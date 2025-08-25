Сезон реваншей для Десантника. Павлович победил — что дальше?

23 августа в Шанхае, Китай, прошёл очередной турнир UFC Fight Night 257. В рамках основного карда свою очередную победу под эгидой промоушена одержал российский тяжеловес Сергей Павлович. Десантник одолел единогласным решением судей Вальдо Кортес-Акосту и отстоял третью строчку в рейтинге дивизиона.

В третий раз подряд бой Павловича продлился всю дистанцию. Для сравнения: за предыдущие 20 поединков в профессиональной ММА-карьере было столько же решений. После поражения нокаутом от Тома Аспиналла Сергей изменился и даже после очередной победы заявил, что старался драться с головой. Новая версия Десантника уже не заточена на финиш, россиянин ставит на прагматичность и в таком стиле одержал вторую победу кряду. Однако Павлович-нокаутёр в том числе за счёт агрессии и досрочных побед превратился в претендента на пояс, а какие шансы дойти до титульного шанса есть сейчас?

Россиянин занимает третье место в рейтинге и общий упадок дивизиона играет ему на руку. После двух поражений Сергей уже побил двух людей не из топ-5, то есть подтвердил свои амбиции и рассчитывает на соперника, победа над которым выведет его на титульник. В пятёрку, помимо Павловича, входят также Сириль Ган, Александр Волков, Кёртис Блэйдс и Жаилтон Алмейда. Плюс чемпион Том Аспиналл. Свободен из этой пятёрки только Блэйдс, но и смысла в поединке с ним никакого нет — Павлович чуть более двух лет назад уже его нокаутировал.

Сергей Павлович Фото: Jeff Bottari/GettyImages

Самый очевидный вариант — ждать турнира UFC 321. Там и титульник Аспиналл — Ган пройдёт, и претендентский бой Волкова с Алмейдой. Павлович должен целиться в проигравших . Победа над любым из них автоматически сделает Сергея ещё одним претендентом на пояс. А без этого получить бой за титул практически нереально — только в случае форс-мажора. Проблема в том, что на бумаге вся эта четвёрка будет максимально неудобна Павловичу, особенно его обновлённой версии.

Сергей застаивается на месте, и за это его накажет Том Аспиналл. Волков и Ган могут успешно отработать с Павловичем на дистанции, как более классные игровики. В принципе, Александр это не так давно продемонстрировал. А Алмейда показал, что способен пробарывать практически любого бойца в тяжёлом весе. Чтобы проходить любого из них, Павлович должен серьёзно прибавлять и в том числе чаще задействовать свой главный козырь — тяжёлый удар.

Если исходить из потенциальных результатов главных боёв UFC 321, то у Павловича в дальнейшем будет больше шансов встретиться с Ганом или Алмейдой. С ними Сергей ещё не бился, но с обоими ранее мог встретиться. С Волковым и Аспиналлом бои были недавно, так что это менее интересные варианты для дивизиона, где и без того застой. Сезона реваншей пока не хочется, однако тут многое упрётся в то, как пройдут очные бои вышеперечисленных бойцов.

Нельзя исключать и то, что Павлович не захочет просто сидеть и дожидаться результатов, а решит провести бой. Правда, в этом случае соперник точно будет ниже шестой строчки рейтинга. Тут можно рассмотреть разве что победителя боя Марчин Тыбура — Анте Делия, который пройдёт в сентябре в Париже. Получится либо бой с поляком, идущим на серии из трёх побед в UFC, либо встреча с Делией, который только дебютирует в промоушене и призван добавить разнообразия в тяжёлом весе.

Сергей сейчас в таком положении, что вариантов у него немного. Титульный шанс очень близко, надо грамотно подойти к матчмейкингу и постараться выбить себе наиболее подходящего соперника. И, конечно, прогрессировать, потому что в противном случае Павлович станет элитным гейткипером, который топчется у топ-5 и не продвигается выше.