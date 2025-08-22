У России есть ещё один чемпион! Попов со второй попытки завоевал пояс PFL

В ночь на 22 августа в Холливуде, штат Флорида, США прошёл турнир PFL World Tournament 10, в рамках которого состоялись очередные финалы Гран-при. В тяжёлой весовой категории за пояс и приз в размере $ 500 тыс. сошлись боец из команды Фёдора Емельяненко Олег Попов и молдаванин Александр Романов.

Попов ещё в прошлом году добирался до финала Гран-при, но там Олег столкнулся с другим россиянином Денисом Гольцовым и проиграл досрочно. Для Попова это поражение стало лишь вторым в профессиональной карьере. После неудачи россиянин зашёл в новый сезон и успешно прошёл двух бывших бойцов UFC. Сначала Попов победил раздельным решением судей Карла Уильямса, а затем единогласно победил бразильца Родриго Насименто и проследовал в финал.

Александр Романов — ещё один экс-боец UFC на пути Попова. Молдаванин был уволен из промоушена Даны Уайта в конце прошлого года, вёл переговоры о возвращении, но в итоге подписался в PFL. Забавно, что в последнем поединке в UFC Романов победил Насименто, а позже оба были уволены. В Гран-при молдавский боец начал уверенно и «задушил» гильотиной Тимоти Джонсона. А потом встретился с Валентином Молдавским. Россиянин в первом раунде очень сильно пробил Романову в пах и Александр не смог продолжить бой. Более того, его увезли на носилках. Поединок объявили несостоявшимся, но при этом в финал отправили Романова.

На старте поединка бойцы обменивались лоу-киками и держались на дистанции друг от друга. Первым на сближение пошёл Романов, но увяз в клинче и не смог даже попытаться провести тейкдаун. Ещё неоднократно бойцы оказывались в клинче и работали коленями по корпусу. В стойке же Попов был слегка точнее, атаковал сериями и проваливал соперника. В начале второго раунда уже Олег инициировал клинч, а позже у россиянина даже прошёл тейкдаун. Романов быстро поднялся, а затем неплохо попал коленом и фронт-киком в корпус. Попов стал активнее идти в борьбу, от которой Александр успешно защищался, и бойцы просто вставали в завязке в центре клетки.

В начале третьего раунда Романов хорошо попал коленом навстречу, а Попов ответил оверхэндом. После этого Александр прижал соперника к сетке и какое-то время контролировал Олега без каких-то попыток нанести урон. В стойке россиянин по-прежнему был быстрее и пользовался этим — Романов не успевал отвечать и мог предложить только клинч и кики в корпус. В четвёртом раунде картина поначалу не менялась — Попов чаще попадал с рук, а его соперник либо отвечал агрессивными выпадами, либо пытался бороться. Зато Романов в одной из атак хорошо попал, после чего Олег «поплыл», а молдованин бросился добивать, нанёс множество ударов, в том числе очень плотных апперкотов, но до финиша не добрался. Тем не менее, у Попова появилась гематома под правым глазом. Однако и Олег оставил небольшое рассечение сопернику.

Финальный раунд активнее начал Попов, но Романов прижал россиянина к сетке. Впрочем, рефери активно вмешивался и разнимал клинчи. Александр и после этого снова инициировал завязки и «сушил» поединок либо в центре, либо у клетки. А у Попова зачастую не получалось выходить из захвата. На последней минуте оппоненты несколько раз разменялись, но точных попаданий было немного.