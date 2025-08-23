Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Статьи

Турнир UFC в Шанхае, Сергей Павлович — Вальдо Кортес-Акоста, где проводят турниры, география UFC

География UFC поражает. Шанхай — только одна из главных точек промоушена
Игорь Некрасов
География UFC
Аудио-версия:
Комментарии
В этом году промоушен заедет в две новые страны.

Сегодня, 23 августа, в Шанхае проходит турнир UFC Fight Night 257. В карде вечера много интересных поединков, в том числе и для российской аудитории: очередной бой в промоушене проведёт третий номер рейтинга тяжеловесов Сергей Павлович, который разделит октагон с Вальдо Кортес-Акостой.

UFC 2025. UFC Fight Night 257, Шанхай, Китай
Сергей Павлович — Вальдо Кортес-Акоста
23 августа 2025, суббота. 14:00 МСК
Сергей Павлович
Не началось
Вальдо Кортес-Акоста

В Шанхай UFC возвращается спустя восемь лет, последний турнир лига проводила там в октябре 2017 года. При этом в Китай промоушен заезжает почти каждый год: Пётр Ян в прошлом году выступал в Макао, до пандемии турниры проводились в Шэньчжэне и Пекине. И в целом Дана Уайт часто смотрит в сторону азиатской аудитории: одной из первых стран, куда «выехал» турнир UFC, была Япония, где в то время смешанные единоборства были гораздо популярнее и успешнее, чем в США. Позже были визиты в Пасай (Филиппины), Каланг (Сингапур), Пусан (Южная Корея) – и везде приезд бойцов лучшей лиги мира вызывал колоссальный ажиотаж.

В целом в трёх доковидных годах руководство промоушена сделало ставку на расширение географии турниров. В 2017 году в США прошли только 22 турнира из 39, в 2018-м – 23 из 39, в 2019-м – 23 из 42. И при этом Дана Уайт пытался зацепить все континенты. Особой любовью пользовалась Европа: Шотландия, Нидерланды, Швеция, Польша, Чехия, Германия – и это не считая Англии и Франции, где UFC часто проводит свои турниры.

Павлович перезагружает карьеру:
Даже поражения идут на пользу. Карьера Павловича — преодоление и работа над ошибками
Даже поражения идут на пользу. Карьера Павловича — преодоление и работа над ошибками

Ну и, конечно, промоушен добирался и до России. В нашей стране было три турнира UFC: два в Москве и один – в Санкт-Петербурге. В столице любители единоборств увидели рубку Забита Магомедшарипова и Келвина Каттара, поединки Алексея Олейника и Марка Ханта, Яна Блаховича и Никиты Крылова, в Санкт-Петербурге выступили Ислам Махачев, Арман Царукян, Сергей Павлович, Мовсар Евлоев. UFC нравилась идея проводить российские турниры: они пользовались особой популярностью, и лига планировала часто приезжать в Россию, но затем случился коронавирус, а после вмешалась политика. UFC Fight Night 163 в 2019 году стал последним на сегодняшний день турниром, который прошёл у нас в стране. При этом Дана Уайт неоднократно заявлял, что хочет вернуть мероприятия лиги в Россию.

«Российские бойцы всё ещё дерутся в UFC, несмотря на все то, что происходит в мире. Так что мой ответ — да. Мы — глобальный бизнес. Мы будем вести бизнес, как это делали всегда», — сказал Дана Уайт про сотрудничество с Россией и возвращение турниров в нашу страну.

Один из турниров UFC прошёл на «ЦСКА-Арене»

Один из турниров UFC прошёл на «ЦСКА-Арене»

Фото: Jeff Bottari/Getty Images

В то же допандемийное время Дана Уайт смотрел в сторону Латинской Америки. Если раньше турниры UFC в Южной Америке принимала только Бразилия, хоть и делала это довольно часто, то за два года до пандемии лига посетила множество других стран. Турниры проводились в Аргентине, Чили и Уругвае, что было совсем необычно для лиги.

Нужно отметить, что у UFC есть уже и излюбленные точки, где стабильно проводятся турниры. Помимо США, которые, конечно, являются лидером по количеству ивентов и стараются разнообразить географию даже внутри страны, это Канада и Австралия. Эти две страны даже получают крупные номерные турниры, а в Австралии в феврале 2023 года состоялся один из самых ожидаемых поединков года между Исламом Махачевым и Алексом Волкановски.

Онлайн-трансляция турнира UFC в Шанхае:
UFC Шанхай: ждём брутальной победы от Сергея. Но соперник очень жёсткий. LIVE
Live
UFC Шанхай: ждём брутальной победы от Сергея. Но соперник очень жёсткий. LIVE

Ещё одной стабильной точкой притяжения турниров стали ОАЭ. Пошло это ещё с пандемии, когда поединки в основном проводились на Бойцовском острове: Дана Уайт настолько не хотел делать паузу, как другие виды спорта, что «смастерил» целый стерильный остров, который стал спасением для лиги. Теперь Абу-Даби стабильно принимает масштабные турниры, при этом Дана Уайт стал сотрудничать и другими арабскими странами. Сейчас ивенты проходят и в Саудовской Аравии, а на конец года запланирован турнир в Катаре.

В целом Дана Уайт снова взял курс на расширение географии: Баку и Доха, например, впервые принимают у себя турниры лиги. UFC остаётся самым глобальным и масштабным промоушеном мира, хочется верить, что в ближайшее время турниры UFC вернутся и в Россию. За время отсутствия в нашей стране появились и новые чемпионы, которые могут украсить ивент любого масштаба. Представляете бой Ислама Махачева и Илии Топурии в Москве? Или, например, поединок Магомеда Анкалаева и Алекса Перейры в Санкт-Петербурге? К таким турнирам было бы приковано внимание миллионов фанатов смешанных единоборств по всему миру.

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android