Сергей Павлович — Вальдо Кортес-Акоста: обзор боя, кто победил, 23 августа 2025, UFC Шанхай, как закончился бой, результат

Без нокаута и без проблем. Павлович победил и остаётся в титульной гонке
Яхья Гасанов
Сергей Павлович победил Кортес-Акосту
Сергей в третий раз подряд дошёл до решения.

23 августа в Шанхае, Китай, проходит турнир UFC Fight Night 257. В рамках основного карда ивента свой очередной поединок под эгидой промоушена провёл российский тяжеловес Сергей Павлович. Его соперником стал Вальдо Кортес-Акоста.

UFC 2025. UFC Fight Night 257, Шанхай, Китай
Сергей Павлович (W) — Вальдо Кортес-Акоста
23 августа 2025, суббота. 14:00 МСК
Сергей Павлович
Окончено
UD
Вальдо Кортес-Акоста

Павлович ещё недавно был угрозой всего дивизиона и шёл на выдающейся серии из шести нокаутов в первом раунде. Однако потом всё развалилось — сначала досрочное поражение от Тома Аспиналла в поединке за временный пояс, а затем Сергей проиграл Александру Волкову и оказался в центре небольшого скандала. После небольшой паузы Павлович возвратился на победную тропу, в очень безопасном и прагматичном стиле выиграв у Жаирзиньо Розенстрайка. Это позволило россиянину вернуться в топ-3 дивизиона и снова оказаться неподалёку от титульной гонки.

Вальдо Кортес-Акоста, в отличие от Павловича, бьётся в безопасном стиле практически всегда. В восьми боях в UFC американец одержал семь побед, однако лишь дважды сумел финишировать своего соперника. Тем не менее Кортес-Акоста соорудил хорошую серию из пяти побед, в том числе выиграв решением в последнем поединке у Сергея Спивака, и добрался до шестой строчки в рейтинге тяжёлого веса. С учётом ситуации в дивизионе в бою Вальдо с Павловичем должен был определиться тот, кто потом получит претендентский поединок, так что ставки были высоки.

Павлович сразу занял центр и начал осторожно поджимать соперника к сетке. Кортес-Акоста старался держать дистанцию за счёт передней руки и лоу-киков. Вальдо несколько раз очень опасно сближался на скорости и входил в размены. Павлович же закладывался на тяжёлый удар и в одном из эпизодов плотно попал, но Кортес-Акоста устоял на ногах. Кроме того, один раз бойцы также столкнулись головами, однако не остановились и спокойно продолжили бой. Ближе к концу раунда Сергей начал читать резкие взрывы соперника и старался мгновенно наказывать за них.

Во второй пятиминутке Вальдо снова пошёл на сближение и едва не пропустил апперкот. В других атаках американец попадал справа, однако пропустил и сам. Кортес-Акосту повело, но он сумел быстро уйти на дистанцию. Постепенно Павлович перехватил инициативу: финтил, отлично контратаковал и не позволял сопернику работать в привычной манере. Вальдо выдержал несколько очень тяжёлых попаданий.

Бой Павлович — Кортес-Акоста

Бой Павлович — Кортес-Акоста

Фото: Jeff Bottari/Getty Images

В третьем раунде Сергей хорошо связывал комбинации с двух рук, а Кортес-Акоста отбивал россиянину переднюю ногу. Одна из атак Павловича дошла до челюсти оппонента, однако тот снова устоял на ногах. Удары Сергея были намного опаснее, и попадал он заметно чаще, к тому же разбив нос Вальдо. На кураже Павлович даже бэкфист запустил, но неточно. И в итоге поединок дошёл до решения.

Нокаута не случилось, однако все трое судей отдали победу Павловичу, и он успешно отстоял третье место в рейтинге. Может, без блеска, но вполне уверенно.

