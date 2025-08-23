География UFC поражает. Шанхай — только одна из главных точек промоушена

Сегодня, 23 августа, в Шанхае проходит турнир UFC Fight Night 257. В карде вечера много интересных поединков, в том числе и для российской аудитории: очередной бой в промоушене проведёт третий номер рейтинга тяжеловесов Сергей Павлович, который разделит октагон с Вальдо Кортес-Акостой.

В Шанхай UFC возвращается спустя восемь лет, последний турнир лига проводила там в октябре 2017 года. При этом в Китай промоушен заезжает почти каждый год: Пётр Ян в прошлом году выступал в Макао, до пандемии турниры проводились в Шэньчжэне и Пекине. И в целом Дана Уайт часто смотрит в сторону азиатской аудитории: одной из первых стран, куда «выехал» турнир UFC, была Япония, где в то время смешанные единоборства были гораздо популярнее и успешнее, чем в США. Позже были визиты в Пасай (Филиппины), Каланг (Сингапур), Пусан (Южная Корея) – и везде приезд бойцов лучшей лиги мира вызывал колоссальный ажиотаж.

В целом в трёх доковидных годах руководство промоушена сделало ставку на расширение географии турниров. В 2017 году в США прошли только 22 турнира из 39, в 2018-м – 23 из 39, в 2019-м – 23 из 42. И при этом Дана Уайт пытался зацепить все континенты. Особой любовью пользовалась Европа: Шотландия, Нидерланды, Швеция, Польша, Чехия, Германия – и это не считая Англии и Франции, где UFC часто проводит свои турниры.

Ну и, конечно, промоушен добирался и до России. В нашей стране было три турнира UFC: два в Москве и один – в Санкт-Петербурге. В столице любители единоборств увидели рубку Забита Магомедшарипова и Келвина Каттара, поединки Алексея Олейника и Марка Ханта, Яна Блаховича и Никиты Крылова, в Санкт-Петербурге выступили Ислам Махачев, Арман Царукян, Сергей Павлович, Мовсар Евлоев. UFC нравилась идея проводить российские турниры: они пользовались особой популярностью, и лига планировала часто приезжать в Россию, но затем случился коронавирус, а после вмешалась политика. UFC Fight Night 163 в 2019 году стал последним на сегодняшний день турниром, который прошёл у нас в стране. При этом Дана Уайт неоднократно заявлял, что хочет вернуть мероприятия лиги в Россию .

«Российские бойцы всё ещё дерутся в UFC, несмотря на все то, что происходит в мире. Так что мой ответ — да. Мы — глобальный бизнес. Мы будем вести бизнес, как это делали всегда», — сказал Дана Уайт про сотрудничество с Россией и возвращение турниров в нашу страну.

Один из турниров UFC прошёл на «ЦСКА-Арене» Фото: Jeff Bottari/Getty Images

В то же допандемийное время Дана Уайт смотрел в сторону Латинской Америки. Если раньше турниры UFC в Южной Америке принимала только Бразилия, хоть и делала это довольно часто, то за два года до пандемии лига посетила множество других стран. Турниры проводились в Аргентине, Чили и Уругвае, что было совсем необычно для лиги.

Нужно отметить, что у UFC есть уже и излюбленные точки, где стабильно проводятся турниры. Помимо США, которые, конечно, являются лидером по количеству ивентов и стараются разнообразить географию даже внутри страны, это Канада и Австралия. Эти две страны даже получают крупные номерные турниры, а в Австралии в феврале 2023 года состоялся один из самых ожидаемых поединков года между Исламом Махачевым и Алексом Волкановски.

Ещё одной стабильной точкой притяжения турниров стали ОАЭ. Пошло это ещё с пандемии, когда поединки в основном проводились на Бойцовском острове: Дана Уайт настолько не хотел делать паузу, как другие виды спорта, что «смастерил» целый стерильный остров, который стал спасением для лиги. Теперь Абу-Даби стабильно принимает масштабные турниры, при этом Дана Уайт стал сотрудничать и другими арабскими странами. Сейчас ивенты проходят и в Саудовской Аравии, а на конец года запланирован турнир в Катаре.

В целом Дана Уайт снова взял курс на расширение географии: Баку и Доха, например, впервые принимают у себя турниры лиги. UFC остаётся самым глобальным и масштабным промоушеном мира, хочется верить, что в ближайшее время турниры UFC вернутся и в Россию. За время отсутствия в нашей стране появились и новые чемпионы, которые могут украсить ивент любого масштаба. Представляете бой Ислама Махачева и Илии Топурии в Москве? Или, например, поединок Магомеда Анкалаева и Алекса Перейры в Санкт-Петербурге? К таким турнирам было бы приковано внимание миллионов фанатов смешанных единоборств по всему миру.