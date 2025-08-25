Все разбегаются от российского чемпиона. Муртазалиев — проблема всего дивизиона

Первый средний дивизион — один из самых конкурентных в современном профессиональном боксе. Там собраны и по-настоящему звёздные бойцы, и яркие проспекты, и очень крепкие чемпионы. Одним из самых опасных боксёров этой весовой категории остаётся непобеждённый россиянин Бахрам Муртазалиев.

Осенью прошлого года он вышел на первую защиту титула чемпиона мира по версии IBF и был очень большим андердогом в поединке против Тимофея Цзю, но в итоге уничтожил сына легендарного боксёра. Однако с тех пор Бахрам больше не выходил на ринг, хотя казалось, что наступает лучший момент, чтобы монетизировать успех — у него есть пояс, он только что побил бывшего чемпиона с громким именем. Но Муртазалиев пропал. Сначала лечение травмы руки и наступление Рамадана, а потом от него просто начали разбегаться соперники.

Как минимум в публичном поле обсуждалось четыре имени: Себастьян Фундора, Верджил Ортис, Эриксон Лубин и Джош Келли . Но в итоге ожидание соперника затянулось на несколько месяцев. Первым из переговоров выбыл Фундора. Бойцы обменялись постами в социальных сетях, бросили вызов друг другу, однако в итоге объединительного боя не случилось — Себастьян в итоге выбрал реванш с Цзю. Затем Бахрам обрадовал новостями, что в мае будет объявлено имя нового соперника, но снова тишина.

Как выяснилось позже, этим оппонентом должен был стать Верджил Ортис. На бумаге очень хороший бой, который нравился и Турки Аль аш-Шейху, однако в дело вмешался промоутер американца Оскар де ла Хойя: «Мне не нравится эта идея. В том смысле, что не нравится принимать такой бой сразу же после битв с Богачуком и Мадримовым. Знаете, в боксе есть правила. Если ты реально заботишься о своём бойце, то будешь следить за тем, чтобы он не выгорел. То есть не будешь постоянно подбрасывать ему монстра после монстра… Потому что именно так бойцы и выгорают. Вот поэтому мне и не нравится этот бой».

По сути, команда Ортиса расписалась в том, что такой сложный бой им не нужен. А Верджил позже ещё добавил, что ему не нравится правило IBF, согласно которому бойцы проходят повторное взвешивание в день боя: «Я довольно крупный парень. Каждый раз, когда я встречаюсь с кем-то, мне говорят: «Не могу поверить, что ты такой большой». Я не верю, что правило IBF о повторном взвешивании в день боя будет на моей стороне. Это путь к катастрофе. А я хочу сохранить все свои шансы на победу. Отмените это правило, и тогда я брошу вызов Бахраму».

После двух отмен Муртазалиев был согласен на бой с обязательным претендентом по линии IBF Эриксоном Лубином. В организации тоже заказали этот поединок, но в итоге Лубин выбыл из переговоров, согласившись на бой с тем самым Ортисом. Хотя незадолго до того Эриксон бравировал громкими заявлениями, что остановит Бахрама. В итоге простой затягивается — уже 10 месяцев Муртазалиев не выходит на ринг. Сам россиянин переживает из-за долгой паузы: «Похоже, что когда речь идёт обо мне, то все предпочитают принять бизнесовое решение. Уже почти год не выходил в ринг. А вдруг я уже разучился драться? На самом деле нет ничего хорошего в том, что я сижу без боёв. Чемпион мира должен оставаться активным, проводить минимум по два боя в году. Когда у тебя мало боёв, то в ринге это ощущается. Тяжелее нащупать ритм и дистанцию. Иногда из-за этого ты даёшь возможность сопернику пойти в отрыв».

Бахрам Муртазалиев Фото: Paul Hennessy/Getty Images

Теперь Муртазалиеву подбирают нового соперника — это британец Келли . Его имя уже фигурировало на сентябрь, однако тогда Джош в итоге отказался от боя. Теперь Келли готов и начал потихоньку прогревать противостояние: «Думаю, что сделаю так, чтобы он выглядел тупняком. Видел, как он дрался с Джеком Кулкаем. Это было печально. Я быстрее. У меня круче IQ. Мне хватит скиллов для того, чтобы перевернуть бой вверх ногами. Слышал, Турки не может подыскать ему соперника. Отказались уже три парня. Ну так давай его мне. Без проблем».