«Предали моё доверие». Гендерный тест стал проблемой для скандальной Иман Хелиф

Год назад во время парижской Олимпиады имя Иман Хелиф было одним из самых упоминаемых в средствах массовой информации. В разгар Игр стало известно, что боксёрша из Алжира и представительница Тайваня Линь Юйтин ещё во время чемпионата мира – 2023 провалила гендерный тест. Однако Международный олимпийский комитет таких тестов не проводил и не стал обращать внимания на новые факты… Хелиф с Юйтин добрались до финалов в своих весовых категориях и выиграли золотые медали.

Какое-то время после Игр эту тему ещё обсуждали, Иман сама подкидывала инфоповоды, заявив, например, что собирается обратиться в суд и подать иск против Дональда Трампа, Джоан Роулинг, Илона Маска и других известных людей, которые высказывались по поводу её пола… Но чем дальше позади оставались Игры, тем меньше стали вспоминать и про Иман.

Неожиданное развитие тема получила уже этим летом. Организация World Boxing, которая теперь курирует любительский бокс во многих странах, выступила с заявлением, что гендерные тесты теперь обязательны для всех спортсменок. Те, кто отказывается их проходить, в том числе Хелиф, будут отстранены.

«Это победа для женщин. Теперь мужчины не будут забивать их до смерти в ринге», — заявила писательница Джоан Роулинг.

Сама Хелиф оказалась в ситуации одновременно простой и сложной. Если, как заявляет Иман, ей действительно нечего скрывать, то нужно всего лишь пройти гендерный тест и доказать всему миру свою правоту. Но если Иман снова провалит тест, то навсегда попрощается с карьерой и, возможно, даже потеряет олимпийское золото. Хелиф долго выдерживала паузу и никак не комментировала ситуацию. Внезапно тишину прервал бывший тренер и менеджер Хелиф Нассер Йесхаф, заявивший, что Иман завершила карьеру.

«Она бросила всё. Иман покинула мир бокса. После Игр она даже не начала заниматься снова», — сказал Йесфах в интервью порталу Nice-Matin.

На это Хелиф уже пришлось ответить.

«Во-первых, я бы хотела прояснить для общественности, что новости о моём уходе из бокса не являются правдой и основаны исключительно на заявлениях человека, который никоим образом меня не представляет и который, я считаю, предал доверие и страну. Я не объявляла об уходе из спорта и по-прежнему предана своей карьере, регулярно тренируюсь и поддерживаю форму, готовясь к предстоящим соревнованиям. Слухи распространяются лишь для того, чтобы помешать моей спортивной карьере. Я всегда буду предана спорту и своей родине, Алжиру, и эта ложь не помешает мне защищать и чтить цвета моей страны», — написала Хелиф в социальных сетях.

Хотя Хелиф открещивается от слов своего бывшего тренера, называя его «предателем», однако после Олимпиады прошёл уже целый год, а Иман нигде не появилась, хотя постоянно говорит, что нацелена выиграть и следующие Олимпийские игры. Но, кажется, сделать это будет невозможно. Гендерные тесты теперь введены на всех международных турнирах, в том числе и ОИ, а Иман явно не собирается их проходить. Спортсменка из Алжира продолжает изображать жертву и настаивать,, что никто не должен сомневаться в её гендерной принадлежности. При этом в июне Хелиф планировала выступить на Eindhoven Box Cup, организованном World Boxing, однако после того, как гендерные тесты стали обязательными, Иман снялась с турнира. Совпадение?

Конечно, Хелиф сейчас будет делать всё, чтобы эти тесты отменили. Хотя казалось бы: достаточно просто пройти гендерный тест и разгромить всех критиков. Но раз этого не происходит, значит, у Иман действительно есть секреты и ситуация взялась не с пустого места. Мечты алжирской спортсменки о втором олимпийском золоте, похоже, останутся мечтами – вряд ли Хелиф когда-то решится снова проходить тест и ставить под угрозу свою и без того подпорченную репутацию.