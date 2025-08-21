Как правильно о себе заявить и заработать титульник. Мовсар Евлоев — бери пример

В прошлые выходные в Чикаго прошёл большой номерной турнир UFC 319. Внимание было приковано в первую очередь к Хамзату Чимаеву и его титульному поединку, но и, помимо него, было немало интересных боёв, которые подарили болельщикам и матчмейкерам UFC новые любопытные повороты.

В первую очередь это соглавный поединок между топом полулёгкого веса Лероном Мёрфи и новичком промоушена Аароном Пико, на которого, очевидно, возлагались большие надежды. Сначала американского проспекта пытались свести с первым номером дивизиона Мовсаром Евлоевым. Причём дважды. Сначала Пико не подошли сроки (бой планировали на май), а потом уже россиянин слетел с назначенного поединка в Абу-Даби в конце июля. Так образовался бой Мёрфи — Пико в ко-мейне UFC 319, причём Лерон выходил на коротком уведомлении.

Бой Лерона Мёрфи и Аарона Пико Фото: Cooper Neill/GettyImages

Несмотря на то что Аарон был фаворитом, британец показал, почему он входит в топ-6 полулёгкого дивизиона и до сих пор никому не проигрывал. Мёрфи пережил стартовый штурм, а потом блестяще поймал Пико ударом локтем с разворота и отправил его в глухой нокаут. Потом Лерон объяснял: «У Пико отличный бокс, но нельзя так агрессивно идти на бойцов высокого класса. Я один из самых техничных бойцов в этом спорте, я изучал его бои и знал, где будет находиться его голова. У меня в рукаве несколько трюков, которые могут завершить бой, и один из них я применил сегодня, потому что он был слишком агрессивен».

Мёрфи, за которым прочно закреплена слава бойца, любящего доходить до решений, не просто удивил, а ещё и очень громко о себе заявил. Такие яркие нокауты не проходят бесследно, и в руководстве ценят подобные финиши. Сразу после боя Лерон заявил о титульных претензиях: «Этот спорт — об удачных моментах, и я только что создал такой. Мне нужно было что-то такое, я принял бой на трёхнедельном уведомлении, верил в себя. Знал, что у меня в руках большая возможность. Я следующий в очереди. Волкановски, погнали!»

Дана Уайт всегда повторяет, что «UFC — это бизнес возможностей». Так что Мёрфи идеально воспользовался моментом и получил «одобрение» от чемпиона. Волкановски тут же написал в социальных сетях: «Увидимся в декабре. Поздравляю». А следом и Дана Уайт на пресс-конференции заявил, что ему нравится идея боя Волкановски — Мёрфи на декабрь .

В итоге в полулёгком весе новый претендент на титул, и никто не скажет, что это незаслуженно. Да, Мовсар Евлоев — первый номер дивизиона, тоже непобеждённый, 9-0 в UFC. Не так важно, что это победы решениями, такую серию непросто сколотить. К тому же там есть и очень солидные скальпы. Однако Евлоев, в отличие от Мёрфи, не создаёт удачного момента и не пользуется возможностями . Побеждай Пико — и вот тебе долгожданный титульник. Но россиянину не повезло, он выбыл. И, кстати, никто так и не дал объяснений, что было с Евлоевым и почему он снялся с поединка.

Волкановски также прокомментировал ситуацию и признался, что пытался получить бой с Мовсаром, а также похвалил Мёрфи: «Это был грандиозный нокаут — трудно представить что-то лучше. Для меня было важно понять, кто будет следующим. Кто больше всех этого заслуживает? И я думаю, что теперь это Лерон Мёрфи. Да, у него много побед решениями, однако парень выходит и становится автором потрясающего нокаута на большом турнире. Он идёт на внушительной победной серии, и, по-моему, здесь всё очевидно. Декабрь выглядит хорошим вариантом. Честно скажу, я пытался организовать бой с Мовсаром. Я считал, что он заслужил. У него был назначен этот бой, и я думал: «Хорошо, он пройдёт Пико — и титульник будет его». Но он снялся, и вы знаете, как UFC реагирует на такие вещи. Может, это была серьёзная травма, я не знаю, однако похоже, что это будет не Мовсар. Теперь это Лерон Мёрфи, что вполне логично. Он обошёл Мовсара. Так что давайте организуем бой с Лероном Мёрфи в декабре. Звучит отлично».

У Мёрфи в UFC одна ничья и девять побед, только три из которых были добыты досрочно. До встречи с Пико Лерон шёл на серии из пяти побед решениями. Но теперь уже совсем неважно, что у Мёрфи бо́льшая часть поединков проходит всю дистанцию. Боец хорош настолько, насколько хорош его последний бой. И британец уже на четвёртом месте в рейтинге. А нокаут с Пико надолго запомнится всем. Это отличный пример для Евлоева — так нужно пользоваться возможностями, заявлять о себе и выходить на титульник.

Мовсар Евлоев Фото: Jeff Bottari/GettyImages

А сейчас Мовсар остаётся первым номером рейтинга, но это ему ничего не гарантирует. Вполне вероятно, что его в гонке может обойти и Жан Силва, если победит в сентябре Диего Лопеса. Евлоеву нужно проводить бой, может, даже два. Из справедливого претендента он превратился в бойца, которому снова нужно доказывать свой статус. К сожалению, винить в этом Мовсар может только себя.