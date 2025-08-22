Скидки
Бой Сергей Павлович — Вальдо Кортес-Акоста, 23 августа 2025, прямая онлайн-трансляция, UFC Шанхай, дата и время, лайв

UFC Шанхай: Павлович приехал за победой. Бой экс-чемпиона спасли в последний момент. LIVE
Яхья Гасанов
UFC Шанхай: Сергей Павлович — Вальдо Кортес-Акоста
А в главном событии турнира почти гарантирован нокаут.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

23 августа в Шанхае, Китай, на «Мерседес-Бенц Арене» состоится турнир UFC Fight Night 257. В главном событии вечера столкнутся бойцы из топ-15 полутяжёлого веса. Яркий бразилец Джонни Уокер, идущий на серии поражений, встретится с местным любимцем Миньян Чжаном.

UFC 2025. UFC Fight Night 257, Шанхай, Китай
Джонни Уокер — Миньян Чжан
23 августа 2025, суббота. 15:00 МСК
Джонни Уокер
Не началось
Миньян Чжан

В соглавном событии турнира бывший чемпион UFC Алджамейн Стерлинг будет биться с экс-претендентом на титул Брайаном Ортегой.

UFC 2025. UFC Fight Night 257, Шанхай, Китай
Брайан Ортега — Алджамейн Стерлинг
23 августа 2025, суббота. 14:30 МСК
Брайан Ортега
Не началось
Алджамейн Стерлинг

А у фанатов смешанных единоборств из России особый интерес вызовет возвращение Сергея Павловича, который пытается вернуться в титульную гонку в тяжёлом весе. Его соперником станет американец Вальдо Кортес-Акоста.

UFC 2025. UFC Fight Night 257, Шанхай, Китай
Сергей Павлович — Вальдо Кортес-Акоста
23 августа 2025, суббота. 14:00 МСК
Сергей Павлович
Не началось
Вальдо Кортес-Акоста

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.

Считаем гонорары Павловича:
Самый богатый Десантник? Сколько зарабатывает Павлович в UFC
Где смотреть UFC Шанхай Дата и время турнира с боем Сергей Павлович — Вальдо Кортес-Акоста Полный кард турнира UFC Шанхай с боем Сергея Павловича
Live Яхья Гасанов

💪 Уокер: Анкалаев так хорош, что нокаутировал меня, воспользовавшись маленькой ошибкой

11-й номер рейтинга UFC в полутяжёлом весе бразилец Джонни Уокер комплиментарно высказался в адрес бывшего соперника и действующего обладателя чемпионского титула UFC в категории до 93 кг россиянина Магомеда Анкалаева.

«Анкалаев очень техничный боец. Он высокоуровневый профессионал, и этот парень показал себя хорошо в поединке с Перейрой. А на момент нашего с ним противостояния я сам не был на том уровне, чтобы иметь возможность победить его. Магомед настолько хорош, что победил меня, воспользовавшись одной моей маленькой ошибкой. В реванше я сделал неверное движение — после удара ногой надо было отвести ногу назад [а я оставил её впереди]. В результате Магомед подхватил ногу и отправил меня в нокаут. Анкалаев — боец чемпионского уровня», — приводит слова Уокера аккаунт Red Corner MMA в X (ранее Twitter).

14:39 Яхья Гасанов

❓ Как закончится бой Сергея Павловича и Вальдо Кортес-Акосты?

14:19 Яхья Гасанов

🐻 Павлович объяснил, чувствовал ли давление за рубежом из-за того, что является русским

Бывший претендент на временный титул чемпиона UFC в тяжёлом весе россиянин Сергей Павлович раскрыл, чувствовал ли он давление из-за того, что является русским.

«Ни разу не замечал таких вещей. Может быть, спортивная жизнь другая. Но вообще, абсолютно никак. Всё как у обычных людей, всё нормально. Я даже скажу так: когда ты из России, везде знают, что из России все люди и спортсмены из особого сплава. Всегда относятся с уважением. Потому что наши предки зарекомендовали себя так, а мы уже пытаемся нести их славу на себе. Что это всегда такие стальные люди во всех аспектах — и морально подтянутые, и физически. В хорошем смысле железные люди» — сказал Павлович в интервью на YouTube-канале Drozd Podcast.

14:19 Яхья Гасанов

Где смотреть UFC Шанхай

Посмотреть трансляцию турнира UFC Шанхай можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass.

14:19 Яхья Гасанов

🥵 «Привыкаем к жаре». Павлович прибыл в Шанхай для боя с Кортес-Акостой

Рейтинговый боец тяжёлого веса (до 120 кг) UFC россиянин Сергей Павлович рассказал о подготовке к поединку с представителем Бразилии Вальдо Кортес-Акостой. Бой пройдёт 23 августа на турнире UFC Fight Night 257 в Шанхае (Китай).

«Шанхай. Первый этап адаптации пройден — провели первые спарринги после перелёта. Потихоньку входим в ритм, привыкаем к часовому поясу и жаре. Работаем. Бой уже 23 августа», — написал Павлович на своей странице в социальных сетях.

14:18 Яхья Гасанов

Дата и время турнира с боем Сергей Павлович — Вальдо Кортес-Акоста

Турнир UFC Шанхай с поединком Сергей Павлович — Вальдо Кортес-Акоста состоится 23 августа на «Мерседес-Бенц Арене». Турнир стартует в 10:00 по московскому времени. А основной кард запланирован на 13:00 мск.

14:18 Яхья Гасанов

🧐 Бой Стерлинга и Ортеги был на грани отмены

Ортега в очередной раз столкнулся с проблемами во время весогонки, потерял сознание и был доставлен в больницу. По информации разных источников, бой сначала отменили, но потом Ортега вернулся на взвешивание. В итоге поединок пройдёт в промежуточном весе до 69,3 кг. И Брайан, и Стерлинг сделали вес, так что бой спасён. Но Ортега выглядел на весах ужасно.

14:18 Яхья Гасанов

Полный кард турнира UFC Шанхай с боем Сергея Павловича

  • Джонни Уокер — Миньян Чжан;
  • Брайан Ортега — Алджамейн Стерлинг;
  • Сергей Павлович — Вальдо Кортес-Акоста;
  • Су Мудаэрцзи — Кевин Борхас;
  • Нуражы Тайлак — Кифер Кросби;
  • Махешат Хайсаер — Годж Янг;
  • Лонир Кавана — Чарльз Джонсон;
  • Чжу Жун — Остин Хаббард;
  • Мишель Перейра — Кайл Докос;
  • Чжа И — Вестин Уилсон;
  • Лун Сяо — Су Ёун Ёу;
  • Уран Сатыбалдиев — Дияр Нургожай.
