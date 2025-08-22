Даже поражения идут на пользу. Карьера Павловича – преодоление и работа над ошибками

23 августа в Шанхае, Китай, на «Мерседес-Бенц Арене» состоится турнир UFC Fight Night 257. Он вызовет особый интерес у фанатов смешанных единоборств из России. В октагон возвращается Сергей Павлович, который пытается вернуться в титульную гонку в тяжёлом весе. Его соперником станет опасный американец Вальдо Кортес-Акоста.

Для Десантника этот поединок будет иметь важнейшее значение. А всё потому, что сейчас россиянин оказался отодвинут от титульной гонки. Однако вторая победа подряд может быстро вернуть Павловича в неё. Правда, соперник – действительно крепкий и интересный. Поэтому станет очередным испытанием на пути Сергея. Кажется, весь путь бойца в UFC превращается в историю преодоления.

Имя : Сергей Павлович

: Сергей Павлович Дата рождения : 13 мая 1992 года

: 13 мая 1992 года Место рождения : Орловский, Ростовская область, Россия

: Орловский, Ростовская область, Россия Рост : 191 см

: 191 см Размах рук : 213 см

: 213 см Рекорд : 19-3

: 19-3 Весовая категория : тяжёлая

: тяжёлая Место в дивизионе : третье

: третье Команда : Gor ММА

: Gor ММА Прозвище: Десантник.

Первый шаг в UFC – в пропасть

Сергей просто великолепно выступал на родине. В России он успел провести 12 поединков – во всех победил. Кроме того, девять раз Павлович завершал бой досрочно. А ещё получилось завоевать титул чемпиона лиги Fight Nights Global. В рамках первой защиты Десантник доминировал в поединке с Кириллом Сидельниковым и уже в первом раунде оформил нокаут. После чего получил приглашение в лучшую лигу на планете. Казалось, перспективы – шикарные. Но первый же вызов в UFC обернулся провалом.

Сергею дали бой в Пекине, причём в соперники достался грозный Алистар Оверим. И у Павловича были прекрасные шансы громко заявить о себе. Но, как стало известно позже, справиться с акклиматизацией он не смог. И под занавес первого раунда улетел в нокаут. В тот момент злые языки начали говорить, что россиянин попал в лучшую лигу на планете слишком «сырым» и к таким серьёзным испытаниям просто не готов . Но Сергей не стал вести громких разговоров или пытаться кого-то переубедить на пресс-конференциях. Началась кропотливая работа.

Самый страшный нокаутёр на планете

После первого поражения Сергей полностью перезагрузился. И продемонстрировал всем, какой динамит скрывается в его кулаках. Россиянин выдал серию из шести побед. Причём тотально доминировал в боях. Каждого соперника Павлович разбивал в первом раунде, брутально отправляя в нокаут. А уровень оппозиции стремительно рос. В итоге за этот отрезок от рук Десантника пострадали Марсело Голм, Морис Грин, Шамиль Абдурахимов, Деррик Льюис, Тай Туиваса и Кёртис Блэйдс. Сергей показал, что усвоил уроки прошлого и поработал над ошибками.

Павлович не просто побеждал, он деклассировал соперников. И, что любопытно, даже не давал им опомниться. С первых же секунд Десантник без разведки бросался вперёд, шёл в атаку опустив забрало. И совершенно закономерно доносил до оппонентов огромное количеству ударов, тоннаж которых заставлял их падать на канвас. Сергея быстро начали называть самым опасным нокаутёром на планете. Конечно, соперники пытались рубиться, кто-то искал спасение в борьбе. Но россиянин избегал тейкдаунов, а затем проводил свои мощнейшие атаки. И в UFC признали успехи Павловича. Ему дали фантастический шанс – бой за титул временного чемпиона .

Сергей Павлович Фото: Chris Unger/GettyImages

Крутое пике

Бой с Томом Аспиналлом должен был ответить на вопрос о готовности Сергея к вызовам экстрасложности. И, к сожалению, указал на наличие проблем. На исходе первой минуты Павлович решил порубиться с одним из самых разносторонних и опасных тяжеловесов. И рухнул в нокаут. Естественно, россиянин вновь оказался в подвешенном состоянии. Сергея стали обвинять в том, что он почувствовал себя неуязвимым. А вместо этого должен был цепляться изо всех сил за шанс всей жизни. В карьере Сергея наступили крайне непростые времена.

Следующий бой ещё сильнее ударил по Павловичу. Он столкнулся с соотечественником Александром Волковым. Завязка вокруг этого поединка была очень крутой. Интрига крутилась относительно того, выйдут ли парни в октагон. Потом сам бой, который продлился все три раунда. А главное – тотальная доминация Драго и поражение Десантника единогласным решением судей. После боя Сергей даже отказался разговаривать с оппонентом, грубо его оттолкнув . И это выглядело жестом отчаяния. Казалось, что нити контроля над ситуацией полностью утрачены. Однако в итоге Павлович лишь начал работать более усердно.

Сергей Павлович после боя с Александром Волковым Фото: Chris Unger/GettyImages

Полная перезагрузка

Десантнику важно было полностью перезагрузиться. И он смог это сделать. Отличное свидетельство этому – поединок с Жаирзиньо Розенстрайком. Сергей забрал победу единогласным решением судей. И работал максимально выверенно, прагматично. Он наконец-то продемонстрировал, что у него есть план Б, при необходимости может перейти к борьбу. А главное – Павлович показал, что способен защищаться, избегать открытых рубок. Да, не всем понравилось такое выступление, не хватило зрелищности. Но россиянин стал драться более умно. И, возможно, именно этого не хватило, чтобы добраться до звания временного чемпиона UFC в тяжёлом весе.