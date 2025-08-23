Страх отлететь в нокаут или трезвый расчёт? Павловича не узнать

23 августа в Шанхае, Китай, на «Мерседес-Бенц Арене» состоялся турнир UFC Fight Night 257. Он вызывал особый интерес у фанатов смешанных единоборств из России. В октагон вернулся Сергей Павлович, который попытался вернуться в титульную гонку в тяжёлом весе. Его соперником стал опасный американец Вальдо Кортес-Акоста.

Сам поединок получался очень любопытным. Десантник полностью доминировал и выглядел мощно. Поэтому совершенно закономерно забрал победу единогласным решением судей. Правда, вопросы к россиянину всё-таки остались. По ходу боя несколько раз казалось, что финиш просто неизбежен – у Сергея была прекрасная возможность добить оппонента. Но каждый раз этого не происходило. А после поединка Павлович сказал, что стал совершенно новым бойцом.

Конечно, перед боем Сергей шёл фаворитом. А всё потому, что за его спиной – череда поединков с топами. Поэтому Павлович превосходил соперника практически во всём, недостатка в опыте не было. Однако было то, что вызывало тревогу. Не так давно случились те самые два поражения, после которых Десантник выпал из титульной гонки. И россиянину пришлось вносить очень серьёзные коррективы. В бою с Жаирзиньо Розенстрайком его было не узнать. Сергей, который чаще всего финишировал соперников в первом раунде, внезапно сделал ставку на осторожную работу. И не прогадал – добился желаемого результата. Правда, получил немало хейта в социальных сетях.

Перед поединком с Вальдо эксперты расходились в ожиданиях. Одни рассчитывали на быстрый нокаут, другие – на долгую рубку. Получилось нечто среднее. Сергей действовал намного активнее, чем в противостоянии с Розенстрайком. Это бросалось в глаза. А главное – максимально выверенно. Раньше Павлович зачастую пытался выбрасывать свои атаки довольно хаотично. Да, в этом был элемент неожиданности. Но и опасность наткнуться на контрвыпад и рухнуть была высокой. Что и обернулось провалом в противостоянии с Томом Аспиналлом. Теперь же Сергей действовал практически по чертежу. Сначала выцеливал одиночные удары, которыми грамотно потрясал оппонента. А затем переходил к комбинации, точкой в которой раз за разом становился удар правым боковым.

Конечно, многие ждали нокаута. Однако нужно понимать, что Кортес-Акоста – не парень с улицы. Это яркий боец UFC с приличным рекордом и достойным количеством досрочных финишей. Поэтому каждый размен получался рискованным, стоит это признавать. И Сергей находится в ситуации, когда новое поражение может поставить крест на дальнейших чемпионских амбициях. Поэтому, когда оппонент откровенно «плыл», Десантник не спешил бросаться вперёд. Он приглядывался и ждал, а затем продолжал методичную работу. И так – раз за разом.

У Сергея совершенно точно было несколько шансов удосрочить оппонента. И «динамит» из кулаков никуда не пропал. Прекрасным подтверждением стал момент в третьем раунде. Павлович джебом сломал Вальдо нос. А Кортес-Акоста потрогал его с таким изумлением, будто попросту не поверил в происходящее. Но Десантник стал действовать намного более прагматично. И это вовсе не страх, это чистый расчёт и грамотный подход к поединкам. Многих тяжеловесов подводила излишняя вера в свои кулаки. Сергей предпочитает не повторять ошибок. Он качественно изменился после того, как провёл неудачные поединки с Аспиналлом и Александром Волковым.

Сергей Павлович — Вальдо Кортес-Акоста Фото: Jeff Bottari/Getty Images

После боя Сергей подчеркнул, что действительно сознательно действовал совсем иначе: «Во-первых, приветствую Китай. Спасибо России. Мы изучали его. Я говорил, что стану новым бойцом. Если вы видели, я старался драться с головой». Это было заметно невооружённым взглядом. Павлович прокачал себя в понимании ситуации в октагоне, действовал шикарно на дистанции. Да, пока нет понимания относительно того, насколько хорошо Десантник ощущал бы себя в борьбе. Но, кажется, в перспективе болельщики понаблюдают и за этим.

Сейчас у Павловича только два реальных ориентира, к поединкам с которыми ему нужно стремиться – действующий чемпион Аспиналл и соотечественник Волков. Оба реванша, без сомнения, цель Десантника. Однако с ними драться по-прежнему – максимально опасно. И первые бои это наглядно продемонстрировали. Стиль Сергея становится всё более академичным, но это и хорошо. Россиянин удивляет, преподносит сюрпризы и делает всё грамотно. Совсем недавно он шёл на серии из двух поражений, а теперь возвращается в чемпионскую гонку. А значит, тактика Павловича работает на все 100%.