«Дана, дай ему контракт». Как Павлович превратился в Хабиба

В минувшие выходные в Шанхае состоялся турнир UFC Fight Night 257. В главном карде вечера очередную победу в промоушене одержал третий номер рейтинга тяжёлого веса Сергей Павлович. Десантник решением судей одолел Вальдо Кортес-Акосту, который занимал шестую позицию в рейтинге.

2025 год для Сергея получается весьма успешным. В феврале он одержал победу над Жаирзиньо Розенстрайком, теперь продлил удачную серию в бою с Кортес-Акостой. А после боя Сергей зажёг уже в интервью, хотя обычно ведёт себя довольно скромно.

«Дана, дай мне соперника! Я хочу драться постоянно. Всем, кто помогал мне, огромное спасибо», — сказал Павлович после боя.

Это обращение к президенту UFC стало не единственным в исполнении Десантника. В клетке после боя вместе с Павловичем оказался Евгений Гончаров – победитель Гран-при ACA и чемпион организации в тяжёлом весе, который является спарринг-партнёром и секундантом Сергея. И Десантник попросил у босса UFC дать Евгению контракт.

«Дана, можешь дать шанс парню подраться в UFC? Думаю, ты не пожалеешь!» — сказал Павлович после боя.

Это было по-настоящему неожиданно, эдакое перевоплощение в Хабиба Нурмагомедова, который перетянул в лигу колоссальное количество бойцов из своей команды, друзей и даже родственников. Павлович воспользовался моментом и тоже решил использовать своё влияние в интересах друга. Понятно, что уровни популярности Хабиба и Сергея находятся на разных уровнях, но и Павлович попросил дать шанс всего только одному бойцу, которого хорошо знает и в котором уверен.

Гончаров подтвердил, что разговоры о его контракте с лучшей лигой мира действительно ведутся, и поблагодарил Павловича, который обычно довольно скромен в интервью после боёв, однако в этот раз был довольно эмоционален. Есть ли у Евгения реальные шансы попасть в UFC? Безусловно, есть. Единственный критерий, который может смутить руководителей промоушена – это возраст российского бойца. Евгению недавно исполнилось 39 лет, и даже для тяжеловеса это уже солидный возраст. Плюс Гончаров не выступал больше года: в последнем поединке 16 августа 2024 года он одолел Адама Богатырёва в финале Гран-при АСА, и с тех пор он не выходил в клетку.

Евгений Гончаров Фото: Из личного архива Евгения Гончарова

В остальном Гончаров вполне подходит UFC. У Евгения богатый опыт, он выступал в одной из сильнейших лиг России. За плечами россиянина 25 поединков, 22 из которых он выиграл, а победная серия составляет семь боёв. За это время, к слову, у него были победы и над экс-бойцами UFC и Bellator, так что резюме у Гончарова вполне себе приличное.

Если в промоушене сильно переживают из-за возраста и простоя Евгения, то всегда есть возможность подписать краткосрочный контракт. И если Гончаров сумеет проявить себя, то тогда уже можно говорить о дальнейших планах. Если посмотреть даже на топ-15 тяжёлого веса на сегодняшний день, то там вполне есть бойцы, которых россиянин способен одолеть. Да и в целом дивизион сейчас переживает не лучшие времена, свежих имён практически нет – уже несколько лет на высоких позициях одни и те же бойцы. Марчин Тыбура, Сергей Спивак, Тай Туиваса и многие другие – с этими парнями Гончаров вполне может конкурировать. Вальдо Кортес-Акоста вообще занимался бейсболом и в ММА оказался только в 24 года, а на выходных провёл бой в главном карде большого турнира в Шанхае: если он получил такой шанс и воспользовался им, то почему бы не дать такой шанс Гончарову, который в ММА уже давно и имеет регалии и титулы?

Судя по социальным сетям, Гончаров вместе с Павловичем уже успел потренироваться в UFC Performance Institute. Проблем с визой у Евгения, видимо, тоже нет, поэтому россиянин готов к дебюту уже в ближайшее время. Осталось проверить, насколько голос Павловича влиятелен в UFC и получится ли у Сергея выступить в роли Хабиба для своего друга.