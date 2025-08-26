«Самый дорогой контракт в истории». Шейхи закидывают деньгами Канело и Кроуфорда

В ночь с 13 на 14 сентября в Лас-Вегасе, США, состоится самый ожидаемый боксёрский поединок года. Второй номер рейтинга P4P бывший абсолютный чемпион мира в двух весовых категориях Теренс Кроуфорд разделит ринг с легендарным мексиканцем Саулем Альваресом.

Разговоры об этом поединке ходили не один год. Кроуфорду нужно было время, чтобы прибавить в весе: после победы над Эрролом Спенсом и второго абсолютного чемпионства Теренс перебрался в первый средний вес, где в первом же поединке забрал вакантный пояс WBA в бою с Исраилом Мадримовым. Теперь Кроуфорду предстоит перепрыгнуть через средний дивизион и подняться к Альваресу, который снова стал абсолютным чемпионом мира во второй средней категории. И это будет по-настоящему историческое событие: Теренс может стать первым в истории боксёром, выигравшим титул абсолютного чемпиона мира в трёх весовых категориях. Ну а Альварес намеревается забрать у Кроуфорда его «нолик» в графе поражений.

К предстоящему поединку приковано колоссальное внимание. И, конечно, оба боксёра, которые и без того являются одними из самых высокооплачиваемых представителей этого вида спорта, получат за очный поединок баснословные гонорары.

Турки Аль аш-Шейх прикладывал большие усилия, чтобы подписать контракт с Саулем Альваресом. Сделать это удалось при помощи запредельного соглашения: за четыре поединка мексиканец гарантированно получит… $ 400 млн. Канело уже ощутил преимущество сделки с саудовскими шейхами. Да, ему пришлось согласиться на бой с Уильямом Скаллом, хотя до этого Альварес демонстративно игнорировал кубинца, за что даже лишился одного из поясов. Однако за бой со Скаллом он получил $ 80 млн – и это рекордный в его карьере гонорар, хотя поединок с Уильямом был просто разогревом перед звёздным противостоянием с Кроуфордом. Интересно, что за два прошлогодних поединка с с Хайме Мунгией и Эдгаром Берлангой Сауль заработал в сумме $ 73 млн – вот что значит влияние саудовских шейхов.

Конечно, за бой с Кроуфордом Альварес заработает ещё больше – уровни популярности Скалла и Теренса просто не сопоставимы. По данным Boxingnews24, гарантированный гонорар Канело составит фантастические $ 150 млн: даже по меркам саудовских шейхов это очень много. Такую сумму, например, получили Тайсон Фьюри и Александр Усик за первый очный поединок. И нет, не каждый, а в сумме. Вот и думайте, кто самый популярный боксёр современности.

Теренс Кроуфорд, несмотря на свой идеальный рекорд 41-0, два абсолюта за плечами и любовь фанатов, зарабатывает меньше, но явно не бедствует. За бой с Эрролом Спенсом, например, он получил около $ 25 млн, хотя за последний поединок с Исраилом Мадримовым заработал более скромную сумму. Интересно, что Теренс попытался раскрыть свой гонорар в предстоящем поединке с Канело, однако сделал это нелепо.

«Я заработаю $ 10 млн. Вы думаете это ложь? Откуда вам знать, что я лгу? Для меня этот бой важен с точки зрения наследия, оно перевешивает деньги. Стану абсолютным чемпионом в трёх весовых категориях. Скоро», — приводит слова Кроуфорда портал Sportskeeda.

Безусловно, Теренса интересует спортивная составляющая, но вряд ли кто-то поверит, что он заработает за бой с Канело всего $ 10 млн. По информации западных СМИ, Кроуфорд гарантированно получит примерно $ 50 млн — это уже больше похоже на правду. Плюс участникам боксёрского вечера в Лас-Вегасе будут положены бонусы за лучшее выступление вечера, как в UFC, и за нокаут — неспроста ведь в организации поединка принимает участие Дана Уайт. Да и других бонусов у Канело с Кроуфордом точно будет предостаточно, так что гонорары Сауля и Теренса будут гораздо выше гарантированной суммы, что сделает этот поединок одним из самых прибыльных для боксёров за всю историю. А Турки Аль аш-Шейх и вовсе утверждает, что подготовил для Канело и Кроуфорда лучший контракт в истории мирового бокса.

Турки Аль Аш-Шейх Фото: Al Bello/Getty Images

«Мы предпочитаем Netflix, ведь это самая большая платформа в мире. Я уверен, что это только начало большого сотрудничества, великой истории. И я обещаю вам — в будущем станет ещё больше масштабных боёв. Хочу, чтобы вы поняли, что на столе лежит самый дорогой контракт в истории бокса. Я не буду разглашать цифры — оставлю это легендам и бойцам», — сказал Турки Аль аш-Шейх.

Если у вас не отображается опрос, вы можете проголосовать по ссылке.