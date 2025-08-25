Усик получил вызов от Президента. 52-летний Ибеабучи вернулся в ринг спустя 26 лет

Длительные паузы в спорте, особенно в единоборствах, мало когда идут на пользу спортсменам. Какое внимание, например, было приковано к возвращению Мэнни Пакьяо после четырёхлетнего простоя: многие со скепсисом относились к его идее возобновить карьеру. Но оказалось, что четыре года — это детская шалость. В Нигерии состоялся вечер профессионального бокса, где в ринг вышел Айк Ибеабучи, который провёл свой первый поединок за 26 лет. И не просто провёл, а выиграл, заставив соперника капитулировать, после чего бросил вызов Александру Усику.

52-летний Айк Ибеабучи по прозвищу Президент в конце 1990-х был одним из самых опасных нокаутёров в тяжёлом весе. Интересно, что Айк не собирался заниматься боксом, но вдохновился поединком Майка Тайсона и Джеймса Дугласа, после чего всё же увлёкся этим видом спорта. В любителях он выиграл престижный турнир «Золотые перчатки» в 1994 году и сразу же перешёл в профессионалы, где за короткий промежуток сумел получить известность.

За два года в профессионалах он провёл 12 поединков в США, во всех одержав победы, только трижды доведя дело до судейского решения — всех остальных соперников он вырубал: сразу понятно, на чьи бои Ибеабучи ориентировался. Следующие четыре поединка он также выиграл, три из них — нокаутами, и вышел на главный бой в карьере. В июне 1997 года он встретился с небитым нокаутёром Дэвидом Туа с рекордом 27-0, и это был поединок настоящих монстров. На протяжении 10 раундов Айк и Дэвид беспощадно лупили друг друга, но нокаута не случилось: Ибеабучи выиграл решением судей и стал чемпионом по версии WBC International.

Казалось, теперь карьера Айка пойдёт в гору. Он оформил ещё два нокаута в поединках с Тимом Рэем и Эвертоном Дэвисом, а 20 марта 1999 года пять раундов преследовал небитого ранее техничного Криса Бёрда, пока не поймал и не финишировал его. Это был последний поединок нигерийского боксёра: перспективный нокаутёр с рекордом 20-0 и 15 нокаутами в активе пошёл по стопам кумира и за пределами ринга. Айка обвинили в изнасиловании и нанесении телесных повреждений. Сначала Ибеабучи отправился на принудительное лечение, а после — на 16 лет в тюрьму. Несколько раз Айк пытался выйти условно-досрочно, но получал отказ, и на свободе нигериец оказался в 2015 году. 42-летний на тот момент Айк сразу же заявил, что намерен вернуться в ринг.

Айк Ибеабучи Фото: из личного архива

«Мне нужно заработать возможность драться за титул чемпиона мира, и я понимаю, что должен доказать, что достоин этого. Хочу восстановить боксёрскую лицензию, чтобы иметь возможность выйти в ринг», — заявил боксёр.

Но время шло, а Ибеабучи не спешил с возвращением. Только спустя 10 лет он снова появился в ринге. Его соперником стал соотечественник Идрис Афинени, который попал под раздачу. Как в старые добрые времена, Айк в агрессивном стиле три раунда избивал оппонента и вынудил того сняться с боя.