«Проверка перед выходом в открытый космос». Чего ждать дальше от Гассиева

В ночь на 24 августа в Майами, США, прошёл вечер профессионального бокса, в рамках которого свой очередной поединок проводил бывший чемпион мира в первом тяжёлом весе Мурат Гассиев. Боксёр встретился на ринге с американцем Джереми Милтоном. На бумаге это изначально выглядело мисматчем для Мурата, а на ринге это только подтвердилось.

Гассиев довольно легко разобрался с Милтоном, по сути, вынудив соперника отказаться от продолжения поединка после шестого раунда. И логично поразмышлять на тему того, что дальше для Мурата. Что есть на бумаге? У Гассиева теперь небольшая победная серия из двух поединков, он окончательно закрыл обидное поражение от Отто Валлина. Кроме того, впервые за восемь лет Осетин бился в США. Последний раз это было в 2017 году, когда Гассиев защищал титул IBF в поединке с Кшиштофом Влодарчиком. Возвращение в Америку — хороший знак для карьеры Мурата, однако двигаться, конечно, надо не по соперникам уровня Милтона.

Проблема в том, что в тяжёлом весе Гассиев так и не показал свою пиковую версию, хотя ему всего 31 год и для спада это рановато. В тяжах на счету Мурата шесть побед и одно поражение, но над кем были эти победы: Нури Сефери, Михаэль Валлиш, Карлоус Уэлч, Майк Балогун, Кем Юнгквист и вот Милтон. При всём к ним уважении, это далековато от чемпионского уровня, а когда Гассиев столкнулся с более крепкой оппозицией в лице Отто Валлина, то выглядел очень слабо.

У Гассиева есть неплохой плацдарм для того, чтобы двигаться выше: имя и бэкграунд, место в топ-15 рейтинга IBF, возможность биться в США, где явно полегче выбивать себе бои с более высокоуровневыми соперниками. При правильном матчмейкинге и при условии, что поединки и дальше станут проходить преимущественно в Америке, у Мурата будут шансы на несколько громких боёв.

Промоутер Ал Сиеста обнадёживает, что никто не будет искусственно тормозить Гассиева: «Гассиев готов выскочить с любым. Милтон — это крупный и довольно компетентный соперник, который идёт с одним поражением. Для Мурата это будет хорошей проверкой, если учитывать его простой. После этого поединка Мурат должен быть готов плавать в глубоких водах, принимать участие в чемпионских боях. Задерживать Гассиева никто не собирается, а наоборот, будем ему помогать. И бой с Милтоном — последняя проверка перед выходом в открытый космос».

Исходя из этого, дальше у Гассиева «открытый космос». Однако мы не знаем, что скрывается за этой формулировкой. Может, дальше Мурату планируют найти ещё несколько соперников низкого уровня, чтобы увеличить серию побед. Но в идеале — заполучить соперника из топ-15 и желательно в хорошем карде, чтобы сделать о себе громкое заявление. Если Гассиев намерен устроить титульный забег, то пора переходить к действиям, потому что в последнее время Осетин получает немало критики за оппозицию. А кроме того, такие бои расслабляют и боксёры начинают снижать к себе требования.

Мурат Гассиев Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Возможно, Мурат уже никогда не приблизится к чемпионскому уровню, однако с его стилем он в состоянии оставаться на слуху и ярко биться. А такие бои, как с Милтоном, будут потихоньку отправлять Гассиева к категории списанных чемпионов, уже неспособных биться на самом высоком уровне. По логике, ему нужно двигаться дальше, но всё в руках Мурата и упирается в вопрос — чего он хочет? А другой вопрос в том, не поздно ли спасать карьеру Осетина.