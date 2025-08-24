Жуткая история в реслинге. Сын экс-чемпиона UFC избил человека до полусмерти

В эти выходные в Лос-Анджелесе, штат Калифорния, США, проходил реслинг-турнир Knokx Pro Wrestling. Мероприятие завершилось жутким скандалом, в котором ключевой фигурой стал сын бывшего чемпиона UFC и Pride Куинтона Джексона, также известного как Рэмпейдж.

Во время одной из схваток профессиональный ММА-боец Раджа Джексон вдруг поднялся на ринг, схватил рестлера Стюарта Смита (он же — Syko Stu), поднял и выполнил амплитудный бросок, после чего пересел на него и начал буквально избивать его. После нескольких секунд замешательства со стороны рефери, болельщиков и других участников шоу все опомнились и начали оттаскивать Джексона. К тому времени Раджа успел нанести порядка 20 безответных ударов по лицу Смита, и тот потом лежал без сознания на настиле.

Всё это было в прямом эфире на платформе Kick. Рестлера доставили в больницу и поначалу сообщали, что он находится в тяжёлом состоянии и без сознания. Сам Раджа в то же время записывал стрим, где говорил, что никому не позволит проявлять к себе неуважение. В Сети быстро начало распространяться видео, на котором запечатлена небольшая перепалка Джексона и Смита. Судя по всему, бойца пригласили на шоу, а когда тот пересёкся с рестлерами, то Стюарт продемонстрировал элементы своей работы и разнёс банку газировки о голову Раджи. Тот не ответил, но пообещал, что Смит получит своё.

Отсюда уже и дальнейшее продолжение. Что тогда могло пойти не так? Есть два момента. Первый — есть видео, где после той самой перепалки Раджа и Стюарт пожимают руки, а рестлер несколько раз извинился. Второй момент — репортёр Fightful Шон Росс Сапп сообщил, что сам выход Джексона на ринг был в планах, как и бросок Смита. Однако дальше всё вышло из-под контроля, и рестлер в итоге был избит до полусмерти и госпитализирован с серьёзными повреждениями. Сообщали, что Стюарт даже был в коме. А известный обозреватель реслинга Дэйв Мельцер написал, что это было худшее, что он когда-либо видел на ринге.

Раджа Джексон Фото: United Fight League

Разумеется, Раджа стал объектом ненависти в социальных сетях. Фанаты призывают арестовать бойца и посадить его в тюрьму на десятки лет. Кто-то раскопал информацию, что Смит — ветеран боевых действий, который пошёл в реслинг, чтобы справляться с посттравматическим стрессовым расстройством. А на фоне вбросов о том, что Смит скончался, Раджа Джексон превратился в «убийцу, которому нет места среди людей».

Ни Раджа, ни промоушен инцидент не комментировали. Выступил только Куинтон Джексон. Когда он узнал о новостях, то тут же прервал стрим, который проводил, а позже опубликовал пост в социальных сетях на фоне слухов о смерти рестлера: «Хочу развеять дезинформацию о моём сыне Радже. Мне подтвердили, что рестлер (Стюарт Смит, он же Syko Stu) находится в сознании и его состояние стабильно. Он неожиданно ударил Раджу в боковую часть головы за несколько минут до своего матча. Радже сказали, что он может отомстить на ринге. Я думал, что это часть шоу. Это было ошибочное решение, и всё пошло не так. Раджа — боец ​​ММА, а не профессиональный рестлер, и ему не следовало участвовать в подобных мероприятиях. Я совершенно не оправдываю поступки моего сына! Он получил сотрясение мозга во время спарринга всего несколько дней назад и не имел права делать что-то близкое к физическому контакту. Как отец я глубоко обеспокоен здоровьем и благополучием мистера Смита. Я очень расстроен произошедшим, но сейчас моя главная забота — скорейшее выздоровление мистера Смита. Приношу извинения за сложившуюся ситуацию».

Болельщики, критикующие Джексона-младшего, быстро нашли видео, где Рэмпейдж говорит, что ему надо откладывать деньги на случай, если придётся вносить залог за Раджу. Пока эта ситуация не получила продолжения, нет информации о том, что светит дальше сыну Куинтону, но всё произошедшее — кошмар. Что двигало Раджой, как он планирует объяснить произошедшее, какие будут последствия. Будет много вопросов, на которые хотелось бы получить ответы. Ну и надеемся, что со Стюартом всё будет хорошо.