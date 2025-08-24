«Он готов к бою со мной». Итаума идёт за Усиком и «вечным» рекордом Тайсона

На прошлой неделе в Саудовской Аравии состоялся масштабный вечер профессионального бокса. Большое внимание было приковано к поединку двух британских тяжеловесов — 20-летнего Мозеса Итаумы и 37-летнего Диллиана Уайта.

За Итаумой в последние годы тщательно следят, парня считают настоящим вундеркиндом в мире бокса, сравнивают с самим Майком Тайсоном и выдают большие авансы. Турки Аль аш-Шейх после победы Александра Усика над Даниэлем Дюбуа заявил, что хотел бы увидеть бой украинца с Мозесом — представляете, какое доверие 20-летнему парню с рекордом 12-0 на тот момент?

Но при этом нужно понимать, что Итауму грамотно вели и что у него не было по-настоящему больших проверок. Бой с Диллианом Уайтом должен был стать для Мозеса чем-то особенным: всё-таки в соперниках у него был боксёр с именем, бывший претендент на титул чемпиона мира. Однако поединок оказался будничным для молодого британца, он избил Уайта уже в первом раунде, едва не выбив того за канаты.

13 побед в 13 поединках, 11 нокаутов — феноменальная статистика ещё совсем юного по меркам королевского дивизиона боксёра. После боя Мозес поскромничал, заявив, что не собирается вызывать Усика на поединок, однако уже после намекнул, что вовсе не прочь встретиться с абсолютным чемпионом.

«Что дальше? Честно говоря, я буду драться с любым, кого они поставят передо мной. Если быть до конца честным, Джозеф Паркер и Агит Кабайел действительно заслуживают боя с Александром Усиком, но я бы тоже хотел воспользоваться этой возможностью. Поставьте меня в один ряд с ними!» – приводит слова Итаумы издание Sky Sports.

Мозес Итаума Фото: Richard Pelham/Getty Images

На фоне всех этих разговоров о потенциальном поединке с Итаумой не стал отмалчиваться и Александр Усик.

«Великолепный парень, отличный бой. Думаю, Итаума – будущее бокса, мне нравится этот парень. Да, конечно, он готов к бою со мной», – приводит слова Усика BoxNation.

Итауму часто сравнивают с Майком Тайсоном, Мозес даже говорил, что хотел побить рекорд Майка и стать самым молодым чемпионом мира в королевском дивизионе. Достижение Тайсона осталось нетронутым, а вот самым молодым абсолютным чемпионом мира Мозес ещё может стать — если проведёт бой с Усиком до конца января следующего года. Но, кроме довольно ранних высоких результатов в профессиональной карьере и большого количества нокаутов, у Итаумы с Железным Майком не так много сходств.

Однако это не значит, что Мозес хуже. Напротив, если брать стиль, навыки и профессиональные данные, то Итаума — куда более разносторонний боксёр. По скорости рук, работе на ногах, боксёрскому интеллекту он больше напоминает Усика. Это неудивительно: Мозес почти идентичен по габаритам с Александром — 189 см рост против 191 см у чемпиона, 201 см размах рук против 198 см у украинца. То есть Мозес — далеко не крупный парень для королевского дивизиона. Но это позволяет ему, как и Усику, использовать преимущество в скорости, в передвижениях. На фоне тяжёлого и мощного Уайта Мозес выглядел боксёром из другой весовой категории.

При этом британец на 10 кг тяжелее Усика. У Мозеса нет какого-то атлетичного тела, как, например, у Энтони Джошуа или Деонтея Уайлдера, по телосложению Мозеса вовсе не скажешь, что он один из самых перспективных тяжей планеты. Однако эти 10 кг добавляют ему динамита в руки. Удары Мозеса не только взрывные и очень скоростные для тяжёлого веса, но и очень плотные. Посмотрите, как меньше чем за минуту Мозес избил Уайта, Диллиана болтало почти от каждого попадания молодого британца. В карьере Мозеса 11 нокаутов, все они были оформлены в двух стартовых раундах, восемь — в первом. Конечно, как здесь избегать сравнений с Тайсоном, при том что Мозес не выглядит как машина для финишей.

И, пожалуй, одним из главных преимуществ Мозеса является его боксёрский интеллект. Итаума боксирует очень умно для парня, которому 20 лет. В его действиях нет никакого сумбура, присущего молодым спортсменам, нет спешки. Он очень грамотно и быстро находит слабые места соперников и реализует свои преимущества . В бою с Уайтом Мозес быстро пристрелял правый хук и, заметив, что Диллиан его раз за разом пропускает, именно этим ударом и оформил финиш, филигранно сняв блок с головы соперника.

Да, возможно, выводить Итауму сейчас на Усика — не самая потрясающая идея. Мозес всего лишь дважды проходил шесть раундов, про полноценный 12-раудовый бой и говорить не стоит. При этом Итаума ничем не рискует, кроме заветного «нолика». Поражение вряд ли как-то отразится на его положении и карьере, а если бой будет близким — Итаума и вовсе поднимет свои котировки, не говоря уже о возможной победе. К рекорду Тайсона никто не может приблизиться почти 40 лет, у Итаумы есть возможность хотя бы попытаться его превзойти и войти в историю. Тем более что вряд ли у Усика сейчас есть варианты лучше: при всём уважении к Паркеру и Кабайелу, молодой британец выглядит куда интереснее, да и шансов в бою с украинцем у него больше, чем у всех остальных претендентов.