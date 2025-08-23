Китайской угрозы для Анкалаева больше нет. Чжан не прошёл проверку

23 августа в Шанхае, Китай, состоялся турнир UFC Fight Night 257. В главном событии вечера бился любимец местных болельщиков Миньян Чжан, для которого это был первый мейн-ивент в карьере под эгидой UFC. В соперники китайскому полутяжеловесу выдали Джонни Уокера.

На бумаге — идеальный расклад для продвижения Чжана. Соперник предпочитает работать в стойке, выше в рейтинге, не так здорово держит удар и идёт на серии из двух поражений нокаутами. Поэтому Уокер был здесь большим андердогом. Первый раунд это в целом подтверждал. Джонни, конечно, удивил, когда с первых секунд бросился бороться, но получилось это неудачно, к тому же до конца раунда бразилец ещё и несколько раз очень ощутимо пропустил. Правда, при этом и Миньян устал, а потом в дело вступил опыт. Уокер часто дерётся «без головы», однако в этот раз он отработал хладнокровно: держал дистанцию, работал киками и в итоге выбил ногу китайца, а потом после затяжного добивания финишировал его, огорчив арену.

Права на видео принадлежат UFC.

Для UFC это не лучший расклад. Миньян Чжан был для них интересной фигурой для раскрутки. Китаец ворвался в промоушен через турниры Road to UFC, а уже в самой организации оформил три эффектных нокаута, финишировав в первом раунде Брендсона Рибейро, Оззи Диаза и Энтони Смита. А общая победная серия бойца тогда достигла 12 боёв (все закончились в первые пять минут). Благодаря последней победе Чжана завели в рейтинги и явно хотели поднять повыше. Это логично, потому что Миньян дерётся ярко, чаще всего заканчивает бои в первом раунде, а в полутяжёлом весе есть проблемы с ростером. О кризисе в этом дивизионе не говорят только потому, что в UFC есть тяжёлый вес, который пребывает в гораздо худшем положении. Плюс Чжан — это хороший вариант для мейн-ивентов в Китае, потому что Вэйли Чжан и Сонг Ядонг, скорее всего, этот уровень переросли.

Кто-то даже считал Миньяна с его тяжёлым ударом угрозой для нынешнего чемпиона Магомеда Анкалаева. А сам он очень хотел быстро продвинуться в верхушку дивизиона и бросал вызов бывшему чемпиону Иржи Прохазке: «Я был на твоём поединке в Сингапуре, когда ты победил Тейшейру. Мне нравится твой стиль, и я уважаю твой бойцовский дух. Хотя ты больше не чемпион, я хотел бы сразиться с тобой, чтобы проверить себя. Иржи – ты следующий!»

Джонни Уокер — Миньян Чжан Фото: Jeff Bottari/Getty Images

С Прохазкой не вышло, но это и к лучшему, потому что Чжан не справился с гораздо менее серьёзной проверкой и проиграл Уокеру. Конечно, теперь с точки зрения рейтингов у UFC образовался небольшой затор в полутяжёлом весе. Сначала не получилось запустить свежую кровь в лице Ибо Аслана, затем та же судьба постигла Чжана. Уокер — яркий и очень самобытный боец, который привлекает внимание и не оставляет фанатов равнодушными, однако куда его могут продвинуть? У Джонни, при том что у него очень хорошие данные, есть определённый потолок. Выше он не поднимется и в титульную гонку не ворвётся.

Придётся Анкалаеву бить по кругу одни и те же имена: Алекс Перейра, Прохазка, Халил Раунтри, Карлос Ульберг, Доминик Рейес. А некоторые из них ещё и друг друга перебьют до того, как придут к титульнику. Поражение Чжана — просто ещё один сигнал о том, что и полутяжёлый вес в кризисе.

Скоро в UFC попытаются зажечь какую-то новую звезду в этом дивизионе, но пока застой продолжается. И не факт, что очередной проспект не споткнётся на безумном Джонни Уокере. Ну а от Чжана уже больших свершений ждать не приходится. Скорее всего, он останется в концовке топ-15 и будет устраивать зрелищные бои с соперниками попроще.