Бокс/ММА Статьи

Олег Попов — Александр Романов, PFL World Tournament 10, финал Гран-при PFL, кто победил, обзор поединка, результаты

У России есть ещё один чемпион! Попов со второй попытки завоевал пояс PFL
Яхья Гасанов
Олег Попов — Александр Романов
В финале Олег одолел Александра Романова.

В ночь на 22 августа в Холливуде, штат Флорида, США прошёл турнир PFL World Tournament 10, в рамках которого состоялись очередные финалы Гран-при. В тяжёлой весовой категории за пояс и приз в размере $ 500 тыс. сошлись боец из команды Фёдора Емельяненко Олег Попов и молдаванин Александр Романов.

PFL 2025. PFL World Tournament 10: Finals, Холливуд, США
Александр Романов — Олег Попов (W)
22 августа 2025, пятница. 04:30 МСК
Александр Романов
Окончено
SD
Олег Попов

Попов ещё в прошлом году добирался до финала Гран-при, но там Олег столкнулся с другим россиянином Денисом Гольцовым и проиграл досрочно. Для Попова это поражение стало лишь вторым в профессиональной карьере. После неудачи россиянин зашёл в новый сезон и успешно прошёл двух бывших бойцов UFC. Сначала Попов победил раздельным решением судей Карла Уильямса, а затем единогласно победил бразильца Родриго Насименто и проследовал в финал.

Александр Романов — ещё один экс-боец UFC на пути Попова. Молдаванин был уволен из промоушена Даны Уайта в конце прошлого года, вёл переговоры о возвращении, но в итоге подписался в PFL. Забавно, что в последнем поединке в UFC Романов победил Насименто, а позже оба были уволены. В Гран-при молдавский боец начал уверенно и «задушил» гильотиной Тимоти Джонсона. А потом встретился с Валентином Молдавским. Россиянин в первом раунде очень сильно пробил Романову в пах и Александр не смог продолжить бой. Более того, его увезли на носилках. Поединок объявили несостоявшимся, но при этом в финал отправили Романова.

Бой Романова с Молдавским завершился очень жёстко:
Ужасная развязка битвы славян. Романова уносили после боя с Молдавским на носилках
Ужасная развязка битвы славян. Романова уносили после боя с Молдавским на носилках

На старте поединка бойцы обменивались лоу-киками и держались на дистанции друг от друга. Первым на сближение пошёл Романов, но увяз в клинче и не смог даже попытаться провести тейкдаун. Ещё неоднократно бойцы оказывались в клинче и работали коленями по корпусу. В стойке же Попов был слегка точнее, атаковал сериями и проваливал соперника. В начале второго раунда уже Олег инициировал клинч, а позже у россиянина даже прошёл тейкдаун. Романов быстро поднялся, а затем неплохо попал коленом и фронт-киком в корпус. Попов стал активнее идти в борьбу, от которой Александр успешно защищался, и бойцы просто вставали в завязке в центре клетки.

В начале третьего раунда Романов хорошо попал коленом навстречу, а Попов ответил оверхэндом. После этого Александр прижал соперника к сетке и какое-то время контролировал Олега без каких-то попыток нанести урон. В стойке россиянин по-прежнему был быстрее и пользовался этим — Романов не успевал отвечать и мог предложить только клинч и кики в корпус. В четвёртом раунде картина поначалу не менялась — Попов чаще попадал с рук, а его соперник либо отвечал агрессивными выпадами, либо пытался бороться. Зато Романов в одной из атак хорошо попал, после чего Олег «поплыл», а молдованин бросился добивать, нанёс множество ударов, в том числе очень плотных апперкотов, но до финиша не добрался. Тем не менее, у Попова появилась гематома под правым глазом. Однако и Олег оставил небольшое рассечение сопернику.

Финальный раунд активнее начал Попов, но Романов прижал россиянина к сетке. Впрочем, рефери активно вмешивался и разнимал клинчи. Александр и после этого снова инициировал завязки и «сушил» поединок либо в центре, либо у клетки. А у Попова зачастую не получалось выходить из захвата. На последней минуте оппоненты несколько раз разменялись, но точных попаданий было немного.

Ожидаемо поединок прошёл всю дистанцию. Мнения судей по итогам пяти раундов разделились. Двое из них отдали победу Попову и россиянин стал новым чемпионом PFL в тяжёлой весовой категории!

