Очередное избиение от Гассиева. Мурат не прочувствовал здорового американца

В США состоялся вечер профессионального бокса. В главном событии турнира выступил российский боксёр, бывший чемпион мира в крузервейте Мурат Гассиев. Ему предстоял поединок с американцем Джереми Милтоном.

Мурат Гассиев — один из самых известных российский боксёров-профессионалов современности. Мурат достаточно рано начал карьеру — в 17 лет. Гассиев часто проводил бои, побеждал и демонстрировал яркий агрессивный стиль, что нравилось фанатами. В 2014 году Гассиев решил начать строить карьеру в США, и уже через пять поединков он с рекордом 23-0 вернулся в Россию и провёл в Москве бой за титул чемпиона мира против Дениса Лебедева, победив именитого соотечественника по очкам. Дальше была Всемирная боксёрская суперсерия и, конечно, её финал, где на кону в бою с Александром Усиком стояли не только их «нолики» в графе поражений и Кубок Мохаммеда Али за победу в Суперсерии, но и звание абсолютного чемпиона мира. Тот поединок Гассиев проиграл, и в его карьере началась не самая лучшая полоса.

Мурата мучали травмы, он даже сделал операцию на плече, из-за чего получился двухлетний простой. Гассиев вернулся в ринг и перешёл в супертяжёлый вес. За семь лет с момента боя с Усиком он провёл всего шесть поединков: пять выиграл, но в бою с Отто Валлином, который открывал двери к большим поединкам, Мурат уступил.

Но Гассиеву всего 31 год, он находится в топ-15 рейтинга IBF и пытается вернуться на вершину. Очередным соперником Мурата стал Джереми Милтон. Конечно, назвать Джереми серьёзным соперником вряд ли можно, в его активе всего 12 боёв, 11 из которых он выиграл, но уровень оппозиции был крайне низким. Плюс, в последнем поединке Милтон проиграл. Тем не менее, Джереми — фактурный парень, который на весах оказался больше Гассиева на 10 кг, имеет плотный удар — так что расслабляться Мурату не стоило.

Боксёры начали поединок осторожно. Милтон явно опасался своего титулованного соперника, отступал и часто использовал джеб, чтобы сдерживать Гассиева на дистанции. При этом Мурат тоже не спешил, поддавливал американца, отвечал своим джебом и работой по корпусу. Только к третьему раунду россиянин стал прибавлять, пошли плотные боковые и оверхэнды, которые были неприятны для Милтона. В концовке отрезка Джереми «съел» левый хук и апперкот и с трудом отправился в свой угол.

Джереми, в свою очередь, только обозначал видимость ударов, Милтон в большей степени думал о защите, атаки его были малоскоростными и не опасными. Мурат же пристрелялся и всё чаще доносил до американца свои плотные боковые, не забывал обрабатывать корпус. К середине боя у Джереми стали появляться гематомы на лице, была разбита губа. Гассиев уверенно забирал поединок, и после шестого раунда Милтон капитулировал. Джереми не побывал в нокдаунах, но много напропускал. Бой был односторонним, поэтому рисковать здоровьем американец не захотел. Мурат Гассиев одержал уверенную победу, но всё же уровень оппозиции Мурата пока не самый высокий. Россиянину нужны большие бои, в которых у него будет шанс проявить себя, а такие избиения малоизвестных соперников вряд ли позитивно влияют на карьеру Гассиева.