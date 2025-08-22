Позорное решение для бокса? Вместо титульника Танк будет биться с Джейком Полом

Джейк Пол за последний год окончательно превратился в одну из ключевых фигур современного бокса. Кто-то жёстко его критикует за дискредитацию этого вида спорта — приходит блогер с Disney, бьёт легендарных бойцов, включая Майка Тайсона, а потом попадает в рейтинги и претендует на титульник. Кто-то, напротив, хвалит Джейка за его умение продавать бои и делать большие деньги. Равнодушных Пол практически не оставляет.

И теперь он дал ещё один громкий инфоповод. Совсем недавно он победил Хулио Сезара Чавеса-младшего и всерьёз говорил о титульном шансе, потом были активные обсуждения поединка с Энтони Джошуа, но в итоге соперником Пола станет действующий чемпион мира в лёгком весе по версии WBA Джервонта Дэвис. Бой пройдёт в ночь с 14 на 15 ноября и будет носить выставочный характер , что неудивительно, так как бойцов друг от друга отделяют примерно 30 кг и шесть весовых категорий. Никакая Атлетическая комиссия не согласовала бы официальный бой при таких вводных. В любом случае это ещё один прецедент — теперь Пол уже бьётся с действующим чемпионом и актуальной суперзвездой.

Сам Пол, который горел желанием драться с Энтони Джошуа, объяснил смену курса так: «Джервонта слишком долго неуважительно относился к моему имени. Пускай его прозвище Танк, а я тогда — FPV-дрон. И я вот-вот выведу из строя этого мелкого пацана. Пускай он из топ-10 рейтинга pound-for-pound, но мой девиз — кто угодно, где угодно, когда угодно и вопреки всем прогнозам. Лично мне нравятся мои шансы. Сперва прикончу Давида, а затем растерзаю Голиафа».

Джейк Пол Фото: Sarah Stier/Getty Images

Как бы ни старался бравировать Пол, это всё ещё бой с человеком из лёгкого веса. И это не самый приятный матч-ап для бокса в целом с точки зрения репутации. Джервонта Дэвис в марте этого года провёл очень плохой бой с Ламонтом Роучем и не проиграл только потому, что рефери по какой-то неведомой причине не отсчитал нокдаун, когда Танк «взял колено». Дэвис собирался доказать свою силу в реванше, однако в итоге просто принял выставочный бой с блогером, и даже лояльная к нему WBA теперь раздумывает над тем, чтобы лишить Джервонту титула. А Ламонт Роуч просто потерял впустую время и на все эти новости лишь грустно отреагировал: «Я же говорил…».

Разумеется, решение о бое Пол — Дэвис подверглось критике от общественности. А Тони Беллью и вовсе назвал всё происходящее цирком: «Они пустили его в ринг к чемпионам и позволили делать всё, что он захочет! У него и в мыслях не было драться с Эй Джеем, он просто использовал его имя. как приманку! Вот это уже больше похоже на него — выйти против человека, который намного меньше, чем он. Теперь это действительно превращается в цирк!»

Понятно, что этот выставочный бой — история не про спорт. Но когда боец выбирает вместо титульника поединок за деньги, то это в любом случае печально. Впрочем, Джервонта и без того создавал себе образ слегка инфантильной суперзвезды. То он уставал от бокса и уходил из-за выгорания, потом возвращался, постоянно диктовал условия оппонентам в плане восстановления после весогонки, чтобы не терять преимущество. Даже тот самый скандальный нокдаун в бою с Роучем, который не засчитали, получился из-за того, что Джервонта хотел вытереть с лица гель, стекающий с волос. Плюс ко всему это единственная PPV-звезда, ещё не подписавшаяся с Riyadh Season. Так что без саудовских денег Дэвис решил заработать иначе.

Об этом говорит и Эдди Хирн: «Думаю, этот ивент просто показывает, на какой стадии карьеры сейчас Дэвис. Он заработает за это событие, скажем, $ 30-40 млн. Вы хотите его обвинить в этом? Поставьте себя на его место. У вас два варианта. Реванш с Роучем за $ 5-6-7-8 млн, в котором шансы на победу – 50 на 50. И бой с Полом за $ 30 млн. В романтическом мире идеального бокса мы все хотим, чтобы Дэвис дал реванш Роучу, а затем дрался со Стивенсоном в одном из самых больших поединков года. Но даже проведя два этих боя, он бы заработал примерно половину того, что заработает в поединке против Пола. Уже не говоря о том, что никто не знает, будет ли этот фрик-бой хотя бы настоящим. Однако мы все понимаем, что именно вот такие вот фрик-бои и делают кассу. Доказано боем Пол — Тайсон».

Джервонта Дэвис Фото: Al Bello/Getty Images

Хирн прав, романтика в боксе умерла, нужно привыкать к новой реальности. Поединок Танка с Полом действительно подходит под определение фрик-боя, но, несмотря на негативный фон вокруг, он привлечёт много внимания и наверняка покажет очень хорошие цифры на Netflix. А потом Джейк продолжит вызывать Энтони Джошуа и искать момент для титульника, чтобы окончательно взломать бокс. И каждый сам решит — позор это или просто новый виток развития спорта.