

Павлович проводит свой 11-й поединок под эгидой UFC. Россиянин давно на хорошем счету благодаря выдающейся серии нокаутов в шести боях и занимает третье место в рейтинге. От нового титульного шанса Сергея отделяет одна-две победы. У Павловича явно не первый контракт с UFC, он уже несколько раз переподписывал соглашение, и его гонорары, разумеется, также подросли.

Россиянин пришёл в UFC непобеждённым бойцом и чемпионом Fight Nights в 2018 году. В дебюте Павлович сразу получил звёздного Алистара Оверима, занимавшего тогда шестую строчку в рейтинге дивизиона. Старт Сергея в UFC вышел неудачным — он проиграл техническим нокаутом в первом раунде. А гонорар за дебютный бой составил всего $ 13,5 тыс . Через полгода Десантник вернулся в октагон и нокаутировал Марсело Голма. За эту победу Павлович заработал уже $ 73,5 тыс. — помог бонус в $ 50 тыс. за лучшее выступление вечера. В 2019 году Сергей провёл ещё один бой и оформил ещё один нокаут, пострадал Морис Грин. Бонуса не было и примерных данных по заработку Павловича – тоже.

Но зато после простоя, который затянулся почти на 2,5 года, Сергей нокаутировал Шамиля Абдурахимова и получил путёвку в топ-15 рейтинга, а также весьма солидные $ 103 тыс. с учётом очередного бонуса за лучшее выступление вечера. Дальше был Деррик Льюис, довольно большое имя и первый номерной турнир UFC в карьере Павловича. Там Сергей снова победил нокаутом в первом раунде и получил $ 124,5 тыс. (базовый гонорар — $ 60 тыс., согласно MMA Salaries). А следом состоялся поединок с Таем Туивасой. Победа нокаутом над австралийцем обогатила российского тяжа на $ 355 тыс., по информации TheSportsGrail.

Серия из пяти нокаутов приблизила Павловича к статусу претендента на титул. Оставалось пройти Кёртиса Блэйдса. Сергей с задачей справился, и сообщалось, что за это Десантник получил $ 515 тыс. Причём $ 350 тыс. были базовым гонораром. Серьёзный скачок, но нужно также учитывать, что это был первый мейн-ивент UFC в карьере Павловича. Впереди маячил титульный шанс. Сначала Сергея назначили страхующим поединок Джона Джонса и Стипе Миочича. А потом из-за травмы чемпиона Павлович получил бой за временный титул с Томом Аспиналлом.

Сергей Павлович Фото: Jeff Bottari/GettyImages

По данным MMASalaries, Сергей, несмотря на поражение, очень прилично заработал. $ 500 тыс. — базовый гонорар, $ 300 тыс. — доход от PPV, а ещё $ 32 тыс. составили спонсорские выплаты. В любом случае это были самые большие деньги, которые Павлович зарабатывал в UFC. Помогло и то, что это был выход на коротком уведомлении, а такие вещи поощряются руководством промоушена. Поражение отбросило Сергея назад, и для возвращения в титульную гонку ему предстояло победить Александра Волкова. К сожалению для Павловича, его ждало ещё одно поражение. Которое, впрочем, по данным Sporty Salaries, помогло россиянину заработать $ 266 тыс. при базовой выплате в $ 250 тыс.

После двух поражений россиянин остался на хорошем счету с точки зрения гонораров. Сергея свели с Жаирзиньо Розенстрайком, российский боец победил и увёз домой $ 410 тыс., из которых $ 350 тыс. были гарантированными. Суммарно, по данным разных источников, Павлович заработал более $ 2,6 млн за 10 поединков под эгидой UFC, из которых $ 200 тыс. — это бонусы за лучшее выступление . Весьма неплохо, плюс ко всему нынешний контракт, судя по всему, не подразумевает выплаты за победу, что позволяет Сергею не зависеть полностью от результата боя. Даже последние поражения не повлияли на его гонорары.

Теперь у Павловича впереди 11-й бой в UFC. В соперниках – Кортес-Акоста, который пока далёк от гонораров уровня Павловича. Согласно данным Sporty Salaries, самый большой базовый гонорар Вальдо, который он получил за последний бой с Сергеем Спиваком, составил $ 60 тыс. А общий заработок Кортес-Акосты в UFC едва доходит до $ 500 тыс . Во многом виной тому стиль Кортес-Акосты, за счёт которого он почти всегда доходит до решений. Гонорары, конечно, растут с каждым следующим боем, но медленно. Гораздо медленнее, чем у Павловича, который копил нокауты.

В предстоящем поединке тоже не стоит ждать большого скачка Кортес-Акосты в деньгах. Можно предположить, что от $ 60 тыс. за выход он доберётся до базовых $ 70-75 тыс. и столько же – за победу. Павлович же в последних боях не опускался ниже планки в $ 250-300 тыс., поэтому логично отталкиваться от этой цифры. При хорошем раскладе и получении бонуса Сергей может заработать около $ 500 тыс. Однако не менее важно, что успех вплотную приблизит его к титульной гонке.