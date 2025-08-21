По стопам Кайлы Харрисон. Суперзвезда американской борьбы рвётся в MMA

Гейбл Стивесон – суперзвезда американской борьбы. Он добивался самых крутых вершин на студенческом уровне. Но решил на этом не останавливаться. Пожалуй, важнейшим достижением в жизни пока является золотая медаль, добытая на Олимпийских играх в Токио. Но карьера в борьбе уже осталась в прошлом. И параллельно с ней Гейбл пробовал свои силы в разных занятиях. Американский футбол, реслинг… Теперь выбор пал на смешанные единоборства. И многие с большим нетерпением ждут Стивесона в сильных лигах. А всё потому, что потенциал у него действительно есть.

Гейбл Стивесон Фото: Jay LaPrete/GettyImages

Гейбл ещё с юниорского уровня выделялся на фоне сверстников. Он выглядел крупнее, атлетичнее. Поэтому никого особенно не удивило, что в 2015 году Стивесон забрал чемпионат мира в своей возрастной категории. А затем дважды смог повторить этот успех. Причём в 2017 году парень поднялся в весовой категории, но продолжил тотально доминировать. В итоге к 2020-му американец стал главной надеждой своей страны на Олимпийских играх. Не помешало даже то, что в итоге старт в Токио передвинули по времени. Гейбл подошёл к нему в шикарном состоянии и завоевал золотую медаль . А затем закрепил этот успех.

На студенческом уровне Стивесон продолжил разрывать. Например, дважды был признан самым выдающимся борцом США. И только к 2025 году Гейбл решил окончательно поставить точку. В марте американец добрался до финала чемпионата NCAA. Это был шанс завоевать третий титул. А главное, получить негласный статус самого великого тяжеловеса в истории студенческой борьбы. Однако дело обернулось сенсационным поражением. Уайт Хендриксон смог остановить грозного соперника. В итоге на новый заход Гейбл не решился. Он объявил, что завершает карьеру в вольной борьбе. Правда, никто не гарантирует, что со временем Стивесон не вернётся ради Олимпиады.

Уайт Хендриксон и Гейбл Стивесон Фото: Mitchell Leff/Getty Images

Важно отметить, что с 2021 года Гейбл выступал в реслинге. И даже попал в лучший промоушен на планете – WWE. На протяжении долгого времени он зарабатывал себе статус суперзвезды. А затем попробовал свои силы ещё и в NXT. Параллельно Стивесон проходил лагерь с командой по американскому футболу. Конечно, с такими габаритами парень пригодился бы любой команде. Но в итоге сам американец принял решение не связывать свою жизнь с этими занятиями. И в мае 2025 года внезапно заявил, что сначала планирует ворваться в смешанные единоборства, а затем и вовсе подписать контракт с UFC .

Гейбл прекрасно понимает, что просто не будет. Однако у него есть шикарный пример. Это Кайла Харрисон, которая дважды становилась чемпионкой Олимпийских игр по дзюдо. А в смешанных единоборствах сколотила рекорд 19-1. Причём сначала примерила на своё плечо титул PFL, а затем повторила этот успех в UFC. Естественно, американка уделяет огромное внимание борьбе. И чаще всего забирает поединки, отправляя соперниц в партер. Там либо доводит дело до финиша, либо спокойно зарабатывает победу решением судей. И Стивесон вполне может пойти по той же дорожке. К слову, он уже проверял свои навыки против бойцов UFC. Правда, делал это с крошечным Мерабом Двалишвили. Теперь соперники будут намного крупнее.