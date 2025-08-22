UFC Шанхай: Павлович приехал за победой. Бой экс-чемпиона спасли в последний момент. LIVE

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.
23 августа в Шанхае, Китай, на «Мерседес-Бенц Арене» состоится турнир UFC Fight Night 257. В главном событии вечера столкнутся бойцы из топ-15 полутяжёлого веса. Яркий бразилец Джонни Уокер, идущий на серии поражений, встретится с местным любимцем Миньян Чжаном.
В соглавном событии турнира бывший чемпион UFC Алджамейн Стерлинг будет биться с экс-претендентом на титул Брайаном Ортегой.
А у фанатов смешанных единоборств из России особый интерес вызовет возвращение Сергея Павловича, который пытается вернуться в титульную гонку в тяжёлом весе. Его соперником станет американец Вальдо Кортес-Акоста.
💪 Уокер: Анкалаев так хорош, что нокаутировал меня, воспользовавшись маленькой ошибкой
11-й номер рейтинга UFC в полутяжёлом весе бразилец Джонни Уокер комплиментарно высказался в адрес бывшего соперника и действующего обладателя чемпионского титула UFC в категории до 93 кг россиянина Магомеда Анкалаева.
«Анкалаев очень техничный боец. Он высокоуровневый профессионал, и этот парень показал себя хорошо в поединке с Перейрой. А на момент нашего с ним противостояния я сам не был на том уровне, чтобы иметь возможность победить его. Магомед настолько хорош, что победил меня, воспользовавшись одной моей маленькой ошибкой. В реванше я сделал неверное движение — после удара ногой надо было отвести ногу назад [а я оставил её впереди]. В результате Магомед подхватил ногу и отправил меня в нокаут. Анкалаев — боец чемпионского уровня», — приводит слова Уокера аккаунт Red Corner MMA в X (ранее Twitter).
🐻 Павлович объяснил, чувствовал ли давление за рубежом из-за того, что является русским
Бывший претендент на временный титул чемпиона UFC в тяжёлом весе россиянин Сергей Павлович раскрыл, чувствовал ли он давление из-за того, что является русским.
«Ни разу не замечал таких вещей. Может быть, спортивная жизнь другая. Но вообще, абсолютно никак. Всё как у обычных людей, всё нормально. Я даже скажу так: когда ты из России, везде знают, что из России все люди и спортсмены из особого сплава. Всегда относятся с уважением. Потому что наши предки зарекомендовали себя так, а мы уже пытаемся нести их славу на себе. Что это всегда такие стальные люди во всех аспектах — и морально подтянутые, и физически. В хорошем смысле железные люди» — сказал Павлович в интервью на YouTube-канале Drozd Podcast.
Где смотреть UFC Шанхай
Посмотреть трансляцию турнира UFC Шанхай можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass.
🥵 «Привыкаем к жаре». Павлович прибыл в Шанхай для боя с Кортес-Акостой
Рейтинговый боец тяжёлого веса (до 120 кг) UFC россиянин Сергей Павлович рассказал о подготовке к поединку с представителем Бразилии Вальдо Кортес-Акостой. Бой пройдёт 23 августа на турнире UFC Fight Night 257 в Шанхае (Китай).
«Шанхай. Первый этап адаптации пройден — провели первые спарринги после перелёта. Потихоньку входим в ритм, привыкаем к часовому поясу и жаре. Работаем. Бой уже 23 августа», — написал Павлович на своей странице в социальных сетях.
Дата и время турнира с боем Сергей Павлович — Вальдо Кортес-Акоста
Турнир UFC Шанхай с поединком Сергей Павлович — Вальдо Кортес-Акоста состоится 23 августа на «Мерседес-Бенц Арене». Турнир стартует в 10:00 по московскому времени. А основной кард запланирован на 13:00 мск.
🧐 Бой Стерлинга и Ортеги был на грани отмены
Ортега в очередной раз столкнулся с проблемами во время весогонки, потерял сознание и был доставлен в больницу. По информации разных источников, бой сначала отменили, но потом Ортега вернулся на взвешивание. В итоге поединок пройдёт в промежуточном весе до 69,3 кг. И Брайан, и Стерлинг сделали вес, так что бой спасён. Но Ортега выглядел на весах ужасно.
Полный кард турнира UFC Шанхай с боем Сергея Павловича
- Джонни Уокер — Миньян Чжан;
- Брайан Ортега — Алджамейн Стерлинг;
- Сергей Павлович — Вальдо Кортес-Акоста;
- Су Мудаэрцзи — Кевин Борхас;
- Нуражы Тайлак — Кифер Кросби;
- Махешат Хайсаер — Годж Янг;
- Лонир Кавана — Чарльз Джонсон;
- Чжу Жун — Остин Хаббард;
- Мишель Перейра — Кайл Докос;
- Чжа И — Вестин Уилсон;
- Лун Сяо — Су Ёун Ёу;
- Уран Сатыбалдиев — Дияр Нургожай.