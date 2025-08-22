UFC Шанхай: Павлович приехал за победой. Бой экс-чемпиона спасли в последний момент. LIVE

А в главном событии турнира почти гарантирован нокаут.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

23 августа в Шанхае, Китай, на «Мерседес-Бенц Арене» состоится турнир UFC Fight Night 257. В главном событии вечера столкнутся бойцы из топ-15 полутяжёлого веса. Яркий бразилец Джонни Уокер, идущий на серии поражений, встретится с местным любимцем Миньян Чжаном.

В соглавном событии турнира бывший чемпион UFC Алджамейн Стерлинг будет биться с экс-претендентом на титул Брайаном Ортегой.

А у фанатов смешанных единоборств из России особый интерес вызовет возвращение Сергея Павловича, который пытается вернуться в титульную гонку в тяжёлом весе. Его соперником станет американец Вальдо Кортес-Акоста.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.